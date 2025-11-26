Harbour og „Madeline“ sögð hafa endurnýjað kynnin Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. nóvember 2025 11:25 Natalie Tippett er hin margumrædda Madeline sem Lily Allen söng um í samnefndu lagi. David Harbour hélt framhjá Allen með Tippett. Instagram/Getty Leikarinn David Harbour, sem skildi fyrr á árinu við popparann Lily Allen, er talinn hafa endurnýjað kynni sín við búningahönnuðinn Natalie Tippett sem hann hélt við meðan þau Allen voru enn gift. Allen samdi heila plötu um framhjáhaldið og lagið „Madeline“ um viðhaldið en Tippett hefur gengist við því að vera títtnefnd Madeline. Það hefur verið fjölmiðlastormur í kringum Harbour síðastliðna mánuði. Í byrjun árs var greint frá því að þau hjónin væru að skilja og í lok október gaf Allen út plötuna West End Girl sem fjallaði um framhjáhald hans og slæma hegðun. Eitt umtalaðasta lag plötunnar er „Madeline“ þar sem Allen syngur um samskipti sín við viðhald eiginmannsins. Hún spyr Madeline hve lengi framhjáhaldið hefur varað og í hverju það hefur falist. Madeline svarar að það aðeins snúist um kynlíf og ekkert meira. Ofan á havaríið í kringum plötuna bættist svo umfjöllun um meint einelti Harbour í garð Millie Bobby Brown, mótleikkkonu hans í Netflix-þáttunum Stranger Things. Fyrri helmingur fimmtu seríu þáttaraðarinnar kemur einmitt út í nótt og virtist storminn hafa lægt töluvert síðustu daga í aðdraganda þess. Nú segir hins vegar í gulu pressunni að Harbour og „Madeline“ séu farinn að slá sér upp saman á ný. Kynntust við tökur Hin svokallaða Madeline heitir réttu nafni Natalie Tippett, er 34 ára gömul, býr í New Orleans með tveggja ára dóttur sinni og starfar sem búningahönnuður. Nokkrum dögum eftir útgáfu West End Girl steig Tippett fram, sagði lagið vera um sig og að textinn í laginu hefði byggst á samskiptum hennar við söngkonuna. Tippett er sögð hafa kynnst Harbour árið 2021 við tökur á Netflix-gamanhrollvekjunni We Have a Ghost þar sem hann var í aðalhlutverki. Ástarævintýri þeirra á að hafa byrjað skömmu eftir að tökur á myndinni hófust og þegar tökum lauk er Harbour sagður hafa flogið Tippett til Atlanta þar sem hann á hús. Natalie Tippett hefur starfað sem búningahönnuður eða í búningadeild fjölda kvikmynda og þátta síðastliðin sex ár. Tippett ræddi við breska götublaðið Daily Mail um plötu Allen og samband sitt við Harbour í lok október. Hún hafði heyrt lagið en vildi ekki tjá sig mikið um málið. „Auðvitað hef ég heyrt lagið. En ég á fjölskyldu og hluti sem þarf að vernda. Ég á tveggja og hálfs árs gamla dóttur og ég skil að þetta sé í gangi. Þetta er pínulítið ógnvekjandi fyrir mig,“ sagði hún þá. Hún sagðist meðvituð um að sms-skilaboð hennar til Allen hefðu verið notuð í laginu en fannst óþægilegt að ræða það frekar. Þrátt fyrir það hefur Tippett grínast með málið á samfélagsmiðlum, endurbirt færslur frá vinum þar sem hún er kölluð Madeline. Ein afmæliskveðjan sem hún setti í Instagram-hringrás sína hljóðaði svo: „Til hamingju með daginn Madeline—úps, ég meina Natalie!“ Allen grínaðist sjálf með málið og klæddi sig upp sem barnabókakarakterinn Madeila á hrekkjavökunni. Kom langt að til að lauga sig Nú fjórum árum eftir að þau voru fyrst að læðupokast fyrir aftan bak Allen heldur Daily Mail því fram að Tippett og Harbour séu búin að endurnýja kynnin. Heimildarmenn miðilsins segja bæði Tippett og Harbour hafa sést í heilsulindinni Thermea Spa Village í Winnipeg í Kanada í september. Harbour var tökur á jólamyndinni Violent Night 2 í Winnipeg frá september til október og því ekki skrítið að hann hafi kíkt í lindina. Sást reglulega til hans lauga sig þar. Tippett kíkti í heilsulindina í Winnipeg sem er ekki nema í rúmlega 2.600 kílómetra fjarlægð frá heimabæ hennar. Tippett býr aftur á móti í New Orleans sem er í rúmlega tvö þúsund kílómetra fjarlægð frá Winnipeg. Hún birti hins vegar myndaseríu á Instagram 5. september þar sem mátti sjá hana sitja við varðheld fyrir utan heilsulindina. Þá hefur Daily Mail eftir heimildarmanni sínum að Tippett sé ekki bókuð í búningahönnun fyrir mynd Harbour. „Við vitum að hann og Natalie hafa verið saman nýlega," hefur Daily Mail eftir heimildarmanni sínum. 