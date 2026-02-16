Borgarlínan hefur ekki einróma stuðning Þórir Garðarsson skrifar 16. febrúar 2026 22:02 Því er ítrekað haldið fram að Borgarlína njóti stuðnings allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. En þegar farið er yfir samþykktir, bókanir og yfirlýsingar sveitarfélaga utan Reykjavíkur, blasir við önnur mynd. Enginn áhugi á að þrengja að einkabílnum Þó að Kópavogur, Garðabær, Seltjarnarnes og Hafnarfjörður hafi gerst aðilar að Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins hafa þau ekki fallist á þær afleiðingar fyrir umferð einkabíla sem Reykjavíkurborg sækist eftir með Borgarlínunni. Samgöngusáttmálinn er rammasamkomulag. Hann felur í sér sameiginlega sýn um eflingu samgangna, fjármögnun og langtímahugsun. Samgöngusáttmálinn er ekki einsleitt samþykki fyrir ákveðinni útfærslu Borgarlínu, né að hún verði byggð á kostnað núverandi gatnakerfis eða með markvissri skerðingu á umferð einkabíla. Skilyrði nágranna Reykjavíkurborgar Sveitarfélög utan Reykjavíkur hafa ítrekað lagt áherslu á að Borgarlínan verði þróuð með fyrirvörum, í áföngum og í samspili við núverandi samgöngukerfi. Í þeim áherslum felst meðal annars: • Að einkabíllinn verði áfram lykilferðamáti fyrir stóran hluta íbúa. • Að ekki verði gengið gegn umferðargetu stofnæða. • Að Borgarlína verði viðbót og valkostur – ekki tæki til að þrengja að bílaumferð. • Að framkvæmdir verði réttlættar með raunverulegri eftirspurn fremur en á grundvelli hugmyndafræði. Þessi sjónarmið endurspegla ólíkt byggðamynstur, aðrar ferðavenjur og aðrar forsendur en í miðborg Reykjavíkur. Nágrannasveitarfélög eru ekki að skipuleggja þéttingu byggðar með sambærilegum hætti og Reykjavík. Stuðningur sveitarfélaganna við að kanna, þróa eða taka þátt í sameiginlegu samgönguverkefni er ekki það sama og samþykki fyrir því að breyta ferðavenjum fólks með með valdi eða skerða umferð einkabíla. Höfundur er stjórnarmaður í Félagi Sjálfstæðismanna í Grafarvogi 