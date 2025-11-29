Fótbolti

Dómari gaf sau­tján rauð spjöld í sama leik

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það varð allt gjörsamlega vitlaust í leikslok og dómarinn þurfti að veifa rauðum spjöldum hægri og vinstri.
Fótboltamenn geta verið afar blóðheitir í Suður-Ameríku en ótrúleg atburðarás varð á knattspyrnuleik í Bólivíu á dögunum.

Gríðarleg slagsmál urðu eftir leik og dómarinn endaði á því að gefa sautján rauð spjöld.

Real Oruro og Blooming mættust í átta liða úrslitum bólivísku bikarkeppninnar í leik sem endaði með ótrúlegum slagsmálum og því að lögreglan þurfti að grípa inn í til að koma á ró. Hún beitti bæði táragasi og piparúða.

Jafntefli dugði

Club Blooming tryggði sér sæti í undanúrslitum Bólivíubikarsins í vikunni með 4-3 samanlögðum sigri á Real Oruro, sem einnig leikur í efstu deild Bólivíu. Eftir að hafa unnið fyrri leikinn 2-1 tryggði Blooming sér sæti í undanúrslitum með 2-2 jafntefli, þótt lið Mauricio Soria hafi ekki getað fagnað á vellinum eftir leikslok.

Þess í stað sauð upp úr milli leikmanna beggja liða og ofbeldisfull slagsmál skyggðu á bikarleikinn þar sem starfsmenn og leikmenn slógust. Samkvæmt bólivíska miðlinum El Potosi hófst allt þegar nokkrir leikmenn Blooming þurftu að halda aftur af Sebastian Zeballos úr Real Oruro, sem endaði með að allt fór í bál og brand eins og má sjá með því að smella hér fyrir neðan.

Sagt er að liðsfélagi Zeballos, Julio Vila, hafi þá slegið frá sér og þannig komið af stað fjöldaslagsmálum. Þjálfari Oruro, Marcelo Robledo, féll í jörðina eftir að annar þjálfari réðst að honum. Robledo var að sögn fluttur á sjúkrahús með axlarmeiðsli og höfuðhögg.

Tuttugu lögreglumenn

Eins og sjá má á myndskeiðinu með því að smella hér fyrir ofan þá þurfti hópur tuttugu lögreglumanna að grípa inn í og beita táragasi til að stöðva ofbeldið. Að lokum tókst Soria að koma leikmönnum Blooming inn í búningsklefa.

Alls gaf dómarinn sautján rauð spjöld eftir leikslok, þar af fengu sjö leikmenn Blooming spjald og fjórir leikmenn Oruro. Starfsmenn beggja liða fengu einnig rautt spjald.

Leikmenn Blooming, Gabriel Valverde, Richet Gomez, Roberto Melgar, Franco Posse, Cesar Romero og Luis Suarez, fengu allir spjald fyrir ofbeldisfulla hegðun og munu missa af restinni af Bólivíubikarnum.

Starfsmaður kinnbeinsbrotnaði

Julio Vila, sem sagður er einn þeirra leikmanna sem hófu slagsmálin, fékk rautt spjald fyrir Oruro ásamt liðsfélögum sínum Raul Gomez, Yerco Vallejos og Eduardo Alvarez.

Í frétt frá bólivíska miðlinum Vision360 kemur fram að starfsmaður frá Blooming hafi kinnbeinsbrotnað í ólátunum.

Frekari refsingar gætu verið ákveðnar eftir að dómarinn Renán Castillo sendir skýrslu til aganefndar íþróttamála í Bólivíu.

Bólivía

