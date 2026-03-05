Takk! Steinar Bragi Sigurjónsson skrifar 5. mars 2026 10:03 Hún er ansi dökk og sorgleg sú mynd sem var dregin upp af þjónustu við einhverfa í fréttaskýringaþættinum Kveik á þriðjudaginn var. Því miður situr einhverft fólk oft á hakanum þegar kemur að geðheilbrigðisþjónustu og þekking á einhverfu er oft ansi bágborin. Ég áttaði mig sjálfur á því hvað ég og fólkið í kringum mig vissi lítið um einhverfu þegar ég var greindur fyrir rúmum tveimur árum (samkvæmt nýjum viðmiðum). Það var þá sem að ég brann yfir, fór í svokallað autistic burnout. Mér var vísað á BUGL og hef síðan þá verið að velkjast um í kerfinu. Ég viðurkenni að ég hef ansi oft upplifað vonlausa stöðu gagnvart kerfinu og einhverfunni, auk þess sem að ýmsar aðferðir sem hafa verið notaðar á mínu ferðalagi hafa verið sérstæðar og jafnvel gagnslausar. En í miðri dökkri umræðunni langar mig að nýta tækifærið til þess að þakka. Mig langar til þess að þakka starfsfólki FG. Það má segja að þau hafi í raun haldið mér á lífi með því að taka utan um mig og þrýsta á að ég fengi inn á BUGL. Mig langar til þess að þakka öllu starfsfólkinu á BUGL sem að gerði sitt allra besta til þess að koma mér aftur upp, fræddu mig um einhverfu og sýndu mér skilning. Mig langar til þess að þakka ráðgjafa mínum hjá Virk fyrir að sýna sveigjanleika og skilning í erfiðri stöðu og úr þeim fáu úrræðum sem hún hafði. Mig langar til þess að þakka Krossgötunni, Heimastyrk og Sen ráðgjöf fyrir að hjálpa mér að skilja mig betur og vekja hjá mér von. Mig langar til þess að þakka námsráðgjafa FÁ fyrir að leiðbeina mér og ráðleggja mér við endurkomu í nám. Mig langar til þess að þakka starfsfólki Geðheilsuteymis taugaþroskaraskana hjá Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins fyrir að tryggja samfellu þjónustu frá BUGL, að taka vel á móti mér og fara beint í málin. Að lokum langar mig til þess að þakka mömmu og pabba, ömmu og afa, frænku og frænda og systur minni fyrir að styðja við mig á ansi erfiðum tímum og vera vakin og sofin yfir heilsu minni. Ég elska ykkur! Þökk sé öllum þessum aðilum er ég á lífi í dag og kominn langt í átt að því að finna lífsgleði aftur. Staðan hjá mér er langt í frá æðisleg en ég er samt heppnari en mörg önnur. Fyrir það er ég þakklátur en um leið sorgmæddur yfir því að mörg fá ekki að nýta þjónustu sem hentar þeim. Nú er ekki tíminn til þess að gefast upp. Ég lofa að gera mitt allra besta til þess að styðja við það að fleiri fái að njóta þjónustu sem hentar þeim, í þakklætisskyni fyrir allt það sem þau hafa gefið mér. Áfram einhverft fólk! Höfundur er nemi á einhverfurófi 