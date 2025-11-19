Innlent

Sam­fylkingin blæs til próf­kjörs í borginni

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri varð oddviti Samfylkingarinnar í borginni þegar Dagur B. Eggertsson var kjörinn á Alþingi.  Vísir/Vilhelm

Samfylkingin í Reykjavík mun halda prófkjör um sex efstu sætin í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Ákvörðun um þetta var tekin á fundi fulltrúaráðs Samfylkingarfélaganna í Reykjavík í fyrradag.

Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að samþykkt hafi verið einróma að efna til prófkjörs í Reykjavík og fela flokksmönnum þannig vald til að velja sex efstu sæti listans í bindandi flokksvali. Niðurstaða prófkjörs verður bindandi fyrir efstu sex sæti listans en uppstillingarnefnd verður falið að stilla upp í sæti 7 til 46 á listanum.

Framboðsfrestur er til hádegis þann 3. janúar 2026. Flokksvalið mun fara fram með rafrænni kosningu 24. janúar og verður kosningin opin frá miðnætti til 18:00. Í flokksvalinu hafa einungis flokksmenn kosningarétt samkvæmt lögum flokksins. Boðið verður upp á atkvæðagreiðslu utan kjörfundar. 

Þá verður framboðslistinn paralisti og er vísað beint til laga flokksins í tilkynningunni. „Kvenframbjóðandi skal hið minnsta skipa annaðhvort sæti 1 eða 2, hið minnsta annaðhvort næstu tveggja sæta og svo koll af kolli í hver tvö sæti.“

„Mikil tækifæri til endurnýjunar“

Haft er eftir Björk Vilhelmsdóttur formanni fulltrúaráðsins að það sé í samræmi við sterka lýðræðislega hefð Samfylkingarinnar í Reykjavík sem hafi allt frá stofnun stuðst við prófkjörsleiðir við uppstillingu efstu sæta á lista borgarstjórnarkosningar.

„Með þessari aðferð sköpum við mikil tækifæri til endurnýjunar, enda hafa prófkjör þar sem flokksmenn geta valið sína frambjóðendur gefið góða raun hjá okkur í gegnum tíðina. Við lítum svo á að lýðræðislegt flokksval hafi verið lykilatriði og muni áfram leggja grunn að góðum árangri Samfylkingarinnar í Reykjavík. Aðrir flokkar boða nú ýmist uppstillingu þar sem uppstillingarnefnd er falið þetta vald eða þá leiðtogaprófkjör þar sem aðeins er kosið um efsta sæti á lista.“

Samfylkingin Sveitarstjórnarkosningar 2026

