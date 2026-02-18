Hugrekki krefst nafns – nafnleynd krefst einskis Liv Åse Skarstad skrifar 18. febrúar 2026 11:17 Það er sérstök tegund hugrekkis sem felst í því að gagnrýna annað fólk opinberlega. En það hugrekki hlýtur að byrja á einu einföldu atriði: að setja eigið nafn undir orðin sín. Þegar höfundur kýs þess í stað að fela sig á bak við dulnefni, á sama tíma og hann dregur í efa heilindi, hvatir og jafnvel geðslag nafngreindra einstaklinga, verður umræðan sjálfkrafa annars eðlis. Þá hættir hún að vera málefnaleg og verður að einhverju sem líkist frekar upphrópunum úr felustað en opnum skoðanaskiptum fólks sem er tilbúið að standa við orð sín. Grein Svarthöfða, sem ber yfirskriftina „Vonlaust verkefni hjá Framsókn: formannsframbjóðendur með sjálfseyðingarhvöt“, er því miður dæmi um þetta. Þar er ekki leitast við að ræða stefnu, málefni eða framtíðarsýn. Þess í stað er því haldið fram að það eitt að bjóða sig fram til forystu í stjórnmálaflokki sé merki um sjálfseyðingarhvöt eða glámskyggni. Slíkur málflutningur er ekki málefnalegur heldur einfaldlega rætinn. Það er eitt að gagnrýna stjórnmálaflokk, stöðu hans eða ákvarðanir. Slík umræða er bæði eðlileg og nauðsynleg. En það er eitthvað allt annað þegar umræðan snýst ekki lengur um málefni, heldur um að gera lítið úr fólki og gera lítið úr sjálfri ákvörðun þess að leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Sérstaklega þegar það er gert í skjóli nafnleyndar. Það er hreint út sagt ógeðfellt að sjá nafngreinda einstaklinga, sem hafa helgað stóran hluta ævi sinnar opinberri þjónustu, afgreidda með þeim hætti að hvatir þeirra séu gerðar tortryggilegar og framlag þeirra gert hlægilegt. Þetta er ekki gagnrýni sem byggir á rökum. Þetta er umræða sem minnir frekar á illgjarnt bæjarslúður en ábyrga þjóðfélagsumræðu. Líklegast er það einmitt svona umræða sem gerir það að verkum að margt hæft fólk hikar við að stíga fram. Þegar það eitt að bjóða sig fram til forystu getur kallað yfir sig slíka fyrirlitningu, skrifaða af nafnlausum höfundi sem ber enga ábyrgð á eigin orðum, er ekki sjálfgefið að fólk sé tilbúið að setja sig í þá stöðu. Er þetta sé sú umræða sem við viljum? Finnst okkur þetta í lagi? Viljum við samfélag þar sem fólk sem stígur fram er dregið niður með dylgjum og háði? Þar sem auðveldara er að brjóta niður en að byggja upp? Slík nálgun er heldur ekki til þess fallin að vekja traust. Traust byggist ekki upp með því að gera lítið úr öðrum. Það byggist upp með heiðarleika, sanngirni og þeirri einföldu reglu að vera tilbúin að standa við eigin orð. Við megum hafa mismunandi skoðanir á Framsóknarflokknum. Við megum gagnrýna stöðu hans, stefnu og forystu. En að halda því fram að það sé einhvers konar „harakiri“ að vilja leiða flokkinn segir meira um viðhorf höfundar en raunveruleikann. Stjórnmál snúast ekki um að stíga aðeins fram þegar allt leikur í lyndi. Þau snúast um að vera tilbúin að taka ábyrgð, líka þegar á móti blæs. Saga stjórnmálanna er full af dæmum um hreyfingar sem hafa misst fylgi, endurskoðað sig og byggt sig upp að nýju. Það gerist ekki af sjálfu sér. Það gerist vegna þess að fólk stígur fram. Fólk sem, eins og við öll, er að reyna sitt besta. Við þurfum ekki fleiri nafnlausar raddir sem grafa undan. Við þurfum fleiri sem þora að standa með nafni, taka þátt í málefnalegri umræðu og leggja sitt af mörkum af heilindum. Það er þar sem raunverulegt hugrekki býr.Höfundur er bæjarfulltrúi Framsóknar og frjálsra á Akranesi. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Brennum kerfið til grunna Unnar Þór Sæmundsson Skoðun Nóg komið af lóðabraski og okri fjárfesta – Stofnum Byggingafélag Reykjavíkur Jón Ferdínand Estherarson Skoðun Frá 50 þúsund í 110 þúsund! Stenst mæling á kjaragliðnun? Bogi Ragnarsson Skoðun Aumingjar Jökull Leuschner Veigarsson Skoðun Það mun enginn bjarga Íslendingum í þriðju heimsstyrjöldinni Jón Frímann Jónsson Skoðun Bjór og bolti - uppsögn á íslenska forvarnarmódelinu Ellen Calmon,Sabine Leskopf Skoðun Er AMOC kerfisáhættan í Epstein-skjölunum? Sigurpáll Ingibergsson Skoðun Hver á að þrífa? Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Þjóð að þyngjast – Offita er orsök stórs hluta meðferðarkostnaðar Janus Guðlaugsson Skoðun Hátt kólesteról er ekki óvinurinn Anna Lind Fells Skoðun Skoðun Skoðun Jafnara aðgengi að Frístundastyrk í Reykjavík Helga Þórðardóttir skrifar Skoðun Er verið að bregðast brotaþolum kynferðisofbeldis? Brynhildur Yrsa Valkyrja Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Vilt þú vita hvað hönnun í raun þýðir og hvað hún gerir? Sigríður Heimisdóttir skrifar Skoðun Þörf fyrir raunverulegar breytingar í sveitarstjórn GOGG Guðrún Njálsdóttir skrifar Skoðun Auður Önnu, Kvenréttindafélagið og barnaníðshringurinn Einar Steingrímsson skrifar Skoðun Hver á að þrífa? Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Þjóð að þyngjast – Offita er orsök stórs hluta meðferðarkostnaðar Janus Guðlaugsson skrifar Skoðun Viðbrögð við grein ASÍ Christian Kamhaug skrifar Skoðun Aumingjar Jökull Leuschner Veigarsson skrifar Skoðun Brennum kerfið til grunna Unnar Þór Sæmundsson skrifar Skoðun Frá 50 þúsund í 110 þúsund! Stenst mæling á kjaragliðnun? Bogi Ragnarsson skrifar Skoðun Það mun enginn bjarga Íslendingum í þriðju heimsstyrjöldinni Jón Frímann Jónsson skrifar Skoðun Er AMOC kerfisáhættan í Epstein-skjölunum? Sigurpáll Ingibergsson skrifar Skoðun Bjór og bolti - uppsögn á íslenska forvarnarmódelinu Ellen Calmon,Sabine Leskopf skrifar Skoðun Svínar á Austurlandi með óheiðarleika til að koma sínum jarðgöngum að Jónína Brynjólfsdóttir skrifar Skoðun Hvers vegna getum við ekki lifað saman í friði ? Einar Helgason skrifar Skoðun Svartir sauðir eða stjórnunarvandi? Hilja Guðmundsóttir skrifar Skoðun Byggjum fleiri skautasvell Friðjón B. Gunnarsson skrifar Skoðun Áhyggjur vakna þegar bæta á stöðu fátækra — ekki þegar efstu hópar hækka Vilhelm Jónsson skrifar Skoðun Ó Jafnréttisdagar háskólanna - án karlmanna - minnihluta nemenda - en meirihluta landsmanna Ingimundur Stefánsson skrifar Skoðun Reykjavíkurleiðin í leikskólamálum Skúli Helgason skrifar Skoðun Hátt kólesteról er ekki óvinurinn Anna Lind Fells skrifar Skoðun Þegar „góði kallinn“ skyggir á raunveruleikann – um jafnrétti, ofbeldi og ábyrgð Jenný Kristín Valberg skrifar Skoðun Reykjavíkurleiðin ekki rétta leiðin Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar Skoðun Þegar heimurinn var ekki í buxnavasanum Björn Leifur Þórisson skrifar Skoðun Hvernig höfnum við blóðsugu-hagkerfi heimsins og sameinumst um uppvaxtar-hagkerfi Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Fyrirtækjaleikskólar: Lausn á skorti – eða tvöfalt kerfi? Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Breiðholt Got Talent Sigrún Ósk Arnardóttir,Valgeir Þór Jakobsson skrifar Skoðun Hvert fór skrítna fólkið? Ásgeir Jónsson skrifar Skoðun Þú sérð mig ekki á vondum degi Anna Bergþórsdóttir skrifar Sjá meira