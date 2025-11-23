Fjórir íslenskir kórar í Kaupmannahöfn héldu í gær jólatónleika í Kristjánsborgarhallarkirkjunni sem Benedikta prinsessa sótti meðal annarra.
Tónleikarnir voru haldnir í samstarfi við íslenska sendiráðið í Kaupmannahöfn en kórarnir sungu íslensk og dönsk jólalög og -sálma í bland. Kvennakórarnir Dóttir og Eyja stigu á stokk í kirkjunni, karlakórinn Hafnarbræður og kammerkórinn Staka.
Kórarnir eru skipaðir Íslendingum sem búsettir eru í Danmörku. Tónleikarnir voru afskaplega vel sóttir og kirkjan stútfull.