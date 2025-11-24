Jón Davíð Davíðsson, einn eigenda Húrra Reykjavíkur, Flateyjar pizzu og Yuzu, og Helga Sigrún Hermannsdóttir, einn eigenda Dóttur Skin, eru nýtt par.
Heimildir Vísi herma að parið hafi verið að slá sér upp undanfarna mánuði. Ummerki þess hafa sést á samfélagsmiðlum upp á síðkastið en Helga hefur þar birt myndir af sér heima hjá Jóni.
Um helgina birti Helga síðan mynd af Jóni Davíð á Instagram-hringrás sinni þar sem þau voru greinilega saman á Hótel Rangá ásamt fleiri Húrra-liðum, Sindra Snæ Jenssyni og Alexíu Mist Baldursdóttir.
Jón Davíð er fæddur árið 1988 en Helga Sigrún árið 1997 og því níu ára aldursmunur á parinu.
Jón Davíð stofnaði Húrra Reykjavík ásamt Sindra Snæ árið 2014 og var hann framkvæmdastjóri fyrirtækisins frá stofnun til ársins 2021. Auk þess að reka sístækkandi Húrra-veldið hafa þeir félagar einnig farið út í pizzastaða-, hamborgarastaða og skemmtistaðarekstur.
Helga Sigrún er menntuð í efnaverkfræði og hagnýtri efnafræði og hefur helgað feril sinn húð- og snyrtivörum. Hún stofnaði húðvörufyrirtækið Dóttir Skin árið 2021 með Crossfit-köppunum Annie Mist og Katrínu Tönju. Fyrirtækið hóf starfsemi 2024 og gaf út fyrstu íslensku sólarvörnina síðasta sumar.
Nýverið hóf Húrra Reykjavík einmitt að selja vörur Dóttur Skin.
