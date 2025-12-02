Alvarlegt umferðarslys á Suðurstrandarvegi Atli Ísleifsson og Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifa 2. desember 2025 09:10 Þyrla Landhelgisgæslunnar fór til móts við sjúkrabíl og lenti á Krýsuvíkurvegi til að koma hinum slösuðu sem fyrst undir læknishendur. Vísir/Vilhelm Alvarlegt umferðarslys var á Suðurstandarvegi, rétt austan afleggjarans við Vigdísarvelli, í morgun. Tveir eru alverlega slasaðir og standa aðgerðir yfir á vettvangi. Þyrla Landhelgisgæslunnar fór til móts við sjúkrabíl til að koma hinum slösuðu eins fljótt og hægt er á Landspítalann. Eyþór Rúnar Þórarinsson, slökkviliðsstjóri Brunavarna Suðurnesja, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Hann segir að bíll hafi þar oltið. Samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum barst tilkynning um slysið klukkan 8:24 í morgun. „Fjölmennt lið viðbragðsaðila frá lögreglunni á Suðurnesjum, Brunavörnum Suðurnesja og Slökkviliði Grindavíkur fóru á vettvang. Ljóst var á vettvangi að um bílveltu var að ræða og tveir einstaklingar alvarlega slasaðir. Slasaðir voru fluttir með sjúkrabifreið til móts við þyrlu Landhelgisgæslunnar sem er að flytja þá á sjúkrahús. Unnið er að vettvangsrannsókn í samstarfi við tæknideild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Frekari upplýsingar verða ekki veittar að svo stöddu,“ segir í tilkynningu lögreglu. Eyþór segir aðstæður á vettvangi erfiðar og mikil hálka sé á svæðinu. Samkvæmt upplýsingum á vef Vegagerðarinnar er Suðurstrandarvegur á milli Grindavíkur og gatnamóta að Krýsuvíkurvegi lokaðir vegna slyssins. Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð til aðstoðar að beiðni lögreglunnar. Sveitin flaug til móts við sjúkrabíl og lenti á Krýsuvíkurvegi þaðan sem hún kemur til með að flytja annað hvort einn eða tvo slasaða með þyrlu á Landspítalann í Reykjavík samkvæmt upplýsingum frá Landhelgisgæslunni. Fréttin hefur verið uppfærð. Grindavík Samgönguslys Slökkvilið Lögreglumál Mest lesið Sagði hvern sem er hafa getað fyllt BMW-inn af kókaíni Innlent Gekk út af fíknigeðdeild og fannst látinn sólarhring síðar Innlent Var að horfa á þátt í farsímanum á meðan hann ók Innlent Alvarlegt umferðarslys á Suðurstrandarvegi Innlent „Pavarotti á ís“ vekur reiði ekkju stórsöngvarans Erlent Bjóða Rússum flotastöð við Rauðahafið Erlent Borgaði sig fyrir kirkjuna að breyta um merki Innlent Segir Pokrovsk geta orðið stökkpall lengra inn í Úkraínu Erlent Trump sagður hafa sett Maduro afarkosti Erlent Leitar bróður sem hún hefur aldrei hitt Innlent Fleiri fréttir Alvarlegt umferðarslys á Suðurstrandarvegi Gekk út af fíknigeðdeild og fannst látinn sólarhring síðar Leggja til breytingar um hærri útgjöld og meiri skatttekjur Sagði hvern sem er hafa getað fyllt BMW-inn af kókaíni Var að horfa á þátt í farsímanum á meðan hann ók Tónhöfundar spyrja út í notkun gervigreindar Borgaði sig fyrir kirkjuna að breyta um merki Þota til Egilsstaða í kvöld til að flytja veðurteppta Tíu prósent leikskólastarfsmanna hafi ekki meðalhæfni í íslensku Ræningjarnir hefðu aldrei sloppið á Íslandi Ókyrrð í lægri flughæðum raskar innanlandsfluginu Leitar bróður sem hún hefur aldrei hitt Dorrit, leit að bróður og pakkaflóð Miðflokkurinn áfram á flugi Myndskeið þingmannsins féll í grýttan jarðveg hjá kennurum Viðrar hugmynd um að gera fullveldisdaginn að rauðum degi Þorgerður Katrín opnaði nýtt sendiráð í Madríd Hefðbundin fullveldisdagskrá forseta eftir óvenjulegar aðstæður í fyrra Bræður dæmdir fyrir að ráðast á Börk tuttugu árum eftir árásina á A. Hansen Krafa um íslenskukunnáttu á spítalanum eigi að tryggja öryggi sjúklinga Óvíst hvort framboð anni eftirspurn Setja fyrirvara við vistun barna í brottfararstöð Hæstiréttur byrjaður á Instagram Upplifun gesta við Skógafoss verði margfalt betri Orkuskiptin gangi mun hægar en vonast var til Íslendingur gekk berserksgang í Horsens Betra að skipta út gömlum seríum og ofhlaða ekki fjöltengin Tvö og hálft ár í fangelsi fyrir hraðbankaþjófnað og Hamraborgarmálið Vilja bæta tónleikaaðstöðu í borginni Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Sjá meira