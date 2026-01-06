Leigubílamarkaður á krossgötum: Tæknin er lausnin ekki vandamálið Kristín Hrefna Halldórsdóttir skrifar 6. janúar 2026 13:01 Traust almennings á leigubílaþjónustu á Íslandi hefur beðið hnekki á undanförnum árum. Endurtekin dæmi um óljósa verðlagningu sem eðlilega valda pirringi, skortur á gagnsæi og veikburða eftirlit hafa grafið undan þeirri grunnþjónustu sem leigubílar eiga að vera. Nú liggur fyrir frumvarp um breytingar á lögum um leigubifreiðaakstur. Því miður er hætt við að þær breytingar sem lagðar eru til nái ekki að takast á við rót vandans. Í hægt er að horfa á tvær ólíkar leiðir: hefðbundnir leiugbílar sem keyra á mæli og svokallaðra farveitna líkt og Uber eða Hopp. Báðar þjónustur sinna sama grunn hlutverki að koma fólki á milli staða. Munurinn liggur í því hvernig það er gert og þar skiptir tæknin öllu máli. Farveitur byggja þjónustu sína alfarið á hugbúnaði. Farþegi sér verð ferðar og samþykkir það áður en hann velur að kaupa hana og keyrir af stað. Ekki er hægt að breyta verðinu eftir á. Upplýsingar um bílstjóra, leiðina sem á að keyra og kvittanir eru aðgengilegar. Bílstjóri og farþegi gefa hvort öðru endurgjöf. Leyfi bílstjóra eru vottað áður en þau eru samþykkt inn í kerfi. Í hefðbundnum leigubílaakstri þar sem ekið er eftir gjaldmæli ríkir hins vegar óvissa sem elur af sér vantraust. Farþegi veit ekki endanlegt verð fyrr en ferð lýkur. Auðkenning bílstjóra er takmörkuð og eftirlit kostnaðarsamt og að stórum hluta handvirkt. Neytandinn hefur litlar upplýsingar um gæði þjónustunnar sem hann er að kaupa. Gjaldmælar eru barn síns tíma. Í flestum öðrum viðskiptum myndi slíkt fyrirkomulag ekki líðast. Neytendur gera kröfu um gagnsæi og fyrirfram ákveðið verð og það með réttu. Leigubílamarkaðurinn á ekki að vera undantekning frá þeirri grunnreglu. Þið getið rétt ímyndað ykkur handalögmálin sem myndu skapast ef almenna “reglan” væri sú að það væru ekki verð á matseðlum á veitingastöðum bæjarins. Þú myndir einfaldlega giska á hvað maturinn og drykkirnir kosta og verða svo mögulega afar undrandi þegar að uppgjöri kemur og reikningurinn er miklu hærri en þú áttir von á. Neytendur gera kröfu um meiri upplýsingar á veitingastöðum og ættu að gera það líka í leigubílum landsins. Frumvarpið sem nú er til umfjöllunar leggur meðal annars áherslu á stöðvaskyldu bílstjóra. Sú nálgun leysir hins vegar ekki þau vandamál sem hafa komið upp. Alvarleg atvik á markaðnum undanfarin misseri tengjast ekki skorti á stöðvaskyldu heldur veikri yfirsýn takmarkaðri gagnasöfnun og ófullnægjandi eftirliti. Þar skiptir meira máli hvernig upplýsingum er safnað miðlað og nýtt ekki hvaða skilti eru á bílunum. Farveitur eru í einstakri stöðu til að styðja við opinbert eftirlit. Gögn um ferðir leiðir og viðskipti liggja fyrir í rauntíma og eru auðveldlega aðgengileg bæði fyrir notendur, þjónustuver og yfirvöld þegar þörf krefur. Slíkt umhverfi gerir raunhæft markvisst og hagkvæmt eftirlit mögulegt eitthvað sem núverandi kerfi mælanna ræður illa við. Ef markmiðið er að endurheimta traust almennings þarf löggjöfin að horfa fram á veginn. Það kallar á að farveitur fái skýran sess í lögum með sértæku regluverki sem tekur mið af ólíku starfsumhverfi þeirra. Það kallar einnig á einfaldari og markvissari menntunarkröfur fyrir bílstjóra sem starfa eingöngu fyrir farveitur þar sem áhersla er lögð á fagmennsku, þjónustu, samskipti og öryggi ekki úreltar kröfur sem endurspegla ekki raunveruleikann. Leigubílamarkaðurinn er mikilvægur hluti af samgöngukerfi landsins. Með því að nýta tæknina til fulls, auka gagnsæi, bæta eftirlit og lækka aðgangshindranir má efla samkeppni bæta þjónustu og auka öryggi farþega. Það er til mikils að vinna en þá þarf löggjöfin að taka mið af raunveruleikanum eins og hann er í dag ekki eins og hann var fyrir tuttugu árum. Höfundur er framkvæmdastjóri Hopp Reykjavíkur. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Kristín Hrefna Halldórsdóttir Leigubílar Mest lesið Semjum við Trump: Breytt heimsmynd sem tækifæri, ekki ógn Ómar R. Valdimarsson Skoðun 23 borgarfulltrúar á fullum launum í Reykjavík, en 7 í Kaupmannahöfn Róbert Ragnarsson Skoðun Pakkaleikur á fjölmiðlamarkaði Ragnar Sigurður Kristjánsson Skoðun Sækjum til sigurs í Reykjavík Pétur Marteinsson Skoðun Það er ekki sama hvort það sé hvítvínsbelja eða séra hvítvínsbelja Hópur stjórnarmanna í Uppreisn Skoðun Ísland og Trump - hvernig samband viljum við nú? Rósa Björk Brynjólfsdóttir Skoðun Þögnin sem ég hélt að myndi bjarga mér Steindór Þórarinsson Skoðun Hvað á að gerast fyrir 15–24 ára ungmenni ef þau fá ekki innlögn á Vog strax þrátt fyrir að vera tilbúin í meðferð Halldóra Lillý Jóhannsdóttir Skoðun Samruni í blindflugi – þegar menningararfur er settur á færiband Helgi Felixson Skoðun Atvinnuvegaráðherra vill leyfa fyrirtækjum að fara illa með dýr gegn gjaldi Jón Kaldal Skoðun Skoðun Skoðun Þegar rökin þrjóta og ábyrgðarleysið tekur yfir -Hugleiðingar óflokksbundins einstaklings í byrjun árs 2026 Guðmundur Ragnarsson skrifar Skoðun Leigubílamarkaður á krossgötum: Tæknin er lausnin ekki vandamálið Kristín Hrefna Halldórsdóttir skrifar Skoðun Enga uppgjöf í leikskólamálum Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Atvinnuvegaráðherra vill leyfa fyrirtækjum að fara illa með dýr gegn gjaldi Jón Kaldal skrifar Skoðun Þögnin sem ég hélt að myndi bjarga mér Steindór Þórarinsson skrifar Skoðun Lög fyrir hina veiku. Friðhelgi fyrir hina sterku Marko Medic skrifar Skoðun Samruni í blindflugi – þegar menningararfur er settur á færiband Helgi Felixson skrifar Skoðun Málstjóri eldra fólks léttir fjórðu vakt kvenna Sara Björg Sigurðardóttir skrifar Skoðun Ísland og Trump - hvernig samband viljum við nú? Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar Skoðun Það er ekki sama hvort það sé hvítvínsbelja eða séra hvítvínsbelja Hópur stjórnarmanna í Uppreisn skrifar Skoðun 23 borgarfulltrúar á fullum launum í Reykjavík, en 7 í Kaupmannahöfn Róbert Ragnarsson skrifar Skoðun Sækjum til sigurs í Reykjavík Pétur Marteinsson skrifar Skoðun Öryggismál Íslands eru í uppnámi Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Pakkaleikur á fjölmiðlamarkaði Ragnar Sigurður Kristjánsson skrifar Skoðun Semjum við Trump: Breytt heimsmynd sem tækifæri, ekki ógn Ómar R. Valdimarsson skrifar Skoðun Hvað á að gerast fyrir 15–24 ára ungmenni ef þau fá ekki innlögn á Vog strax þrátt fyrir að vera tilbúin í meðferð Halldóra Lillý Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Ungmennahús í Hveragerði Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir skrifar Skoðun Nýjar leiðbeiningar WHO um geðheilbrigðismál Kristín Einarsdóttir skrifar Skoðun Treystum við ríkisstjórninni fyrir náttúru Íslands? Guðmundur Hörður Guðmundsson skrifar Skoðun Allt hefur sinn tíma Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Hernaðaríhlutun og mannréttindi í Venesúela Volker Türk skrifar Skoðun Er verið að svelta millistéttina til hlýðni? Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Hættum að setja saklaust fólk í fangelsi Jóhann Karl Ásgeirsson Gígja skrifar Skoðun Orð ársins Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Mataræðið – mikilvægur hluti af loftslagslausninni Eyþór Eðvarðsson skrifar Skoðun Allt skal með varúð vinna Hrafnhildur Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Snjór í Ártúnsbrekku Stefán Pálsson skrifar Skoðun Bók ársins Kjartan Valgarðsson skrifar Skoðun Það hefði mátt hlusta á FÍB Runólfur Ólafsson skrifar Skoðun Aðgengi fatlaðs fólks að vinnumarkaði er ekki góðgerð, það er jöfnuður Valný Óttarsdóttir skrifar Sjá meira