Lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu lögðu hald á sautján skotvopn sem voru ekki geymd á réttan hátt auk töluverðs magns af skotfærum. Eigendur vopnanna verða kærðir fyrir brot á vopnalögum.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Lögregla reyni að viðhafa meðalhóf og leiðbeina skotvopnaeigendum frekar en að ráðast í aðgerðir „við minnsta tilefni“.
„Á þessu eru þó auðvitað ákveðin takmörk og í sumum tilfellum er staðan sú að ekki verður við unað og grípa verður til aðgerða. Þannig voru samtals 17 skotvopn og töluvert magn skotfæra haldlagt við eftirlit sem fram fór um helgina, en í þeim tilfellum voru vörslur með slíkum hætti að óforsvaranlegt varð að teljast,“ segir í tilkynningunni.
Aukið eftirlit með eigendum skotvopna er sagt hluti af samfélgslöggæsluverkefni lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Eigendur skotvopna geti því átt von á að fá heimsókn frá lögreglunni.
Bendir lögreglan á að geyma skuli skotvopn í viðurkenndum skotvopnaskáp og eigendur þeirra þurfi alltaf að gera framsíðan vopnum sem þeir eru skráðir fyrir eða lánsheimild. Þá skuli ekki geyma skotfæri með skotvopnum heldur læst í sérskáp eða hólfi í skotvopnaskáp.