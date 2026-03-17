Skoðun

2000 í­búðir í hönnun og byggingu á Ártúns­höfða

Tinna Stefánsdóttir skrifar

Reykjavík stendur frammi fyrir vaxandi húsnæðisþörf á næstu árum en til að mæta þeirri þörf eru margar leiðir farnar. Ein þeirra er að þróa nýtt hverfi innan borgarmarkanna. Ártúnshöfði er eitt stærsta þróunarsvæði borgarinnar þar sem verið er að breyta iðnaðarhverfi í lifandi borgarhverfi.

Áherslan með uppbyggingunni á Ártúnshöfða er að skapa lifandi og blandað hverfi þar sem íbúðir, vinnustaðir, þjónusta og útisvæði eru í góðum tengslum en þar munu gönguleiðir, hjólatengingar og samgöngur innan hverfis gegna lykilhlutverki enda svæðið mjög miðsvæðis í borginni.

Uppbygging á svæðinu hófst árið 2023 og fyrstu íbúar fluttu inn á síðasta ári. Nýja hverfið á Ártúnshöfða verður mikilvægur borgarhluti í Reykjavík á komandi árum, með góðum samgöngum og stutt í græn svæði svo sem Elliðaárdalinn. Á næstu árum verður uppbygging hröð í hverfinu og áætlanir gera ráð fyrir að íbúafjöldi verði um sjö þúsund manns á næstu fimm árum eftir því sem uppbyggingin heldur áfram í áföngum. Þróunin er komin vel af stað og hverfið er smám saman að taka á sig mynd.

Samgöngur munu gegna lykilhlutverki í þróun þessa borgarhluta. Borgarlínan mun liggja um Ártúnshöfða og uppbygging hennar er áætluð að hefjast í sumar. Með tilkomu hennar munu tengingar við aðra hluta borgarinnar batna verulega og ný tækifæri skapast til að ferðast á milli hverfa.

Þegar horft er til lengri tíma er framtíðarsýnin enn stærri, Ártúnshöfði er skipulagður sem þéttur og blandaður borgarhluti þar sem íbúðir, atvinnustarfsemi, þjónusta og almenningsrými mynda heildstæða byggð. Þegar uppbyggingunni verður að fullu lokið gætu þar búið allt að tuttugu þúsund manns.

Höfundur er verkfræðingur og teymisstjóri uppbyggingasvæða hjá Reykjavíkurborg. 

