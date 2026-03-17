Skiptir máli hvort Jens Garðar sé á þingi? Svanborg Sigmarsdóttir skrifar 17. mars 2026 11:02 EES-samningurinn er allra mikilvægasti viðskiptasamningur Íslendinga við önnur ríki. Ekki einungis er þetta samningur sem heimilar okkur að selja íslenskar vörur á risastóran evrópskan markað á kostakjörum, heldur hefur nánast allur neytendaréttur okkar komið til Íslands vegna hans. Við ferðumst um Evrópu án þess að bíða í löngum röðum við vegabréfaskoðun. Við höfum flust til Evrópu, búið þar, lært og unnið án sérstakra leyfa. Mörg okkar vonast til þess að börnin okkar flytji aftur heim einn daginn, ef aðstæður leyfa. Sömu réttindi Með EES-samningnum fylgir líka mikið af samevrópskum reglum sem tryggja að innan þessa sameiginlega markaðssvæðis gildi sömu lög. Að þú, Mette, Friedrich og Janek hafið öll sömu skyldu til að tryggja gæði vara sem þið seljið og njótið sömu réttinda varðandi vörur sem þið kaupið. Og að þið hafið sömu réttindi þar sem þið búið, vinnið eða lærið og haldið þeim réttindum sem þið hafið unnið ykkur inn, þó þið flytjið innan Evrópu. Eigum við að sitja heima og horfa á? Sumir Íslendingar virðast ekki vilja hafa áhrif á það hverjar þessar samevrópsku reglur eru. Frá 1994 höfum við verið í “aðlögun” að reglum Evrópusambandsins, án þess að hafa nokkurn við borðið sem semur þær reglur. Í staðinn segja efasemdamenn um aðila að við séum svo fá, við skiptum því engu máli. Stærri þjóðir muni alltaf ráða öllu. Með minnimáttarkennd er horft niður á tær og reynt að skrifa okkur sjálf úr leik, áður en við reynum á hvaða áhrif við gætum haft með því að eiga sæti við borðið, eins og hin 27 fullvalda og sjálfstæðu ríkin innan Evrópusambandsins. Jens Garðar og Eskifjörður Þetta er svolítið eins og að segja að Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, hafi engin áhrif á Alþingi af því að hann er frá Eskifirði. Á Eskifirði búa rúmlega þúsund manns, sem er ekki nema um 0,2% af heildaríbúafjölda Íslands. Hann er sjálfur tæplega 2% af alþingismönnum. Ef við horfum á þessar tölur án samhengis, þá komumst við kannski að þeirri niðurstöðu að það skipti engu máli hvort Jens Garðar sé á þingi eða ekki. Að hann hafi einfaldlega ekkert vægi. Áhrif byggjast á vinnusemi Alveg eins og Jens getur barist fyrir hagsmunum Eskifjarðar á þingi, gæti íslenskur Evrópuþingmaður barist fyrir hagsmunum íslensks sjávarútvegs, iðnaðar eða flugsamgöngum. Eins og á Alþingi, þá skiptist Evrópuþingið í flokka og kjörnir fulltrúar frá hverju landi starfa í slíkum flokkum þvert á landamæri. Til að Jens komi mikilvægu máli fyrir Eskifjörð áfram innan þingsins, þá þarf hann að vinna samflokksmenn sína á sitt band. Hið sama gildir innan Evrópuþingsins. Ef Jens vill leggja áherslu á að efla höfnina á Eskifirði, þá reynir hann að hafa áhrif á aðra þingmenn í umhverfis- og samgöngunefnd, þvert á flokka og búsetu til að breyta samgönguáætlun svo hún endurspegli það. Það sama gera Evrópuþingmenn. Tökum okkar pláss Áhrif Íslands á Evrópuþinginu fara miklu frekar eftir styrkleika, eljusemi og pólitískri hæfni þeirra þingmanna sem íslenska þjóðin myndi kjósa til þingsins en einungis fjölda þeirra. Útilokum ekki fyrir fram áhrif Íslands á evrópska löggjöf með því að tala okkur sjálf niður. Áhrifin verða aldrei minni en þau eru í dag, þar sem við bíðum frammi á gangi og fáum ekki að taka til máls við borðið. Við eigum betra skilið en að vera áhorfendur að eigin hagsmunum. Höfundur er framkvæmdastjóri Viðreisnar, stjórnmálafræðingur og áhugamanneskja um evrópusamvinnu. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Svanborg Sigmarsdóttir Svanborg Sigmarsdóttir skrifar Skoðun Leiðandi afl í nýrri atvinnustefnu Íslands Einar Bárðarson skrifar Skoðun Almannafé dælt til tæknirisanna í gegnum stjórnlaust bruðl í borginni Guðröður Atli Jónsson skrifar Skoðun Reykjavíkurborg skilar auðu Unnar Þór Sæmundsson skrifar Skoðun Saman byggjum við von Steinunn Bergmann skrifar Skoðun Í minningu Jürgen Habermas, eins mesta hugsuðar samtímans Maximilian Conrad skrifar Skoðun Húsfélagið Jens Garðar Helgason skrifar Skoðun Sterkari saman á óvissutímum Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Ábyrgð á brunavörnum í atvinnuhúsnæði Hrefna Sigurjónsdóttir skrifar Skoðun Þörf á tafarlausum framkvæmdum í samgöngumálum Hafnfirðinga Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar Skoðun Að vita meira í dag en í gær Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Mannúðlegt, skynsamlegt og betri meðferð á fjármunum ríkisins skrifar Skoðun Hvað með heilaheilsu? Kolfinna Þórisdóttir skrifar Skoðun Frístundastyrkur fyrir 67 ára og eldri! Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Ísland í skjóli grænnar orku Jón Gunnarsson skrifar Skoðun Tilfinningar sem okkar hærri leiðbeinendur Matthildur Björnsdóttir skrifar Skoðun Bítlakynslóðin úti í kuldanum á efri árum Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Ákall til ráðherra menningarmála og borgarstjóra Reykjavíkur Frédéric Boyer skrifar Skoðun Þegar refsing einstaklings, verður refsing fyrir alla fjölskylduna Guðrún Snæbjört Þóroddsdóttir,Harpa Halldórsdóttir,Jenný Magnúsdóttir skrifar Skoðun Tannheilsa má ekki gleymast Fríða Bogadóttir skrifar Skoðun Fyrningarreglur námslána og lagaskil nýrra laga Sveinn Ævar Sveinsson skrifar Skoðun Loksins fá sjónarmið Afstöðu hljómgrunn Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Ungt fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn Böðvar Ingi Guðbjartsson skrifar Skoðun Við erum í þessu saman Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar Skoðun Menningin á heima í Kórnum Svava H. Friðgeirsdóttir skrifar Skoðun Landakort samtímans og áttaviti sögunnar Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Þétting byggðar og miðsókn – skipulagsstefna sem þjónar ekki öllum Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Smalaholtskógur: Náttúruperla eða fórnarkostur skipulags, og hver á að borga? Ómar Þór Kristinsson skrifar Skoðun Í stríði við náttúruna - baráttan um landið Ólafur Valsson skrifar Skoðun Íbúar njóti árangursins Bragi Bjarnason skrifar Sjá meira