Inngangur – þegar helgir textar breytast og enginn spyr hver breytti þeim
Kirkjur hrynja sjaldnast af einu skelfilegu atviki.
Þær hrynja af þögn.
Smám saman, orð fyrir orð, setningu fyrir setningu – þar til helgisiðurinn er orðinn eitthvað annað en hann var kallaður til að vera.
Nýjustu skjöl Þjóðkirkjunnar – bænaskrár, meginreglur helgihaldsins og messuform – eru dæmi um þetta. Þar má nú lesa:
„Guð, ljósmóðir…“
„Móðir margbreytninnar…“
„Guð í litum regnbogans…“
„Hlýja móðir…“
„Guð, kæra vinkona…“
Þetta eru ekki myndlíkingar.
Þetta eru opinber guðsnöfn í helgihaldi Þjóðkirkjunnar.
En frá fyrstu síðum Biblíunnar til síðasta kafla kirkjusögunnar hefur kristin trú aldrei talað svona.
Spurningin er því ekki hvort breyting hefur orðið – heldur hvers vegna hún var gerð, og hvaða trú stendur eftir.
Ég er sá sem ég er – og því má ekki breyta
Guð gefur Móse nafn sitt.
Það er ekki tilfinning, ekki myndlíking, ekki manngerður líkingarmálmur.
Það er opinberun.
„Ég er sá sem ég er.“
(2Mós 3:14)
Hebreska setningin Ehjeh asher ehjeh merkir:
„Sá sem er; sá sem var; sá sem mun vera.“
Eilífur. Óbreytanlegur. Sjálfstæður. Óháður öllu í tímalausri tilvist.
Þetta nafn útilokar öll önnur nöfn sem menn vilja búa til fyrir Guð.
Ljósmóðir er mannleg reynsla.
Móðir margbreytninnar er menningarlegt hugtak.
Vinkona er félagsleg tenging.
Öll þessi orð eiga upphaf í manneskjunni.
En Guð segir: „Ég er.“
Sköpunin svarar: „Við erum í þinni mynd.“
Þessu fer aldrei öfugt.
Þess vegna getur kirkja ekki gefið Guði nýtt nafn.
Ekki án þess að gefa út nýja trú.
Ný guðfræði sem enginn kaus – en var felld inn í bænir þjóðarinnar
Í nýju kirkjubænunum stendur:
„Guð, ljósmóðir, vertu með öllum þeim sem áhyggjur þjaka…“
„Móðir margbreytninnar, við þökkum þér…“
Meginreglur handbókarinnar segja:
„Guðsmyndin taki mið af reynsluheimi kynjanna.“
„Tungutak helgisiðanna taki mið af öllum kynjum og sjálfsmyndum.“
Þetta þýðir, orðrétt, að kirkjan er farin að móta Guð eftir manneskjunni – ekki manneskjuna eftir Guði.
Þetta er ekki liturgísk „uppfærsla“.
Þetta eru guðfræðileg hamskipti.
Falsapostular og hinn „annar Jesú“ – Páll talar beint inn í árið 2025
Páll sá að söfnuðurinn í Korintu var farinn að umbera nýja útgáfu af Jesú, nýjan anda, nýtt fagnaðarerindi.
Orðin hans eru eins og skrifuð fyrir nýju texta Þjóðkirkjunnar.
„Ég óttast, að eins og höggormurinn tældi Evu… spillist hugsanir yðar og leiðist burt frá einlægri tryggð við Krist.“
(2Kor 11:3)
Svo kemur vers sem hittir hjartastað íslenskrar trúar á 21. öld:
„Ef einhver kemur og prédikar annan Jesú… annað fagnaðarerindi… þá umberið þér það mætavel.“
(2Kor 11:4)
Páll er ekki að gagnrýna falskennara fyrst og fremst. Hann gagnrýnir kirkjuna sem umber þá.
Síðan segir hann eitthvað sem enginn samtíma-prestur þorir að lesa upphátt:
„Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd.“
(2Kor 11:14)
Það er hægt að kynna Jesús í mynd ljóss – og samt er það ekki hinn sanni Kristur.
Þegar Guð er kallaður ljósmóðir og móðir margbreytninnar, þegar helgisiðirnir móta guðsorðræðuna eftir reynslu mannsins en ekki opinberun, þá segir Páll:
„Þetta er annar Jesú.“
Regnboginn – er hann tákn sáttmálans eða tákn samtímans?
Biblían notar regnbogann sem tákn sáttmálans við Nóa sem er bæði dómur og náð.
En sjölituð útgáfa er ekki biblíuleg – hún er samtímatákn pólitískrar aktívista hreifingar. Þegar Þjóðkirkjan tendrar sjö Pride-lituð kerti og segir „Guð í litum regnbogans“, þá er hún ekki að útleggja Ritninguna.
Hún er að leggja inn merkingu sem Ritningin ekki kennir.
Þetta er ekki saklaust litaval. Þetta er nýtt trúarlegt táknkerfi – í helgisið.
„Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér…“
(2Mós 20:4)
Í okkar tíma eru líkneskin orð og tákn – ekki tré eða steinn.
Kvöldmáltíðin – helgustu orð Nýja testamentisins vs. Nýtt helgihald
Þetta er kjarni málsins. Hér stendur kirkjan eða fellur.
Hvað Þjóðkirkjuskjölin kenna:
„Kvöldmáltíðin tengist sérhverri máltíð sem mætir félagslegum þörfum.“
„Helgisiðir eru samvinnuverkefni vígðra og óvígðra.“
„Andi heilagur gerir brauðið að brauði lífsins.“
Kvöldmáltíðin verður því:
–Samfélagsmáltíð
–Tákn réttlætis
–Menningarlegt borð
–
Hvað Biblían kennir:
„Þetta er minn líkami.“
(1Kor 11:24)
„Þetta er mitt blóð.“
(1Kor 11:25)
„Boðið þér dauða Drottins, þangað til hann kemur.“
(1Kor 11:26)
„Sá sem etur og drekkur án þess að dæma rétt um líkamann, drekkur sér til dóms.“
(1Kor 11:29)
„Margir eru sjúkir og allmargir deyja.“
(1Kor 11:30)
Páll segir að kvöldmáltíðin sé líkami Krists. Nýju textarnir segja að hún sé mynd af samfélagi.
Þetta er ekki skilningsmunur. Þetta eru tvö ólík trúarbrögð.
Hornsteinninn – sem ekki má hreyfa við
„Steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðinn að hyrningarsteini.“
(Slm 118:22)
„Annan grundvöll getur enginn lagt…“
(1Kor 3:11)
„Jesús Kristur er hinn sami í gær og í dag og um aldir.“
(Heb 13:8)
Ef Jesús er hinn sami, þá má helgisiðunum ekki breyta þannig að þeir sýni annan Jesú.
Ef borð Drottins verður að félagslegri máltíð og Guð að ljósmóður, þá er hornsteinninum kippt undan húsinu.
Og hús án hornsteins stendur ekki.
Hvernig handbókarnefnd notar Ritninguna – eða notar ekki
Þetta sést glöggt:
–Regnboginn er ekki útleging – hann er endurlesinn í ljósi samtímans.
–Skírnin er ekki skilgreind sem íklæðning Krists – heldur móðurlíksleg umvefun.
–Kvöldmáltíðin er ekki líkams- og blóðborð – heldur samfélagsborð.
–Guðsmyndin er ekki byggð á opinberun – heldur á reynsluheimi kynjanna.
Þetta er ekki útlegging. Þetta er innlegging.
Og það er nákvæmlega það sem játningarnar voru smíðaðar til að vernda gegn.
Til hvers eru játningarnar – og hvernig Þjóðkirkjan brýtur þær
Postulega játningin:
„Ég trúi á Guð föður almáttugan.“
Níkeujátningin:
„Við trúum á einn Guð, föður almáttugan.“
Aþanasíusarjátningin:
„Ekki má rugla persónunum saman.“
Nýju textarnir segja:
Guð er ljósmóðir.
Guð er móðir margbreytninnar.
Guð er faðir og móðir.
Guð er vinkona.
Guð er litróf.
Þetta brýtur allar þrjár játningarnar.
Játningarnar eru stjórnarskrá kristinnar trúar. Þær eru varnarlína gegn villu.
Ef kirkja brýtur játningar sínar, brýtur hún sjálfsmynd sína.
Börnin – sú guðfræði sem þau munu erfa
Guðsmálfar verður trúarlegt uppeldisefni.
Ef börn heyra fyrst:
Þá er það sú guðsmynd sem þau munu tengja við troðna kirkjugólfið, ferminguna og trúarlífið.
Bæn mótar trú meira en bók.
Orð Guðs mótar fólk – en orð manns geta afbakað myndina.
Þetta er ekki smáatriði.
Þetta er stefnumál kynslóða.
Þetta eru opinber textar – ekki jaðartilraunir
Þetta sem hér er rakið er ekki persónulegur útúrsnúningur eða hugleiðing einstakra presta.
Þetta eru drög sem eiga að gilda í allri Þjóðkirkjunni.
Þetta þýðir að nýja guðsmálfræðin verður mótuð um landið allt – nema gripið verði inn í.
Lagalegur veruleiki – þegar kenning fellur, fellur verndin líka
Stjórnarskrá Íslands ver Þjóðkirkjuna vegna þess að hún er evangelísk-lútersk.
Þegar opinber helgisiður kirkjunnar er ekki lengur í samræmi við lúterskar játningar, þá stendur hún ekki á þeim grunni sem fjárstuðningur og staða hennar byggja á.
Reglur um trúfélög kveða á um að trúfélag skuli hafa samræmda kenningu.
Ef Þjóðkirkjan breytir guðsmynd sinni – eða sakramentafræði – þá er spurning hvort hún uppfylli eigin lagalegu skilgreiningu.
Þetta snertir ekki aðeins guðfræðinga. Þetta snertir skattgreiðendur, lög og réttarríkið.
Lokaþunginn – spurning sem enginn kemst hjá
Ef Guð hefur sagt: „Ég er sá sem ég er“, þá er það ekki okkar að skapa hann eftir eigin mynd.
Ef Jesús Kristur er hinn sami í gær og í dag og um aldir, þá er það ekki kirkjunnar að móta hann eftir tíðarandanum.
Ef kvöldmáltíðin er líkami og blóð Drottins, þá má hún ekki verða félagsleg máltíð.
Ef játningarnar verja trúna, þá má ekki brjóta þær.
Kirkja sem breytir Guði breytir í leiðinni sjálfri sér.
Og þegar hornsteinninn er tekinn burt, fellur húsið –sama hversu fallega veggirnir eru veggfóðraðir.
Svo eftir stendur ein spurning, yfirveguð og ófrávíkjanleg:
Er Þjóðkirkjan enn að styðjast við þann Guð sem opinberaði sig –
Eða þann guð sem hún hefur sjálf búið til?
Það er ekki spurning um hefð.
Það er spurning um sannleika.
Og hún mun móta trú næstu kynslóða á Íslandi.
---
Höfundur er guðfræðingur
Heimildir
–Biblían, útg. 1981/2007.
–Meginreglur helgisiðanna, Handbókarnefnd Þjóðkirkjunnar 2024.
–Almennar kirkjubænir, Handbókarnefnd Þjóðkirkjunnar 2024.
–Til aðgæslu við messugjörð, Handbókarnefnd Þjóðkirkjunnar 2024.
–Þjóðkirkjulög nr. 78/1997.
–Lög um skráningu trúfélaga nr. 108/1999.
–Postulega, Níkeu- og Aþanasíusarjátningin.
Höfundur er guðfræðingur.
Hilmar Kristinsson skrifar
Þorgerður María Þorbjarnardóttir skrifar
Bolli Héðinsson skrifar
Brynjólfur Þorvarðsson skrifar
Eva Hauksdóttir skrifar
Eiríkur Björn Björgvinsson skrifar
Bjarnveig Birta Bjarnadóttir skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Elísabet Guðrúnar Jónsdóttir skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Gústaf Steingrímsson skrifar
Geir Finnsson skrifar
Hallmundur Albertsson skrifar
Sigrún Sif Eyfeld Jóelsdóttir,Kolbrún Dögg Arnardóttir skrifar
Gerður Stefánsdóttir skrifar
Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar
Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir skrifar
Sigríður Svanborgardóttir skrifar
Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir skrifar
Einar Sveinbjörnsson skrifar
Martha Árnadóttir skrifar
Helga Þórisdóttir skrifar
Ómar R. Valdimarsson skrifar
Donata Honkowicz Bukowska,Fríða Bjarney Jónsdóttir,Hermína Gunnþórsdóttir,Renata Emilsson Pesková skrifar
Finnur Thorlacius Eiríksson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar
Ingibjörg Isaksen skrifar