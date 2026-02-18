Skoðun

Að „fara í ræturnar“, val Sam­fylkingarinnar í Reykja­vík við skipan á fram­boðs­lista

Margrét Sigrún Björnsdóttir skrifar

Þegar Kristrún Frostadóttir kom eins og stormsveipur inni Samfylkinguna með hópi ungra jafnaðarmanna, var eitt hennar áhersluatriða að Samfylkingin þyrfti að „fara í ræturnar“, Jafnaðarstefnuna. Þetta hitti rækilega í mark eins og alþjóð veit.

Nú er tekist á um skipan framboðslista flokksins í Reykjavík. Eitt ágreiningsefni þegar þessi grein er rituð 18.2., mun vera hvaða sæti Guðmundur Ingi Þóroddsson formaður Afstöðu, félags fanga og annarra áhugamanna um bætt fangelsismál og betrun, sem stofnað var af föngum á Litla hrauni árið 2005, skuli skipa. Hann lenti í 7. sæti í prófkjöri XS, með rúm 1700 atkvæði- (4.800 tóku þátt). Þetta sæti er ekki bindandi fyrir uppstillinganefnd, en er prýðilegur árangur samt. Guðmundur hefur farið fram á að fá að halda því sæti, en hlýtur í bili amk. ekki náð fyrir augum uppstillinganefndar, sem skv. mínum upplýsingum telur sig vera með í hendi „stórstjörnu“ frambjóðenda sem trompi hæfileika og mannkosti Guðmundar Inga margfalt.

Gott og vel, en hverjir eru mannkostir Guðmundar og getur verið að hann sé nær „rótum Jafnaðarstefnunnar“ en ýmsir sem þegar hafa tryggt sér sæti á framboðslistanum?

Ég kynntist Guðmundi þegar hann afplánaði langa refsivist á Litla Hrauni. Ég starfaði við HÍ og einhver hafði bent honum á að tala við mig. Guðmundur hafði þá lokið stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands í fjarnámi úr fangelsinu, gengið vel og langaði til að fara í frekara fjarnám við HÍ. Ég kannaði það fyrir hann en því miður var spænska, eina fjarnámið sem honum stóð til boða í HÍ á þeim tíma. Ég hef fylgst með honum síðan. Hitti hann aftur þegar hann var kominn „út“ og var byrjaður í BA námi í félagsráðgjöf, sem hann hefur nú lokið og lýkur þar meistaranámi í vor, ásamt námskeiðum í opinberri stjórnsýslu, stjórnunanámi við Háskólann á Bifröst ofl. Samhliða náminu hefur Guðmundur verið ötull við að byggja upp og vera talsmaður áðurnefndra hagsmunasamtaka. Ég leyfi mér að fullyrða að fáir hafa verið jafn áberandi í opinberri umræðu af hálfu fyrrum fanga og þeirra aðstandenda. Hann hefur einnig starfað við gistiheimili heimilislausra og vafalaust fleira sem ég þekki ekki. Hann er því mikilvæg fyrirmynd þeirra sem hefur skrikað fótur á beinu brautinni, en vilja berjast til betra lífs.

Hann hefur undanfarin 6 ár verið virkur í Samfylkingunni og er nú formaður Rósarinnar, sem er eitt aðildarfélaga flokksins.

Fyrir Samfylkinguna er heiður að maður eins og Guðmundur sækist eftir framboði á hennar vegum. Hann er akkúrat sú tenging við þá sem hafa átt undir högg að sækja í okkar samfélagi, sem flokkurinn þarfnast og á að berjast fyrir.

Höfundur er einn stofnenda Samfylkingarinnar.

