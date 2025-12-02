Tæming djúpgáma við íbúðarhúsnæði í Reykjavík er um viku á eftir áætlun. Verktakar frá Íslenska gámafélaginu og Terra hafa aðstoðað Reykjarvíkurborg með tæmingu djúpgáma í íbúðarhverfum allt frá því að sorphirðubíll borgarinnar, sem notaður var til að tæma djúpgáma, brann þann 17. nóvember í Bríetartúni.
„Við höfum fengið verktaka til að tæma gámana fyrir okkur meðan verið er að vinna í lagfæringum á krana á varabíl sem sorphirða Reykjavíkurborgar á, og hann byrjaði í síðustu viku að tæma,“ segir í svari frá borginni um málið og að það hafi verið brugðist við töfum, meðal annars, með því að senda sorphirðubíl að djúpgámum til að taka sorp upp við þá staði þar sem gámar eru fullir.
Atli Ómarsson, deildarstjóri sorphirðu hjá Reykjavík, segir ástandið hafa orðið hvað verst vegna tafa í stórum og fjölmennum hverfum, eins og Valshverfi í Hlíðunum, en verktakar verði þar í fyrramálið að tæma djúpgámana.
Fjallað var um það snemma morguns 17. nóvember að Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefði verið kallað út í Bríetartún vegna bruna í sorphirðubíl. Bíllinn skemmdist í brunanum og er ónothæfur.
Atli segir þetta aðallega hafa komið að sök í stærri hverfum. Þar hafi sorphirðumenn farið oft að hreinsa upp en stefnt sé að því að vera í Valshverfi í fyrramálið.
„Það eru svo margar íbúðir og fáir gámar. Þeir þola illa að dragast aftur úr, ólíkt annars staðar,“ segir Atli og að sem betur fer gerist þetta á þessum árstíma, annars væri eflaust lyktin auk þess að plaga fólk.
Atli segir flókinn búnað á bílunum.
„Það er verið að forrita kranann á bílnum sem hefur tekið örlítið lengri tíma en áætlað var. Það er slæmt að missa bíl í bruna en sem betur varð ekki tjón á fólki eða íbúðum í kring,“ segir hann.
Hann segir verktaka hafa aðstoðað Reykjavíkurborg við tæmingu en haustflensan hafi haft áhrif og valdið meiri töfum en ella.
„Við höfum bent fólki á að það er hægt að fara á endurvinnslustöðvar, það má fara með almennt rusl þangað, og plast og pappír á grenndarstöðvar,“ segir hann en segist á sama tíma meðvitaður um að sumir eigi ekki bíl og að það sé ekki skemmtilegt að ferðast langar leiðir með rusl.
„En þetta stendur allt til bóta og við verðum vonandi búin að losa í Valshverfi áður en fólk vaknar í fyrramálið,“ segir hann að lokum.