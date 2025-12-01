Hjálpaði liði sínu að vinna fyrsta titilinn síðan löngu áður en hann fæddist Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. desember 2025 20:31 Hilmir Rafn Mikaelsson varð norskur meistari á fyrsta tímabili með Viking FK. @viking_fk Viking varð um helgina Noregsmeistari í fyrsta sinn í 34 ár. Viking velti Bodö/Glimt úr sessi af toppnum og tryggði sér meistaratitilinn á sunnudag eftir spennandi lokaumferð. Viking gat tryggt sér titilinn með sigri og það tókst með sannfærandi hætti með 5-1 stórsigri á heimavelli gegn Vålerenga. Þar með endaði Viking í efsta sæti norsku úrvalsdeildarinnar, einu stigi á undan Bodø/Glimt, sem hefur einnig verið upptekið í Meistaradeildinni í haust. View this post on Instagram A post shared by Viking Fotball (@viking_fk) Bodö/Glimt hefur unnið meistaratitilinn síðustu tvö tímabil en Viking hafði ekki unnið titilinn síðan 1991. Í fyrri hálfleik skoruðu Norðmennirnir Edvin Austbø, Martin Ove Roseth og fyrirliðinn Zlatko Tripic fyrir heimaliðið. Vålerenga skapaði smá spennu fimm mínútum eftir hlé þegar Elias Hagen minnkaði muninn í 1-3. En nær komst útiliðið ekki því að ná stigi. Kristoffer Haugen og Kristoffer Askildsen skoruðu fyrir Viking, sem þar með hafði fimm mismunandi norska markaskorara á blaði. Bodø/Glimt vann sinn leik 5-0 á heimavelli gegn Fredrikstad. Íslenski framherjinn Hilmir Rafn Mikaelsson fagnaði því titli á sínu fyrsta tímabili hjá félaginu. Hann sat allan tímann á bekknum um helgina en skoraði tvö mörk í tólf deildarleikjum á tímabilinu. Hilmir Rafn er fæddur árið 2004 þegar Viking var búið að bíða í þrettán ár eftir titlinum. Síðan hefur bæst við 21 ár en biðin er loksins á enda. View this post on Instagram A post shared by Viking Fotball (@viking_fk) Norski boltinn Mest lesið „Stór nöfn“ sáu Kolbein rifbeinsbrjóta Martinez Sport Reiður eftir ásakanir um svindl: „Hversu heilalaus þarftu að vera?“ Formúla 1 Bakslag á fyrstu æfingunni í Dortmund Handbolti Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Íslenski boltinn Undirbýr Liverpool líf án Salah? Enski boltinn Barcelona-leikmaður í leyfi vegna andlegrar heilsu sinnar Fótbolti Hótað lífláti eftir mistökin Formúla 1 Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Enski boltinn Felldi félaga sinn úr íslenska U19-landsliðinu Handbolti Pot í augun hans í bardaga kallaði fram sjaldgæfan sjúkdóm Sport Fleiri fréttir Réðust á sína eigin leikmenn Hjálpaði liði sínu að vinna fyrsta titilinn síðan löngu áður en hann fæddist Andre Onana skilinn eftir heima Logi og félagar náðu ekki að hrista af sér vandræðin í Laugardalnum Barcelona-leikmaður í leyfi vegna andlegrar heilsu sinnar Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig Ajax segir það algjört hneyksli hvað stuðningsmenn félagsins gerðu „Ég vil ekki vera Lionel Messi“ Baðst afsökunar á hómófóbísku orðavali á fyrsta fundi Undirbýr Liverpool líf án Salah? Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Arsenal minnti á Víking: „Ég elska svona mörk“ Fantasýn: Flaug upp töfluna og fékk „jólabónus“ Neyddur á dráttinn en vill frekar sófann og nammi Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sú besta kláraði æfingu fótbrotin og óvissa um leikinn við Ísland Sjáðu mörkin og allt það helsta úr enska boltanum í gær Sjáðu allar bestu vörslur umferðarinnar Paquetá kallar eftir stuðningi frá enska knattspyrnusambandinu Leik Ajax og Groningen aflýst vegna óhóflegrar flugeldanotkunar Ágúst Eðvald heim í Þór Viking norskur meistari í fyrsta sinn síðan 1991 Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri „Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“ Endurkomusigur United á Selhurst Park Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann Sjá meira