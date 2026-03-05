Skoðun

Kjós­endur eru ekki fífl

Elliði Vignisson skrifar

Kjósendur hafa sérstakt óþol fyrir því þegar stjórnmálaflokkar segja eitt en gera annað. Samfylkingin sagðist vera með plan. Hún sagðist ætla að berja niður vexti með sleggju. Það var stóra loforðið.

Síðasta ríkisstjórn stóð ekki við loforð sín

Á undan hafði gengið ríkisstjórn sem spannaði allt hið pólitíska litróf. Til að halda henni saman voru endalausar og illa þokkaðar málamiðlanir. Enginn flokkur gat staðið við það sem hann lofaði. Þetta þoldu kjósendur ekki. VG hvarf af þingi, Framsóknarflokkurinn berst fyrir lífi sínu og Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei í sögunni verið minni.

Fylgi Samfylkingar fór í 35%

Kjósendur tóku loforðum Samfylkingarinnar alvarlega. Hún fékk metkosningu 20,8%. Landsmenn höfðu mikla trú á að staðið yrði við loforðin. Í þjóðarpúlsi Gallup mældist Samfylkingin mest með 35% fljótlega eftir að hún hóf störf. Trúin á sleggjuna og planið var mikil.

Mögnuð tengsl

Vísitala neysluverðs (VNV) er mælikvarði sem sýnir hvernig verð á vörum og þjónustu sem heimili kaupa breytist með tímanum. Hún er notuð til að mæla verðbólgu. Ragnar M. Gunnarsson, sá glöggi talnarýnir og Flateyringur, hefur skoðað tengsl á mældu fylgi Samfylkingarinnar og vísitölu neysluverðs. Niðurstaðan er mögnuð.

Fyrir áhugafólk um tölur og stjórnmál er áhugavert að sjá að tengslin eru nánast fullkomlega tölulega andhverf. Í hvert skipti sem vísitala neysluverðs lækkar, þá hækkar fylgið við Samfylkinguna. Í hvert skipti sem vísitalan hækkar þá lækkar fylgið við hana.

Verðbólgan ræður 70% af fylgi Samfylkingarinnar

Þegar rýnt er nánar þá liggur nærri að fyrir einnar prósentu hækkun í verðbólgu þá lækkar fylgi Samfylkingar um rétt um 9,7%.

Auðvitað eru margir fyrirvarar á ályktunum sem þessum svo sem sá einfaldi sannleikur að fylgni merkir ekki alltaf orsakasamhengi. Hjá því verður þó ekki litið að tengslin þarna á milli eru sterk. Miðað við þessi gögn ráðast 69,6% af breytileika fylgis Samfylkingarinnar af verðbólgunni. Allt annað sem gerist á þingpöllunum ræður þá eingöngu rétt um 30%.

Loforð verða að standa

Kjósendur láta ekki blekkja sig. Þeir eru nefnilega engin fífl. Þeir gera þá einföldu og sanngjörnu kröfu að stjórnmálafólk og flokkar standi við það sem þeir lofa.

Höfundur er bæjarstjóri í Ölfusi

