Belja fer frá vöruhúsi yfir í Smáríkið. Þaðan er hún seld til einstaklings sem er grunlaus um það stórhættulega athæfi sem hefur átt sér stað. Gífurlegur glæpur hefur verið framinn.
Belja fer frá vöruhúsi yfir í Ríkið. Þaðan er hún seld til einstaklings sem er grunlaus um það löglega athæfi sem hefur átt sér stað. Enginn glæpur hefur verið framinn.
Flestir velta þessu ekki mikið fyrir sér í daglegu amstri, en staðan er sú að ein beljan er blessuð af ríkisvaldinu, en hin vonda beljan er seld frá fólki sem er ekki ríkisvaldið. Er það hlutverk ríkisins að ákveða fyrir fullorðið fólk hvar og hvenær það kaupir sitt áfengi? Skiptir það í alvörunni máli hvoru megin í Skeifunni beljan er seld og hvort það sé annar í jólum eða venjulegur föstudagur?
Nú er staðan sú að á þriðja tug vefverslanna selja áfengi hérlendis í krafti EES samningsins og hefur þetta valfrelsi varðandi bæði staðsetningar, opnunartíma og vöruúrval verið mikil bón fyrir neytendur. Eitthvað sem á að þykja sjálfsagt í opnu og frjálsu samfélagi líkt og hér á Íslandi.
Lögreglan hefur opinberað hver afstaða þeirra er gagnvart meintri “glufu” í EES samningnum og aðalpunkturinn í þeim ákærum sem hafa verið útgefnar er sá að lögreglan telur vöruna verða að vera utan landsteinana þegar hún er pöntuð. Vandamálið við þá niðurstöðu er sú að hvergi í EES samningnum er nokkuð slíkt tekið fram. Vissulega verður söluaðili að vera skráður erlendis til þess að samningurinn gildi, en hvar lagerinn er staðsettur og hversu lengi kaupandi er að fá vöruna afhenta skiptir einfaldlega engu máli í þessu samhengi.
Það er deginum ljósara að þessi starfsemi er lögleg samkvæmt EES samningnum og telur Uppreisn réttast að stjórnvöld myndu taka af allan vafa með því að breyta landslögum í samræmi við það. Uppreisn mun alltaf berjast fyrir frelsismálum og hagsmunum neytenda og telur það ótækt að ríkisstjórnin spili sig stikkfrí í þessu máli. Það er kominn tími til að stjórnvöld stígi fram, taki af allan vafa og tryggi að íslenskir neytendur njóti þeirra réttinda sem EES samningurinn tryggir þeim.
Oddgeir Páll Georgsson, Sverrir Páll Einarsson, Una Rán Tjörvadóttir, María Malmquist, Arnar Steinn Þórarinsson, Hjördís Lára Hlíðberg, Ísak Leon Júlíusson og Úlfur Atli Stefaníuson.
Höfundar skipa stjórn Uppreisnar, ungliðahreyfingar Viðreisnar
