Í hverjum mánuði bætast meira en 200 bílar við á götur Reykjavíkur. Það er engin furða að umferð hægist og bílastæðum fækki. Öflugar almenningssamgöngur, góðir hjóla- og göngustígar minnka álag á gatnakerfið og flýta fyrir bílaumferð. Fjölgun góðra valkosta í samgöngumálum eykur þannig skilvirkni fyrir alla. Fjölgun rafhjóla og öruggir geymslustaðir fyrir þau á vinnustöðum stækkar ennfrekar þann hóp sem vill byrja og enda daginn á léttri hreyfingu í fersku lofti í veðri dagsins. Aðgengi að rafskútum frá hagkvæmum bílastæðakostum eða stofnleiðum almenningssamgangna getur létt mikið umferðarþungan á þéttum atvinnusvæðum.
Þetta eru raunhæfir kostir stóran hluta ársins í Reykjavík og mikilvægt að við séum með augun á boltanum svo hægt sé að hagnýta tæknibreytingar til að létta á flæði íbúa á álagstímum. Ég er sannfærð um að borgarlínan muni með tíð og tíma þróast úr strætisvögnum í sporvagnakerfi. Löngu áður en það gerist mun hún stytta ferðatíma, auka skilvirkni og létta á öllum samgöngum á stór höfuðborgarsvæðinu.
Það má líka sjá fyrir sér að þróun rafmagnsmótora í flugvélar fyrir styttri vegalengdir innanlands muni hafa jákvæð áhrif á sambúð flugvallarins og höfuðborgarinnar. Minni hávaði og mögulega styttri flugbrautir munu gera okkur kleyft að tímasetja flutning flugvallarins svo henti í senn þörfum höfuðborgar og landsbyggðar, fyrirtækja og hins opinbera. Það er mikilvægt að þessi mikla breyting á samgöngukerfi landsins alls sé unnin í sátt og samtali við landsmenn alla. Öruggt sjúkraflug þarf að hafa forgang í þeirri skipulagningu. Flugkennsla, útsýnisflug úr þyrlum og einkaþotur víkur fyrst úr Vatnsmýrinni; en sá flutningur er nú kominn í farveg.
Samhliða skilvirkari samgöngum erum við að byggja upp stafrænt þjónustuviðmót höfuðborgarinnar. Þar styttum við boðleiðir og gerum þjónustuna liprari. Aðgengi að upplýsingum, leyfisveitingar, þjónustubeiðnir, íbúalýðræði; það eru gríðarleg sóknarfæri til stafrænna landvinninga í þessum málum.
Við erum stöðugt að leita leiða til að gera það sem við gerum með hagkvæmari hætti. Sú aðferð sem nú er beitt til að finna aðila til að byggja upp nýtt hverfi í Höllunum í Úlfarsárdal er sama aðferðafræði og verið er að nota í undirbúningi Þjóðarhallar. Með því að auglýsa eftir aðilum og halda svokallaðar samkeppnisviðræður við innviðafélag sjáum við fyrir okkur að geta byggt upp innviði hverfisins á sama tíma og hýbýli íbúanna rísa. Þannig flýtum við uppbyggingu borgarinnar en tryggjum að það sé á grundvelli vel útfærðra markmiða og í samræmi við skipulagið sem við höfum ákveðið.
Það skiptir miklu máli að þróun höfuðborgarinnar á öllum sviðum sé ákveðin og stýrt af okkur sem búum hér. Uppbygging á einum stað hefur áhrif á aðra staði. Við erum í þessu saman. Það skiptir líka máli að ákvarðanirnar okkar sé teknar í breiðri sátt. Í samtali og á grunni vandaðra upplýsinga. Ef væntingar og vonir okkar eru samstilltar búum við til samfélag þar sem er minni spenna og betra líf. Þess vegna verðum við að geta rætt saman um umferðartafir, sorphirðu, vetrarþjónustu og allt það sem stundum fer hrikalega í taugarnar á okkur, þannig að við séum að tala út frá staðreyndum, tölfræði og sannreyndum upplýsingum. Þannig tökum við vandaðar ákvarðanir. Þannig byggjum við borg framtíðarinnar.
Höfundur er borgarstjóri Reykjavíkur.
