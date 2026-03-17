Frístundastyrkur fyrir 67 ára og eldri!

Nóbelsverðlaunahafinn George Bernard Shaw sagði eitt sinn: „Við hættum ekki að leika okkur vegna þess að við eldumst; við eldumst vegna þess að við hættum að leika okkur.“ Í þessari setningu felst ákveðin viska. Þegar við prófum nýja hluti, hreyfum okkur og förum út fyrir þægindarammann höldum við bæði líkamlegri og andlegri heilsu. Það gildir ekki síður á efri árum en þeim yngri.
Ef Reykjavík á að vera góður staður til að eldast á þarf borgin að skapa raunveruleg tækifæri fyrir eldri fólk til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Þess vegna leggur Framsókn fram tillögu um frístundastyrk fyrir íbúa sem eru 67 ára og eldri í borgarstjórn í dag.
Hvatning til virkrar þátttöku
Tillagan er einföld. Hún felst í því að Reykjavíkurborg styrki þátttöku eldri borgara í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi sem stuðlar að heilsu og hreysti. Styrkurinn yrði 4.000 krónur á mánuði, eða allt að 48.000 krónur á ári, og gæti nýst hjá félögum og viðurkenndum aðilum sem bjóða upp á þjálfun eða kennslu. Sund, dans, líkamsrækt, gönguhópar eða jóga. Allt það sem fær fólk til að hreyfa sig og hitta aðra.
Jöfnum leikinn
Styrkurinn yrði tekjutengdur og miða tekjurnar við tekjumörk þeirra sem fá 50% afslátt á fasteignagjöldum (A50). Þannig myndi styrkurinn fyrst og fremst nýtast þeim sem hafa minnst á milli handanna og er styrknum ætlað að jafna tækifæri til þátttöku í heilsueflandi starfi.
Lýðheilsa og lífsgæði
Ávinningurinn er þó ekki aðeins fyrir einstaklinginn heldur samfélagið allt. Þegar fólk heldur áfram að vera virkt og hreyfa sig eykur það lífsgæði sín og heilsu. Slík virkni getur dregið úr álagi á heilbrigðiskerfið og heimaþjónustu, því fólk viðheldur sjálfstæði sínu og hreysti lengur. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara er því ekki aðeins stuðningur við einstaklinga, hann er líka skynsamleg fjárfesting í lýðheilsu.
Nokkur sveitarfélög hafa þegar tekið upp sambærilega hvata til að efla þátttöku eldri íbúa í heilsueflandi starfi með góðum árangri. Reykjavíkurborg á ekki að vera eftirbátur annarra sveitarfélaga í þessu mikilvæga máli.
Besti staðurinn til að eldast
Framsókn vill að Reykjavík verði besti staðurinn til að eldast á. Það gerist ekki aðeins með góðri þjónustu heldur einnig með því að skapa tækifæri til virkrar þátttöku, hreyfingar og félagslegra tengsla.
Gerum Reykjavík að besta staðnum til að eldast á og leikum okkur til æviloka!
Höfundur er borgarfulltrúi Framsóknar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Jón Gunnarsson skrifar
Matthildur Björnsdóttir skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Frédéric Boyer skrifar
Guðrún Snæbjört Þóroddsdóttir,Harpa Halldórsdóttir,Jenný Magnúsdóttir skrifar
Fríða Bogadóttir skrifar
Sveinn Ævar Sveinsson skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Böðvar Ingi Guðbjartsson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Svava H. Friðgeirsdóttir skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Ómar Þór Kristinsson skrifar
Ólafur Valsson skrifar
Bragi Bjarnason skrifar
Arnar Birkir Dansson skrifar
Róbert Ragnarsson,Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
María K. Jónsdóttir skrifar
Baldvin Björgvinsson skrifar
Berglind Guðmundsdóttir skrifar
Jón Baldvin Hannibalsson skrifar
Hjörtur Gíslason skrifar
Hjálmtýr Heiðdal skrifar
Gunnar Önnu Svanbergsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar