Má kirkjan vera ósammála samfélaginu? Hilmar Kristinsson skrifar 4. mars 2026 22:32 Umræðan um orð séra Jakobs Rollands snýst ekki í raun fyrst og fremst um samkynhneigð. Hún snýst um hver má skilgreina siðferði í samfélagi okkar. Það er ástæðan fyrir því að umræðan hitnar svona hratt. Þegar samfélag og kirkja tala út frá tveimur ólíkum heimildum um rétt og rangt verður áreksturinn óhjákvæmilegur. Á einum stað í umræðunni er sagt einfaldlega: „Landslög gilda.“ Það er auðvitað rétt í borgaralegu samhengi. Lög stjórna samfélaginu og tryggja réttarríki. En lög eru ekki endanleg siðferðisrök. Lög geta sagt okkur hvað er leyfilegt. En samfélög lifa ekki á því sem er leyfilegt, heldur á því sem er rétt. Í gegnum söguna hafa mörg kerfi verið lögleg sem við myndum í dag telja siðferðilega röng. Þess vegna hefur spurningin um siðferði alltaf verið dýpri en lögin ein og sér. Í kristinni hefð hefur svarið verið að siðferðileg viðmið eigi rætur í opinberun Guðs. Í vestrænum síðustu áratugi hefur hins vegar orðið breyting. Siðferðisgrunnurinn hefur í auknum mæli færst frá trúarlegri opinberun yfir í hugmyndir um sjálfsákvörðun einstaklingsins. Sjálfsmynd, frelsi og virðing hafa orðið miðlæg gildi. Það eru gildi sem margir vilja verja, og þau eru í sjálfu sér ekki slæm. En þegar siðferðileg umræða snertir sjálfsmynd fólks bregst samfélagið oft mjög sterkt við. Setningar eins og „þetta er synd“ eru þá ekki aðeins túlkaðar sem siðferðiskenning heldur sem árás á sjálfsmynd fólks. Þar byrjar umræðan að harðna. Í stað þess að ræða hugmyndir fara spjótin að beinast að einstaklingum. Orð verða túlkuð sem hætta. Raddir kalla eftir rannsóknum og refsingu. Umræðan færist frá rökum yfir í siðferðilegt neyðarástand. Í heitri umræðu er auðvelt að gleyma einni einfaldri spurningu. Spurningin er ekki hvort samfélagið megi vera ósammála kirkjunni. Spurningin er hvort kirkjan megi vera ósammála samfélaginu. Í litlu samfélagi eins og Íslandi skiptir sérstaklega miklu máli að við þolum ágreining. Annars verður umræðan fljótt ekki lengur samtal heldur samhljómur. Trúfrelsi þýðir ekki aðeins frelsi til að halda skoðunum sem eru vinsælar í samtímanum. Það þýðir líka frelsi til að halda skoðunum sem eru óþægilegar. En kirkjan þarf líka að líta í eigin barm. Ef kristin trú verður aðeins siðferðisrödd í samfélaginu missir hún hjarta sitt. Kristin trú byrjaði ekki á því að skilgreina synd annarra. Hún byrjaði á játningunni að enginn stendur fullkominn frammi fyrir Guði. Þess vegna er fagnaðarerindið ekki fyrst og fremst dómur yfir öðrum heldur boðskapur um náð. Þegar hugmyndin um synd hverfur úr umræðunni verður líka erfiðara að tala um fyrirgefningu. Það eru tvær hættur í þessari umræðu. Að samfélagið bannar siðferðislega óeiningu.Og að kirkjan gleymir fagnaðarerindinu og talar aðeins um siðferði. Ef hvort tveggja gerist tapast eitthvað sem kristnin kom með inn í heiminn... náð fyrir syndara. Samfélag sem leyfir aðeins eina siðferðissögu hættir fljótt að vera frjálst samfélag. Og kirkja sem talar um synd án krossins hefur þegar gleymt hvers vegna hún er til. Höfundur er guðfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Trúmál Hinsegin Mest lesið Ég á´etta – ég má´etta! Stefán Pálsson Skoðun Hvað borðar þú mörg naut og kjúklinga á dag? Sigurður Árni Þórðarson Skoðun Iceland and USA Sitting in a Tree Sæþór Benjamín Randalsson Skoðun Skál! - Í boði lífeyrissjóðanna Þorsteinn Sæmundsson Skoðun „Kiss the Ring“ – þegar ríkisvaldið krefst hlýðni af gervigreindinni Gísli Ragnar Guðmundsson Skoðun Má kirkjan vera ósammála samfélaginu? Hilmar Kristinsson Skoðun Hundruð milljóna frá íslenskum skattgreiðendum til heilbrigðisþjónustu erlendis Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Alþjóðadagur offitunnar Gréta Jakobsdóttir,Edda Ýr Guðmundsdóttir,Erla Gerður Sveinsdóttir,Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir,Rut Eiríksdóttir,Sigrún Kristjánsdóttir,Sólrún Ólína Sigurðardóttir,Tryggvi Helgason Skoðun Hömlulaus valdníðsla og ofbeldi Matvælastofnunar Árni Stefán Árnason Skoðun Einhverfugreining og hvað svo? Elín Anna Baldursdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Má kirkjan vera ósammála samfélaginu? Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Hömlulaus valdníðsla og ofbeldi Matvælastofnunar Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Ofbeldi er ekki í starfslýsingu félagsráðgjafa Thelma Eyfjörð Jónsdóttir skrifar Skoðun Hvað borðar þú mörg naut og kjúklinga á dag? Sigurður Árni Þórðarson skrifar Skoðun Einhverfugreining og hvað svo? Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Iceland and USA Sitting in a Tree Sæþór Benjamín Randalsson skrifar Skoðun Umönnunarbilið og kerfislægar hindranir á íslenskum vinnumarkaði Kolbrún Halldórsdóttir,Sunna Símonardóttir skrifar Skoðun Skál! - Í boði lífeyrissjóðanna Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Smáframleiðendur – vannýtt tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf? Sveinbjörg Rut Pétursdóttir skrifar Skoðun „Kiss the Ring“ – þegar ríkisvaldið krefst hlýðni af gervigreindinni Gísli Ragnar Guðmundsson skrifar Skoðun Kveð bæjarstjórn eftir gefandi ár Friðrik Sigurbjörnsson skrifar Skoðun Á rannsókn á Flateyri að bíða? Sóley Eiríksdóttir skrifar Skoðun Þegar nóg er aldrei nóg Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Ég á´etta – ég má´etta! Stefán Pálsson skrifar Skoðun Fórnarkostnaður kerfisins? Olga Cilia skrifar Skoðun Heimili landsins borga fyrir pólitíska vanrækslu Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Bækur bjarga mannslífum Þórunn Sigurðardóttir skrifar Skoðun Ofbeldi í nánum samböndum og vinnumarkaðurinn Dagný Aradóttir Pind,Eva Hjörtína Ólafsdóttir,Henný Hinz,Sigrún Birna Björnsdóttir skrifar Skoðun Hundruð milljóna frá íslenskum skattgreiðendum til heilbrigðisþjónustu erlendis Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðadagur offitunnar Gréta Jakobsdóttir,Edda Ýr Guðmundsdóttir,Erla Gerður Sveinsdóttir,Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir,Rut Eiríksdóttir,Sigrún Kristjánsdóttir,Sólrún Ólína Sigurðardóttir,Tryggvi Helgason skrifar Skoðun Sjávartengd nýsköpun skilar þjóðinni milljörðum Þorsteinn Másson skrifar Skoðun Samfélag sem ýtir undir nærandi tengsl Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifar Skoðun Enginn á að vera einn í Reykjavík Ellen Calmon skrifar Skoðun Ég heyri og hlusta: Um heyrnarskimun í grunnskólum Alma D. Möller skrifar Skoðun Hlutverk sem ég tek með auðmýkt og ábyrgð Grétar Ingi Erlendsson skrifar Skoðun Ég hlakka til Alexandra Briem skrifar Skoðun Megum við fá bita, háttvirtur ráðherra? Katla Ósk Káradóttir skrifar Skoðun Barbabrella hægrisins í leikskólamálum Stefán Pálsson skrifar Skoðun Aðalmeðferð í dómsmáli um netsölu áfengis eftir 2 daga Siv Friðleifsdóttir skrifar Skoðun Aukin misskipting leysir ekki verðbólguvandann Finnbjörn Hermannsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar Sjá meira