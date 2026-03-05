Meirihluti Reykjavíkurborgar hefur ákveðið að skera niður styrkveitingar til opna leikskólans Memmm Play. Starfsemin gegnir mikilvægu hlutverki í hverfum borgarinnar, þar sem foreldrar geta mætt gjaldfrjálst með börn sín sem enn hafa ekki hafið dagvistun. Börnin fá þar tækifæri til að leika sér og taka þátt í faglegu starfi undir leiðsögn fagfólks. Jafnframt fá foreldrar og börn tækifæri til að hittast reglulega í öruggu og styðjandi umhverfi. Starfið er því ekki aðeins mikilvægt fyrir þroska og félagsfærni barna, heldur einnig fyrir foreldra sem í gegnum opna leikskólann kynnast öðrum foreldrum.
Enn eru langir biðlistar eftir dagvistunarplássum sem reynir á fjölskyldur í borginni. Í fæðingarorlofi upplifa sumir foreldrar félagslega einangrun og því skiptir miklu máli að til staðar séu opnir og aðgengilegir vettvangar þar sem foreldrar geta myndað tengsl og stuðningsnet. Starfsemin skiptir ekki síst máli fyrir foreldra af erlendum uppruna sem hafa ekki stuðningsnet í gegnum fjölskyldu á Íslandi.
Stundum er sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í kringum starf Memmm Play hefur myndast öflugt foreldrasamfélag í hverfum borgarinnar. Slíkt tengslanet eykur félagsauð og stuðlar að auknum stuðningi á milli fjölskyldna. Þessi tengsl geta haft langtímaáhrif, bæði fyrir foreldra og börn, og gegna mikilvægu hlutverki í forvarnarstarfi til framtíðar. Með því að efla tengsl á milli foreldra má styrkja grunninn að sterku samfélagi í kringum uppeldi barnanna. Það er ómetanlegt.
Viðvera opna leikskólans í samfélagshúsum borgarinnar hefur einnig haft jákvæð áhrif á starfsemi þeirra. Hún hefur aukið vitneskju borgarbúa um samfélagshúsin og stuðlað að aukinni kynslóðablöndun í þeim. Samnýtingin eykur þannig líf og fjölbreytni í starfsemi húsanna og styrkir samfélagslega innviði borgarinnar
Þegar Framsókn var í meirihluta var ákveðið að veita Memmm Play fullan styrk til þriggja ára. Það hefur reynst heillaskref. Aðsóknin í Memmm Play hefur verið mikil og umsjónarfólk starfseminnar hefur lýst vilja til að auka opnunartíma og fjölga starfsstöðvum til að mæta eftirspurninni.
Þrátt fyrir það virðist meirihlutinn í borginni ekki ætla að bregðast við þeirri þörf og hefur þess í stað samþykkt að lækka styrk borgarinnar til starfseminnar. Memmm Play, sem hefur verið með starfsemi á Aflagranda, í Bólstaðarhlíð og í Gerðubergi, hefur því þurft að bregðast við með því að loka opna leikskólanum í Bólstaðarhlíð.
Borgin ætti að styðja við og efla þessa mikilvægu starfsemi frekar en að draga úr henni. Núverandi forgangsröðun fjármuna, þar sem selalaug, kynningarfundir borgarstjóra og ,,löber” á yfirborði Naustarinnar eru sett ofar grunnþjónustu við barnafjölskyldur, er meirihlutanum til skammar.
Höfundur er borgarfulltrúi Framsóknar
