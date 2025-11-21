Það er óumdeilt að byggingarframkvæmdir og fasteignauppbygging krefjast nákvæmrar samvinnu milli einstaklinga, fyrirtækja og sveitarfélaga. Því miður hefur reynslan sýnt að þegar stjórnsýslan glímir við manneklu og óskipulag, þá bitnar það beint á þeim sem bíða eftir nauðsynlegum leyfum og vottorðum.
Ég er sjálfur í þeirri stöðu að bíða eftir fokheldisvottorði, sem er lykilskjal til að geta haldið áfram með húsbygginguna sem þegar hefur tekið mikinn tíma og fjármuni. Þrátt fyrir að öll gögn hafi verið afhent og skilyrði uppfyllt, þá hefur ferlið dregist á langinn vegna manneklu og innri vandræðagangs hjá Hafnarfjarðarbæ. Ég hef skrifað fjölmarga tölvupósta til bæjarins, en svörin eru seint að berast og oft óljós. Þetta veldur óþarfa töfum og óvissu sem er bæði kostnaðarsöm og streituvaldandi.
Þetta er ekki einangrað vandamál. Biðtímar sem teygjast í mánuði, óljósar upplýsingar og skortur á svörum. Slíkt skapar óvissu, eykur kostnað og dregur úr trausti á kerfinu.
Afleiðingar hægagangsins geta orðið fjárhagsleg byrði fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem þurfa að bíða með framkvæmdir.
Áhætta á að verkefni stöðvist eða verði óhagkvæm.
Aukið álag á stjórnsýsluna sjálfa þegar óafgreidd mál hrannast upp.
Sveitarfélög bera ábyrgð á því að skapa umhverfi sem styður við uppbyggingu – ekki hindrar hana. Hér eru t.d. nokkrar tillögur að úrbótum:
Auka mannafla tímabundið
Ráða inn starfsfólk í afgreiðslu leyfa og vottorða þegar álag er mest, til að koma í veg fyrir flöskuhálsa.
Stafrænar lausnir og sjálfvirkni
Innleiða rafrænt kerfi sem sýnir stöðu máls í rauntíma, svo íbúar og verktakar geti fylgst með ferlinu án þess að þurfa að senda endalausa fyrirspurnir.
Skýr samskipti og ábyrgð
Úthluta ábyrgðaraðila fyrir hvert mál sem svarar innan tiltekins tímafrests. Þetta myndi draga úr óvissu og auka traust.
Árleg úttekt á ferlum
Meta reglulega hvort ferlar séu skilvirkir og gera breytingar í samráði við íbúa og atvinnulíf.
Sveitarfélög eru lykilaðilar í uppbyggingu samfélagsins. Ef manneklan og óskipulagið verða til þess að fólk bíður vikum eða mánuðum saman eftir einföldum vottorðum, þá er kerfið ekki að þjóna tilgangi sínum. Við þurfum að sjá breytingar – bæði í mannafla, ferlum og samskiptum.
Höfundur er húsasmíðameistari, byggingafræðingur og húsbyggjandi.
