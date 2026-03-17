Samfylkingin í Hafnarfirði hefur á yfirstandandi kjörtímabili ítrekað sett samgöngumál í bænum á dagskrá og barist fyrir úrbótum í þeim. Hafnfirðingar vita sem er að samgönguinnviðir í bænum eru víða komnir að þolmörkum og að þörf er á tafarlausum aðgerðum. Fulltrúar Samfylkingarinnar hafa margoft bent á þessar staðreyndir á kjörtímabilinu en oftar en ekki talað fyrir daufum eyrum meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks. Fáum við umboð kjósenda í sveitarstjórnarkosningum 16. maí nk. þá munum við sjá til þess að stefna og sýn bæjarstjórnar verði skýr þannig að enginn velkist í vafa um hver vilji bæjarstjórnar er í þessum efnum og við munum láta verkin tala.
Langt í framkvæmdir í Hafnarfirði
Sama hvar borið er niður þá er Hafnarfjörður aftarlega á merinni þegar kemur að framkvæmdum í Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Þar gildir einu hvort um er að ræða framkvæmdir sem lúta að almenningssamgöngum og uppbyggingu borgarlínu eða stórum samgöngubótum eins og á Reykjanesbrautinni frá N1 hringtorginu og áfram í átt að Kaplakrika. Hér hafa bæjaryfirvöld einfaldlega sofið á verðinum og ekki tekist að halda sjónarmiðum og hagsmunum Hafnarfjarðar nægjanlega vel á lofti.
Stefnir í ófremdarástand við Suðurhöfn
Suðurhöfn er eitt þeirra svæða í bænum þar sem við blasir að aðgerða er þörf strax. Umferðargreining sem unnin var fyrir Hafnarfjarðarbæ í tengslum við fyrirhugaða uppbyggingu á hafnarsvæðinu leiðir í ljós að gatnakerfið er þegar komið að þolmörkum. Þegar svo við bætast áform um uppbyggingu íbúða fyrir um 3000 manns og nýs Tækniskóla fyrir um 3000 nemendur og starfsfólk þá er ljóst að það stefnir í algjört ófremdarástand ef ekki verður gripið til aðgerða. Þess vegna hefur Samfylkingin endurtekið kallað eftir því að bærinn hefji formlegar viðræður við Betri Samgöngur m.a. vegna þess að í ljós hefur komið að uppfæra verður Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins þar sem ekki er gert ráð fyrir sérrými fyrir borgarlínu frá verslunarmiðstöðinni Firði að Suðurhöfn. Hvað þá lengra í átt að Völlunum. Í ljósi fyrrnefndrar uppbyggingar er gríðarlega mikilvægt að tryggja góðar tengingar almenningssamgangna við svæðið. Í þessum efnum verður bæjarstjórn að tala með skýrum og afgerandi hætti í þágu bæjarbúa en því miður hefur verulega skort á það hjá núverandi meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks í þessu máli og það verið látið reka á reiðanum.
Reykjanesbraut að N1 hringtorgi og í átt að Kaplakrika - flöskuháls sem kallar á tafarlausar framkvæmdir
Annar flöskuháls í umferðinni sem Hafnfirðingar þekkja vel er Reykjanesbrautin að N1 hringtorginu og svo áfram í átt að Kaplakrika. Á vissum tímum sólarhringsins er umferðarþunginn slíkur að illmögulegt er fyrir þá sem koma úr Setberginu eða af Lækjargötunni að komast inn á Reykjanesbrautina. Slíkur er vandinn að lengi hefur verið rætt um að koma á einhvers konar ljósastýringu á umræddu hringtorgi en það hefur ekki gerst ennþá. Á gríðarlega fjölmennum opnum fundi sem Samfylkingin í Hafnarfirði hélt í síðasta mánuði með Vegagerðinni um samgöngumál sem tengjast bænum, var einmitt mesti þunginn í umræðu um vegabætur á þessum kafla Reykjanesbrautarinnar. Beðið er niðurstaðna úr valkostagreiningu Vegagerðarinnar vegna umrædds vegakafla en líklegt er að bæjarstjórn muni þurfa að taka afstöðu til tveggja kosta; annars vegar mislægra gatnamóta eða stokks/jarðgangna. Samkvæmt Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins eiga framkvæmdir þar að hefjast á allra næstu árum og því brýnt að valkostirnir liggi fyrir sem fyrst enda mikilvægt að hefja framkvæmdir því umferðarhnútarnir á þessum kafla kalla á tafarlausar framkvæmdir.
Flóttamannavegur loksins kominn á dagskrá
Á fyrrnefndum fundi okkar með Vegagerðinni var einnig talsvert rætt um stöðu Flóttamannavegarins svokallaða. Samfylkingin hefur á undanförnum árum haldið málefnum Flóttamannavegarins á lofti á vettvangi bæjarstjórnar og í kjölfar málflutnings okkar jafnaðarfólks í bæjarstjórn Hafnarfjarðar og með nýrri ríkisstjórn er Flóttamannavegurinn loksins kominn á dagskrá. Í framlagðri samgönguáætlun ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur er ekki lengur gert ráð fyrir því að Vegagerðin skili veginum til þeirra bæjarfélaga sem hann liggur í gegnum, Hafnarfjarðar, Garðabæjar og Kópavogs, heldur er nú þvert á móti stefnt að því að Vegagerðin verði veghaldari og muni því sinna rekstri og viðhaldi Flóttamannavegar. Ný samgönguáætlun gerir einnig ráð fyrir 50 milljón kr. framlagi í tengslum við hönnun á veginum á næstu tveimur árum. Þetta er ekki einungis mikilvægt vegna þess að vegurinn þjónar mikilvægu hlutverki til framtíðar sem ígildi ofanbyggðarvegar heldur einnig vegna þess að þegar framkvæmdir hefjast við Reykjanesbrautina við N1 hringtorgið þá mun Flóttamannavegurinn spila stóran þátt í því að taka við hluta umferðarinnar sem annars hefði farið um Reykjanesbrautina.
Öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda við Reykjavíkurveg
Enn annað mál sem fulltrúar Samfylkingarinnar hafa látið sig varða í samgöngumálum á kjörtímabilinu snýr að bættu umferðaröryggi gangandi og hjólandi vegfarenda yfir Reykjavíkurveg. Á næstu árum mun byggjast upp ný íbúðabyggð í hverfi sem nefnist Hraun vestur þar sem stefnt er að blandaðri byggð. Sú uppbygging kallar á aukna umferð á svæðinu og börn á grunnskólaaldri koma til með að þurfa að þvera veginn í meira mæli en nú er til þess að sækja skóla, íþróttir og tómstundir. Þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir undirgöngum á tveimur stöðum í skipulagi og aðrir kostir eins og mislægar gönguþveranir verið lagðir til, þá er ekki gert ráð fyrir þessum endurbótum í áformum Betri samgangna og Vegagerðarinnar í Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Engir fjármunir lagðir til hliðar í tengslum við væntanlegar framkvæmdir á þessu svæði vegna sérrýmis fyrir borgarlínu. Það er því ánægjulegt að bæjarstjórn hafi í síðasta mánuði samþykkt ítrekaða tillögu Samfylkingarinnar um að fela bæjarstjóra að fara í formlegar viðræður við þessa aðila um málið. Það var orðið löngu tímabært.
Samfylkingin ætlar að láta verkin tala
Af þessari upptalningu má sjá að það er af mörgu taka í samgöngumálum í Hafnarfirði. Tök meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks á þessum mikilvægu málum hafa því miður einkennst af deyfð og doða. Það er nauðsynlegt að breyting verði þar á sem fyrst því samgöngumál og úrbætur í þeim hvíla þungt á Hafnfirðingum og bæjarbúar kalla eftir lausnum og aðgerðum.
Verkin sýna merkin! Á kjörtímabilinu, sem senn lýkur, hefur Samfylkingin í minnihluta lagt áherslu á úrbætur í samgöngumálum í málflutningi sínum og reynt að þoka þeim áfram. Það er ljóst að samgöngumálin verða veigamikil á komandi kjörtímabili og þarf að taka þau föstum tökum eftir aðgerðarleysi síðustu ára. Og það munum við gera í nýjum meirihluta undir forystu okkar jafnaðarmanna á næsta kjörtímabili hljótum við til þess brautargengi í kosningunum 16. maí nk. Við ætlum að láta verkin tala!
Höfundur er bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar og skipar 3. sæti á lista flokksins í Hafnarfirði í komandi sveitarstjórnarkosningum.
