Bítlakynslóðin úti í kuldanum á efri árum

Aðeins tveir Bítlanna eru á lífi. Strákarnir í Hljómum, Dátum, Flowers, Ævintýri og Roof Tops eru komnir í hóp aldraðra, þeir sem eru á annað borð ofan moldu. Við sem ólumst upp við bítl erum líka farin að reskjast og tilhlökkunin um að samfélagið umvefji okkur með kærleika og blómum á þriðja æviskeiðinu er fokin út í veður og vind. Það blasir nefnilega lítið annað við en að ellin verði okkur erfið.Þegar við fæddumst, á sjötta áratug síðustu aldar, komu í heiminn fjölmennustu árgangar í sögu Íslands. Þau voru ekki mörg einbirnin í Melaskólanum þegar ég hljóp þar um ganga. Þá áttu íslenskar konur að meðaltali um fjögur börn og yfir fjögur þúsund börn fæddust á hverju ári. Íbúafjöldi Íslands var þá um 150 þúsund.Nú er myndin allt önnur. Á fræðamáli heitir það að frjósemi hafi minnkað mikið, niður í um 1,6 barn á konu. Það kemur auðvitað lítið frjósemi við, því ungt fólk á síðustu áratugum hefur tekið meðvitaða ákvörðun um að eignast fá börn, eða engin. Nýir árgangar eru því miklu fámennari en þeir sem fæddust á eftirstríðsárunum. Afleiðingin er sú að aldurssamsetning þjóðarinnar hefur breyst gífurlega, nú þegar Bítlakynslóðin horfir inn í skuggalega framtíð sem eitt sinn átti að vera áhyggjulaust ævikvöld.Á næstu tveimur áratugum er líklegt að Íslendingar yfir áttrætt verði tvöfalt fleiri en í dag, sá aldurshópur sem þarf mest á heilbrigðis- og velferðarþjónustu að halda. Á sama tíma minnkar hlutfall fólks á vinnualdri. Þetta kallast öldrunarhlutfall í hagfræðinni. Fyrir fáum áratugum voru um fimmtán eldri borgarar fyrir hverja hundrað einstaklinga á vinnualdri. Um miðja þessa öld gætu þeir orðið fjörutíu eða fleiri.
Höfundur er fyrrverandi frétta- og dagskrárgerðarmaður.
Matthildur Björnsdóttir skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Frédéric Boyer skrifar
Guðrún Snæbjört Þóroddsdóttir,Harpa Halldórsdóttir,Jenný Magnúsdóttir skrifar
Fríða Bogadóttir skrifar
Sveinn Ævar Sveinsson skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Böðvar Ingi Guðbjartsson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Svava H. Friðgeirsdóttir skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Ómar Þór Kristinsson skrifar
Ólafur Valsson skrifar
Bragi Bjarnason skrifar
Arnar Birkir Dansson skrifar
Róbert Ragnarsson,Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
María K. Jónsdóttir skrifar
Baldvin Björgvinsson skrifar
Berglind Guðmundsdóttir skrifar
Jón Baldvin Hannibalsson skrifar
Hjörtur Gíslason skrifar
Hjálmtýr Heiðdal skrifar
Gunnar Önnu Svanbergsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Theodóra S. Þorsteinsdóttir skrifar