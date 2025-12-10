Reiknar með fljótri og góðri ákvörðun fyrir Ísland Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 10. desember 2025 15:04 Stefán Jón Hafstein stjórnarformaður RÚV fyrir utan Útvarpshúsið á þriðja tímanum. Vísir/Vilhelm Formaður stjórnar RÚV á von á því að stjórnin verði fljót að komast að niðurstöðu um það hvort Ísland taki þátt í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva á næsta ári. Hann á von á góðri niðurstöðu á fundinum fyrir Ísland. Stjórn RÚV kom saman til fundar í Efstaleiti klukkan þrjú í dag. Hálftíma fyrr byrjuðu mótmælendur að safnast saman við Útvarpshúsið sem krefjast þess að stjórnin dragi Ísland úr keppni vegna þess að Ísrael er enn á meðal þátttökuþjóða. Stefán Jón Hafstein, stjórnarformaður RÚV, var tekinn tali við komuna í Efsta leiti rétt fyrir klukkan þrjú. Frá mótmælunum.vísir/Vilhelm „Fólk er hjartanlega velkomið. Þetta er útvarp allra landsmanna og hér á fólk heima,“ segir Stefán Jón. „Ég á von á því að það verði til hamingju Íslands.“ Hann segir mikilvægt að almenningur geti látið í sér heyra. „Við eigum ótrúlega gott Íslendingar að búa í samfélagi þar sem fólk má koma saman og mótmæla friðsamlega, láta hug sinn í ljós. Það er mjög mikilvægt. Ríkisútvarpið er auðvitað hluti af því hlutverki okkar að halda uppi lýðræðishlutverki.“ Páll Óskar og Hjálmtýr Heiðdal hjá Félaginu Ísland-Palestínu ásamt fleirum fyrir utan RÚV.Vísir/Vilhelm Fyrir stjórnarfundi RÚV liggur tillaga þess efnis að Ísland verði ekki með í Eurovision á næsta ári. Aðspurður um hver hugur Stefáns Jóns til málsins sé svarar hann: „Ég ber upp tillöguna um málið svo það liggur í augum uppi.“ Stjórnarmenn rétt fyrir fundinn sem hófst upp úr klukkan þrjú.Vísir/vilhelm Stefán Jón segist eiga von á að niðurstaða í málinu liggi fyrir fyrr en síðar í dag. Ríkisútvarpið Eurovision Mest lesið Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Innlent Bein útsending: Eurovision-ákvörðun og mótmæli í Efstaleiti Innlent Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Innlent Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Innlent Vilja skoða samfélagsmiðla íslenskra ferðamanna Erlent Úlfar þögull sem gröfin Innlent Síðasti loðdýrabóndinn segir Íslendinga verða að vakna Innlent Vörubifreið ekið á undirstöður Breiðholtsbrúar Innlent Handtekinn á Akranesi grunaður um nauðgun Innlent Fyrirskipa notkun Times New Roman í stað Calibri Erlent Fleiri fréttir Selfoss dreginn til hafnar á Hjaltlandseyjum Reiknar með fljótri og góðri ákvörðun fyrir Ísland Óska eftir vitnum að banaslysinu á Vesturlandsvegi Kalla eftir sérstakri umræðu um málefni skólameistara og framhaldsskóla Bein útsending: Eurovision-ákvörðun og mótmæli í Efstaleiti Tölvuárás á kerfi Grundarheimilanna Úlfar þögull sem gröfin Vörubifreið ekið á undirstöður Breiðholtsbrúar Starfsmenn stefna Hval í samvinnu við fyrirtækið Viðgerð á Seyðisfjarðarlínunni muni taka tíma Hvalveiðimenn ætla í hart og örlög Íslands í Eurovision ráðast í dag Róbert vill leiða lista Viðreisnar í borginni Miðflokkurinn ekki undirritað siðareglur og mæting þingmanna sögð frjálsleg Handtekinn á Akranesi grunaður um nauðgun Slökkviliðsstjóri fer í fullt starf hjá almannavarnanefnd Fer ekki aftur fram fyrir Samfylkinguna Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Nærri 400 leitarbeiðnir vegna 95 týndra barna á árinu Bein útsending: Innflytjendur og samfélagið Aldrei planið að sækja um starfið sem aðrir hafi sótt um gagngert til að kæra Seyðisfjörður á varaafli eftir rafmagnsleysi í nótt Fjarðarheiði lokuð og óvissustig suðaustantil Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Tvöföldun seldra nefúða á tíu árum: „Maður pantar töluverðar birgðir reglulega“ Kynna breytta Reykjavíkurleið eftir áramót Ræddu kílómetragjaldið í níu klukkustundir Síðasti loðdýrabóndinn segir Íslendinga verða að vakna Töluvert viðbragð vegna neyðarsendis sem fór af stað fyrir slysni Lagt til að hreindýrakvóti aukist hressilega Sjá meira