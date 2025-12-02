Ajax og Groningen áttust við fyrir luktum dyrum í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta síðdegis. Leikurinn hafði verið flautaður af vegna óláta áhorfenda á sunnudaginn var.
Leikur liðanna var flautaður af á sjöttu mínútu leiksins á sunnudag vegna fjölda blysa áhorfenda í stúkunni sem ætlað var að heiðra minningu látins stuðningsmanns.
Tilraun var gerð til að hefja leikinn á ný um 45 mínútum síðar, án árangurs, þar sem sama blysahafið tók við. Leiknum var því aflýst og frestað.
Liðunum tókst að klára leikinn í dag, fyrir luktum dyrum á Johan Cruyff-vellinum í Amsterdam.
Landsliðsmaðurinn Brynjólfur Willumsson spilaði allan leikinn sem fremsti maður Groningen í 2-0 tapi.
Belginn Mika Godts og hinn 18 ára gamli Aaron Bouwman skoruðu mörk Ajax í leiknum.
Ajax er eftir sigurinn í 5. sæti deildarinnar með 23 stig en Groningen í 8. sæti með 20 stig.