Enginn misskilningur: Fordómar í sparifötum guðfræðinnar Jónas Sen skrifar 5. mars 2026 14:33 Undanfarið hafa samfélagsmiðlar logað vegna viðtals Önnu Lilju Sigurgísladóttur við séra Jakob Rolland, kanslara Kaþólsku kirkjunnar á Íslandi. Í gær birtist á Vísi grein eftir Lilju Benatov Hjartar undir fyrirsögninni Misskilningur: Kaþólska kirkjan fordæmir ekki samkynhneigða. Lilja reynir að verja sönnunarbyrði séra Jakobs með því að halda því fram að hann sé ekki að fordæma fólk. En beina tilvitnunin sem höfundur notar til að sanna mál sitt gerir nákvæmlega það! Presturinn segir að kynhneigð tengist tilhneigingu til lífsstíls sem er „ekki góður fyrir einstaklinginn og ekki góður fyrir samfélagið.“ Að halda því fram að eðlislæg ást og samlíf ákveðins hóps fólks sé skaðvaldur í samfélaginu er beinlínis alvarleg fordæming. Það er hrein og klár afneitun á veruleikanum hjá höfundi að ætlast til þess að fólk lesi þessa setningu og sjái þar „virðingu, samúð og næmni.“ Gervisættin í „Hneigð vs. Athöfn“ Höfundur styðst við þekkt kaþólsk rök: Hneigðin er ekki synd, bara það að framkvæma hana. Þetta er í besta falli orðhengilsháttur sem stenst enga skoðun í raunveruleikanum. Að segja við hóp fólks: „Við virðum þig eins og þú ert, svo lengi sem þú bælir niður eðli þitt, elskar engan og lifir í algjöru einlífi til æviloka“ er ekki umburðarlyndi. Það er andleg kúgun. Að kalla þetta „siðferðislegt líf sem gildir fyrir alla“ er rangt, því gagnkynhneigðum er ekki gert að lifa í slíku ævilöngu skírlífi. Krafa kirkjunnar beinist sérstaklega að samkynhneigðum. Trúarkenningar notaðar sem skjöldur Höfundur hefur rétt fyrir sér í því að orð prestsins eru í samræmi við Trúfræðslurit Kaþólsku kirkjunnar. En það er ekki kjarni málsins. Alþingismenn og almenningur eru ekki að rökræða hvort séra Jakob sé að fylgja reglubók Vatíkansins eða ekki. Fólk er að gagnrýna reglubókina sjálfa og þau skaðlegu viðhorf sem hún boðar í nútíma mannréttindasamfélagi. Að vísa í að „þetta sé opinber kenning“ gerir kenninguna hvorki réttláta, ósnertanlega né yfir gagnrýni hafna. Hræsni og persónuárásir í niðurlagi (Ad Hominem) Pistillinn byrjar á því að hrósa málefnalegri nálgun og kvarta yfir „yfirborðskenndu þrasi“ í samfélaginu. En hvernig endar höfundurinn? Með því að: Saka kjörna fulltrúa um að kunna ekki að lesa eða hlusta. Uppnefna fólk „páfagauka“ sem „garga“. Gera lítið úr raunverulegri sorg og reiði fólks (segir viðbrögðin „of dramatísk“). Með þessu gerist höfundur sekur um nákvæmlega það sem hann er að gagnrýna: Yfirborðskennt þras og sleggjudóma. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir gagnrýndi prestinn líklega einmitt vegna þess að hún skilur mæta vel, bæði sem kaþólikki og stjórnmálamaður, hvaða raunverulega skaða það gerir þegar andlegir leiðtogar stimpla tilvist fólks sem samfélagslega skaðlega. Hrein og klár kúgun Þegar öllu er á botninn hvolft getur enginn leikur að orðum falið þann grímulausa veruleika sem hér birtist. Að krefjast þess að fólk afneiti eðli sínu og ást undir yfirskini „virðingar og samúðar“ er ekki kærleikur, heldur hrein og klár kúgun. Trúfrelsi er dýrmætt, en það er enginn frímiði til að dreifa fordómum og réttlæta mismunun undir formerkjum gamalla kennisetninga. Ef ætlunin er raunverulega að sýna hinsegin fólki virðingu, hlýtur fyrsta skrefið að vera að viðurkenna tilvist þess og líf sem fullgilt — en ekki sem gallaða „tilhneigingu“ sem krefst ævilangrar bælingar. Í stuttu máli er enginn misskilningur í gangi í samfélaginu. Almenningur heyrði nákvæmlega hvað var sagt, skildi afleiðingarnar, og er einfaldlega búinn að fá nóg af því að fordómar séu klæddir í spariföt guðfræðinnar. Höfundur er tónlistarmaður, gagnrýnandi og frjálslyndur kaþólikki Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Trúmál Hinsegin Jónas Sen Mest lesið Misskilningur: Kaþólska kirkjan fordæmir ekki samkynhneigða Lilja Benatov Hjartar Skoðun Opið bréf frá leikskólastjórnendum í Kópavogi Rakel Ýr Ísaksen Skoðun Fjórtán góð ráð gegn krabbameinum Sigurdís Haraldsdóttir,Sigríður Gunnarsdóttir Skoðun Má kirkjan vera ósammála samfélaginu? Hilmar Kristinsson Skoðun Inga Sæland Gunnar Ármannsson Skoðun Sjúkratryggingar Íslands eyðileggja líf fatlaðs barns Thelma Sif Þórarinsdóttir Skoðun Hömlulaus valdníðsla og ofbeldi Matvælastofnunar Árni Stefán Árnason Skoðun Fleiri en þrír hagfræðingar fundnir Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir Skoðun Takk! Steinar Bragi Sigurjónsson Skoðun Enginn misskilningur: Fordómar í sparifötum guðfræðinnar Jónas Sen Skoðun Skoðun Skoðun Enginn misskilningur: Fordómar í sparifötum guðfræðinnar Jónas Sen skrifar Skoðun Hreðjatak á Nýjum Landspítala, framkvæmdastjórinn viðurkennir kerfisgallann og enginn stöðvar Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Reykjavík í umferðarteppu – afleiðing rangrar stefnu Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Opið bréf frá leikskólastjórnendum í Kópavogi Rakel Ýr Ísaksen skrifar Skoðun Tengsl, tími og traust: Reynslusaga úr móttökubekk í Kaupmannahöfn Jórunn Einarsdóttir skrifar Skoðun Kjósendur eru ekki fífl Elliði Vignisson skrifar Skoðun Inga Sæland Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Sjúkratryggingar Íslands eyðileggja líf fatlaðs barns Thelma Sif Þórarinsdóttir skrifar Skoðun Þekking er lykillinn að lausnum í loftslagsmálum Guðfinna Aðalgeirsdóttir,Hafdís Hanna Ægisdóttir,Halldór Björnsson,Sæunn Stefánsdóttir,Þorvarður Árnason skrifar Skoðun Takk! Steinar Bragi Sigurjónsson skrifar Skoðun Fjórtán góð ráð gegn krabbameinum Sigurdís Haraldsdóttir,Sigríður Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Galíleó-heilkennið og hinn dýrkeypti efi í loftslagsumræðunni Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Einstakt tækifæri til að læra um fjármál Kristín Lúðvíksdóttir skrifar Skoðun Fleiri en þrír hagfræðingar fundnir Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Einmanaleiki er spegilmynd samfélagsgerðar okkar Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar Skoðun Aðgerðaáætlun um einföldun EES-regluverksins og afnám gullhúðunar Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Opni leikskólinn og röng forgangsröðun fjármuna Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Misskilningur: Kaþólska kirkjan fordæmir ekki samkynhneigða Lilja Benatov Hjartar skrifar Skoðun Má kirkjan vera ósammála samfélaginu? Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Hömlulaus valdníðsla og ofbeldi Matvælastofnunar Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Ofbeldi er ekki í starfslýsingu félagsráðgjafa Thelma Eyfjörð Jónsdóttir skrifar Skoðun Hvað borðar þú mörg naut og kjúklinga á dag? Sigurður Árni Þórðarson skrifar Skoðun Einhverfugreining og hvað svo? Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Iceland and USA Sitting in a Tree Sæþór Benjamín Randalsson skrifar Skoðun Umönnunarbilið og kerfislægar hindranir á íslenskum vinnumarkaði Kolbrún Halldórsdóttir,Sunna Símonardóttir skrifar Skoðun Skál! - Í boði lífeyrissjóðanna Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Smáframleiðendur – vannýtt tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf? Sveinbjörg Rut Pétursdóttir skrifar Skoðun „Kiss the Ring“ – þegar ríkisvaldið krefst hlýðni af gervigreindinni Gísli Ragnar Guðmundsson skrifar Skoðun Kveð bæjarstjórn eftir gefandi ár Friðrik Sigurbjörnsson skrifar Skoðun Á rannsókn á Flateyri að bíða? Sóley Eiríksdóttir skrifar Sjá meira