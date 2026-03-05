Þekking er lykillinn að lausnum í loftslagsmálum Guðfinna Aðalgeirsdóttir, Hafdís Hanna Ægisdóttir, Halldór Björnsson, Sæunn Stefánsdóttir og Þorvarður Árnason skrifa 5. mars 2026 10:30 Loftslagsbreytingar eru ein stærsta áskorun samtímans. Til að bregðast við þeim þurfum við ekki aðeins pólitískar ákvarðanir og tæknilausnir heldur einnig traustan þekkingargrunn. Rannsóknir á loftslagsmálum eru því ekki jaðarmál heldur grundvöllur skynsamlegrar stefnumótunar og ábyrgra ákvarðana. Áhrif loftslagsbreytinga eru þegar farin að koma fram hér á landi. Jöklar hopa, úrkomumynstur breytast og aftakaveður verða tíðari. Hlýnun hefur áhrif á vistkerfi, atvinnuvegi og innviði og breytingarnar munu halda áfram að móta samfélagið á komandi áratugum. Til að skilja þessar breytingar, meta áhættu og undirbúa samfélagið fyrir framtíðina þarf öflugar og samfelldar rannsóknir. Á mörgum sviðum er enn veruleg þörf á frekari þekkingu. Við þurfum betri skilning á áhrifum mögulegra breytinga í hafhringrás, á kolefnisbúskap landsins og á samspili loftslagsbreytinga og líffræðilegrar fjölbreytni. Einnig þarf að skilja betur hvernig loftslagsbreytingar geta haft áhrif á atvinnulíf, á heilsu, heilbrigðiskerfi og samfélagið í heild. Þá þarf að greina betur flókna kerfisáhættu, hvernig breytingar í náttúru, efnahag og samfélagi geta haft víðtæk og samverkandi áhrif. Loftslagsmál kalla á þverfaglega nálgun þar sem áhrifin koma fram á nánast öllum sviðum þjóðlífsins. Jarðvísindi, líffræði, sálfræði, verkfræði, hagfræði, heilbrigðisvísindi, hugvísindi, félagsvísindi og listir þurfa að vinna saman. Slík samvinna þvert á fræðigreinar og þekkingarsvið er forsenda þess að við fáum heildstæða mynd af áskorununum og mögulegum lausnum. Við teljum mikilvægt að skapa vettvang þar sem vísindafólk[GH1] frá háskólum, stofnunum og víðar að úr samfélaginu getur komið saman að loftslagsrannsóknum. Þverfaglegur samstarfsvettvangur – loftslagssetur - gæti gengt lykilhlutverki við að styrkja samstarf milli rannsóknahópa og stofnana, styðja við og efla miðlun þekkingar til stjórnvalda, almennings og atvinnulífs. Umræðan um stöðu loftslagsrannsókna á Íslandi og þörfina fyrir aukið samstarf er einmitt í brennidepli nýrrar viðburðaraðar við Háskóla Íslands: Loftslagsmál og rannsóknir. Markmið hennar er að skapa vettvang fyrir upplýsta umræðu um loftslagsrannsóknir og hlutverk þeirra í stefnumótun og ákvarðanatöku, með áherslu á samtal milli vísindafólks og tengingu fræðasamfélags, stjórnsýslu, almennings og atvinnulífs. Fyrsti viðburðurinn fer fram á morgun, föstudaginn 6. mars, kl. 13–15 í Auðarsal í Veröld, Háskóla Íslands, og verður einnig í beinu streymi. Þar verður fjallað um stöðu loftslagsrannsókna á Íslandi, helstu þekkingargöt og brýna þörf á aukinni samhæfingu rannsókna og miðlun á niðurstöðum þeirra. Ef við sem þjóðfélag ætlum að takast á við loftslagsbreytingar af alvöru þarf að byggja ákvarðanir á traustri og víðtækri þekkingu. Öflugar loftslagsrannsóknir eru lykilforsenda þess að samfélagið allt geti brugðist við þeim breytingum sem nú þegar eru hafnar og munu halda áfram að aukast. Guðfinna Aðalgeirsdóttir, jöklafræðingur og prófessor við Jarðvísindadeild HÍ Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður Sjálfbærnistofnunar HÍ Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands Sæunn Stefánsdóttir, forstöðumaður Stofnunar rannsóknasetra HÍ og sviðstjóri þróunarsviðs HÍ Þorvarður Árnason, forstöðumaður Rannsóknaseturs HÍ á Hornafirði Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Vísindi Loftslagsmál Mest lesið Misskilningur: Kaþólska kirkjan fordæmir ekki samkynhneigða Lilja Benatov Hjartar Skoðun Má kirkjan vera ósammála samfélaginu? Hilmar Kristinsson Skoðun Hömlulaus valdníðsla og ofbeldi Matvælastofnunar Árni Stefán Árnason Skoðun Fjórtán góð ráð gegn krabbameinum Sigurdís Haraldsdóttir,Sigríður Gunnarsdóttir Skoðun Fleiri en þrír hagfræðingar fundnir Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir Skoðun Einstakt tækifæri til að læra um fjármál Kristín Lúðvíksdóttir Skoðun Aðgerðaáætlun um einföldun EES-regluverksins og afnám gullhúðunar Ólafur Stephensen Skoðun Einmanaleiki er spegilmynd samfélagsgerðar okkar Rannveig Tenchi Ernudóttir Skoðun Galíleó-heilkennið og hinn dýrkeypti efi í loftslagsumræðunni Sveinn Atli Gunnarsson Skoðun Opni leikskólinn og röng forgangsröðun fjármuna Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Takk! Steinar Bragi Sigurjónsson skrifar Skoðun Fjórtán góð ráð gegn krabbameinum Sigurdís Haraldsdóttir,Sigríður Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Galíleó-heilkennið og hinn dýrkeypti efi í loftslagsumræðunni Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Einstakt tækifæri til að læra um fjármál Kristín Lúðvíksdóttir skrifar Skoðun Fleiri en þrír hagfræðingar fundnir Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Einmanaleiki er spegilmynd samfélagsgerðar okkar Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar Skoðun Aðgerðaáætlun um einföldun EES-regluverksins og afnám gullhúðunar Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Opni leikskólinn og röng forgangsröðun fjármuna Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Misskilningur: Kaþólska kirkjan fordæmir ekki samkynhneigða Lilja Benatov Hjartar skrifar Skoðun Má kirkjan vera ósammála samfélaginu? Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Hömlulaus valdníðsla og ofbeldi Matvælastofnunar Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Ofbeldi er ekki í starfslýsingu félagsráðgjafa Thelma Eyfjörð Jónsdóttir skrifar Skoðun Hvað borðar þú mörg naut og kjúklinga á dag? Sigurður Árni Þórðarson skrifar Skoðun Einhverfugreining og hvað svo? Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Iceland and USA Sitting in a Tree Sæþór Benjamín Randalsson skrifar Skoðun Umönnunarbilið og kerfislægar hindranir á íslenskum vinnumarkaði Kolbrún Halldórsdóttir,Sunna Símonardóttir skrifar Skoðun Skál! - Í boði lífeyrissjóðanna Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Smáframleiðendur – vannýtt tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf? Sveinbjörg Rut Pétursdóttir skrifar Skoðun „Kiss the Ring“ – þegar ríkisvaldið krefst hlýðni af gervigreindinni Gísli Ragnar Guðmundsson skrifar Skoðun Kveð bæjarstjórn eftir gefandi ár Friðrik Sigurbjörnsson skrifar Skoðun Á rannsókn á Flateyri að bíða? Sóley Eiríksdóttir skrifar Skoðun Þegar nóg er aldrei nóg Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Ég á´etta – ég má´etta! Stefán Pálsson skrifar Skoðun Fórnarkostnaður kerfisins? Olga Cilia skrifar Skoðun Heimili landsins borga fyrir pólitíska vanrækslu Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Bækur bjarga mannslífum Þórunn Sigurðardóttir skrifar Skoðun Ofbeldi í nánum samböndum og vinnumarkaðurinn Dagný Aradóttir Pind,Eva Hjörtína Ólafsdóttir,Henný Hinz,Sigrún Birna Björnsdóttir skrifar Skoðun Hundruð milljóna frá íslenskum skattgreiðendum til heilbrigðisþjónustu erlendis Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðadagur offitunnar Gréta Jakobsdóttir,Edda Ýr Guðmundsdóttir,Erla Gerður Sveinsdóttir,Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir,Rut Eiríksdóttir,Sigrún Kristjánsdóttir,Sólrún Ólína Sigurðardóttir,Tryggvi Helgason skrifar Skoðun Sjávartengd nýsköpun skilar þjóðinni milljörðum Þorsteinn Másson skrifar Sjá meira