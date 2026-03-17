Skoðun

Sam­vinna eflir sam­fé­lög

Eiríkur Björn Björgvinsson skrifar

Það eru forréttindi að búa í lýðræðissamfélagi þar sem við fáum að nýta okkar kosningarétt, taka afstöðu, koma á framfæri okkar skoðun og að hafa áhrif. Ég veit ekki betur en að þetta sé eitt af því sem allir stjórnmálaflokkar á Íslandi eru sammála um.

Það styttist óðfluga í kosningar til sveitarstjórna sem verða þann 16. maí. Víðsvegar um landið sjáum við heilu listana af fólki sem er til þjónustu reiðubúið fyrir fólkið í landinu. Fólk sem vill láta til sín taka, hefur skoðanir á nærsamfélagi sínu og vill taka þátt í kosningabaráttu. Þetta eru þúsundir einstaklinga, sem er fagnaðarefni út af fyrir sig.

Áður en ég tók sæti á Alþingi starfaði ég á vettvangi sveitarstjórna, eins og margir aðrir Alþingismenn hafa gert. Við kollegarnir gerðum oft grín að því hvar klefinn væri sem breytti sveitarstjórnarmanni í þingmann því við upplifðum stundum að fyrrverandi sveitarstjórnarfólk hefði alveg skipt um „lið“, væri komið í „ríkisliðið“, og væri að passa að hygla ekki sveitarstjórnarstiginu um of. Stundum með réttu og kannski oftast með röngu. Oft var það bara pólitíkin sem var að flækjast fyrir.

Sveitarstjórnarstigið er mikilvægt stjórnsýslustig og er jafn sett ríkinu sem slíkt, ég þreytist ekki að minnast á að hvoru tveggja ber að sína hinu virðingu. Á vettvangi sveitarstjórna vinna fulltrúar að því í sameiningu að efla samfélagið sitt. Sjá til þess að skólastarf sé öflugt og að boðið sé upp á aðstöðu fyrir menningarstarf sem og íþróttir svo sitthvað sé nefnt. Það er ekki síður mikilvægt en að leggja línur að leikreglum samfélagsins.

Sveitarstjórnarfulltrúar vinna saman að því að efla sitt samfélag. Þar sem sveitarfélög vinna saman í landshlutasamtökum að því að efla sitt svæði og þar sem sveitarfélög vinna saman á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga að því að tryggja góða þjónustu fyrir alla landsmenn. Það gera þau með formlegu samstarfi og með því að eiga sæti við borðið.

Kunnuglegt stef, ekki satt?

Höfundur er þingmaður Viðreisnar

