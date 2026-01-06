Lög fyrir hina veiku. Friðhelgi fyrir hina sterku Marko Medic skrifar 6. janúar 2026 09:19 Margsinnis höfum við orðið vitni að tvöföldum staðli og hræsni í því hvernig Evrópusambandið og Bandaríkin beita lögum og alþjóðareglum. ESB beitir refsiaðgerðum gegn sumum ríkjum en hunsar á sama tíma stórveldi eins og Bandaríkin og Ísrael. Skýrt dæmi um þetta var 24. maí 2025 í Tel Aviv, þegar Kaja Kallas, varaforseti framkvæmdastjórnar ESB, sagði: „Við hittumst fyrir nákvæmlega mánuði síðan, eftir fund samstarfsráðs ESB og Ísraels í Brussel, og það er ljóst að við erum mjög góðir samstarfsaðilar.“ En í hverju felst þessi „góði samstarfsaðili“? Í þjóðarmorði? Í hungursneyð barna? Þetta sýnir að alþjóðalög virðast aðeins gilda þegar þau þjóna hagsmunum ESB. ESB hefur enn ekki beitt neinum refsiaðgerðum gegn Ísrael. Að sama skapi framkvæmdu Bandaríkin ólöglega árás á Venesúela og ólöglegt mannrán, þar sem Nicolás Maduro var numinn á brott ásamt eiginkonu sinni, Cilia Adela Flores. Þetta átti sér stað í kjölfar þess að bandarískur alríkisdómstóll ákærði hann — en það sem skiptir mestu máli er að þetta er bandarískur dómstóll, ekki Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn (ICC). Bandarísk lög gilda ekki utan bandarískrar lögsögu. En hvernig ætlar ESB að bregðast við þessu? Líklegast alls ekki neitt. Rétt eins og í stríðinu í Ísrael. Rétt eins og í öllum hinum ólöglegu árásum Bandaríkjanna: Írak, Afganistan, Serbía — og mörg önnur ríki. Ef hagsmunir Evrópu og Bandaríkjanna samræmast ekki þínum, þá munu þau vissulega refsa þér, fordæma þig og ljúga að sjálfum sér um að þau hafi rétt fyrir sér.

„Sá sem lýgur að sjálfum sér og hlustar á sína eigin lygi kemst að þeirri niðurstöðu að hann getur ekki greint sannleikann innra með sér eða í kringum sig og missir þannig alla virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.."— Fyodor Dostoyevsky

Höfundur er nemandi í alþjóðasamskiptum.

Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein 