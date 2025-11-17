Lífið

Labubu-fígúran mætir á hvíta tjaldið

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Labubu dúkkurnar hafa notið gríðarlegra vinsælda.
Labubu dúkkurnar hafa notið gríðarlegra vinsælda. Getty/Chen Yusheng

Framleiðslurisinn Sony hefur tryggt sér kvikmyndaréttinn á hinum vinsælu kínversku Labubu-fígúrum. Verkefnið er enn á byrjunarstigi og óljóst hvenær myndin verður frumsýnd.

Þetta kemur fram á vef Deadline. Enginn leikstjóri né handritshöfundur hefur enn verið ráðinn, og ekki hefur verið ákveðið hvort um teiknimynd eða leikna mynd verður að ræða.

Labubu-fígúrurnar komu fyrst á markað árið 2015 en urðu gífurlega vinsælar í fyrra þegar kóresk poppstjarna sást með slíka dúkku á tösku sinni. Þá greip Labubu-æði um sig víða í Asíu og á þessu ári ferðaðist tískubylgjan til Bandaríkjanna og Evrópu.

Frá því að Labubu-æðið greip um sig hefur virði Pop Mart þrefaldast og í leið hefur Wang Ning, stofnandi Pop Mart, skaust upp í tíunda sæti á lista Forbes yfir ríkustu menn Kína í sumar.

Einn svona bangsi kostar um sex til sjö þúsund krónur í versluninni Pop Mart, sem er eini staðurinn þar sem þú getur verið viss um að þú sért að kaupa alvöru Labubu. Og í endursölu kosta vinsælustu og sjaldgæfustu bangsarnir hundruð þúsunda króna.

Bíó og sjónvarp Sony

Tengdar fréttir

„Lafufu“ geti verið hættuleg

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur varað við eftirlíkingum af Labubu tuskudýrum, eða svokölluðum Lafufu. Á dögunum voru um 35.000 stykki af Lafufu gerð upptæk í Portúgal.

Labubu bangsar ekki lengur vel­komnir í Ísaks­skóla

Labubu bangsarnir vinsælu eru ekki lengur velkomnir í Ísaksskóla, en skólastjóri segir að bangsarnir hafi verið farnir að valda miklum leiðindum og metingi meðal barna í skólanum. Foreldrar hafa tekið mjög vel í regluna.

Hagnaðurinn af Labubu sagður hafa aukist um 350 prósent

Stjórnendur Pop Mart, kínverska fyrirtækisins sem framleiðir hinar gríðarvinsælu Labubu dúkkur, segjast gera ráð fyrir að hagnaður fyrirtækisins hafi aukist um 350 prósent það sem af er ári.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.