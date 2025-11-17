Lífið

Stjörnulífið: Kvaddi kollvikin í Istanbúl

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Stjörnur landsins skemmtu sér á ólíka vegu í síðastliðinni viku. 
Stjörnur landsins skemmtu sér á ólíka vegu í síðastliðinni viku.  samsett

Landsleikjasvekkelsi, rómantík á Kjarvalsstofu og afmælishátíð Stuðmanna settu svip sinn á vikuna hjá þekktu Íslendingum. Margir virðast jafnframt farnir að stíga fyrstu skrefin inn í jólaskapið.

Lögfræðingarnir Sveinn Andri og Vigdís Ósk Häsler skemmtu sér á Kjarvalsstofu síðastliðið laugardagskvöld, á meðan kollegi þeirra, Villi Villi, hélt til Varsjár í Póllandi til að hvetja íslenska karlalandsliðið áfram. Úrslitin urðu þó ekki sem vonir stóðu til og draumurinn um að komast á HM rann út.

Í Eldborgsal Hörpu fóru fram tvennir afmælistónleikar Stuðmanna á laugardagskvöld og var stemningin með besta móti þegar hljómsveitin fagnaði hálfrar aldar afmæli sínu.

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

Horfir fram á veginn

Albert Guðmundsson leikmaður íslenska karlalandsliðsins horfir fram á veginn og stefnir að því að komast með landsliðinu á EM. Annað árið í röð náðu Úkraínumenn að slökkva vonir Íslands um að komast á stórmót í fótbolta karla, með 2-0 sigri í afar spennandi slag liðanna í Varsjá í dag í lokaumferð undankeppni HM í gærkvöldi.

Jólastemning í New York

Fyrirsætan Birta Abiba spókaði sig um götur New York borgar sem er fagurskreytt jólaljósum.

Nú athafnkona!!

Ástrós Traustadóttir dansari og raunveruleikastjarna gaf út nýja dagbók á dögunum sem er hönnuð eftir hennar eigin þörfum. 

Tvö ár án áfengis

Rauveruleikstjarnan Patrekur Jaime fagnaði tveimur árum án áfengis.

Fólkið á bakvið tjöldin

Tónlistarkonan Bríet gaf út plötuna ACT I á dögunum ásamt nýju tónlistarmyndbandi. Hún þakkar fólkinu á bakvið tjöldin fyrir allt og segistelska þau.

Hárígræðsla í Tyrklandi

Siggi Bond fór til Istanbúl í Tyrklandi og kvaddi kollvikin þegar hann fór í hárígræðslu. Aðgerðin hefur verið nokkuð vinsæl meðal íslenskra karlmanna undanfarið. 

Einar Bárðarson, Baldur Rafn Gylfason og Eiður Smári Guðjonsen fóru í aðgerðina fyrr á árinu.

Mæðgur í stíl

Birta Líf Ólafsdóttir og dóttir hennar voru báðar klæddar hlébarðamynstri þegar þær spókuðu sig um götur Reykjavíkur um helgina.

Lífið í New York

Björn Boði Björnsson flugþjónn og World Class-erfingi nýtur lífsins í New York.

22 ár af ást

Elísabet Gunnars og Gunnar Steinn fögnuðu tuttugu og tveggja ára sambandsafmæli sínu í gær.

„Við erum öll eitt“

Einaþjálfarinn Gummi Emil segir fólk geta fengið sér allt sem þeir geta ímyndað sér.

Afmælisdrottning í rauðu

Raunveruleikastjarnan og markaðsfulltrúinn Magnea Björg fagnaði afmæli sínu með stæl. 

Bíórapparar

Rappararnir Flóni og Birnir frumsýndu tónlistarmyndband við lagið Lífstíl í Ásberg lúxussalnum í Kringlunni. 

Kviss pæjur

Áhrifavaldarnir og ofurskvísurnar Jóhanna Helga, Sunneva Einars og Gugga í gúmmíbát gáfu Kviss stjórnandanum Birni Braga friðarmerkið ítrekað. 

Forseti með frægum

Halla Tómasdóttir forseti Íslands bauð nokkrum rithöfundum á Bessastaði í tilefni af Iceland Noir bókahátíðinni.

Finnst þér vanta einhver tíðindi í Stjörnulífið þennan mánudaginn? Eitthvað magnað sem gerðist í liðinni viku? Þú getur sent okkur nafnlaust fréttaskot hér. Fullum trúnaði er heitið.

Stjörnulífið

Tengdar fréttir

Stjörnulífið: Uniqlo á Suðurlandi

Stjörnur landsins létu til sín taka um helgina. Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves fyllti miðbæinn af tónlist og góðri stemningu, Bríet gaf út nýja EP-plötu og stórstjarnan Laufey Lín Jónsdóttir var tilnefnd til Grammy-verðlauna annað árið í röð. Þá var feðradagurinn var haldinn hátíðlegur í gær og nýttu margir tækifærið til að senda feðrum sínum hlýjar og fallegar kveðjur á samfélagsmiðlum.

Stjörnulífið: „Dagur sem mun aldrei gleymast“

Konur komu, sáu og sigruðu þessa vikuna. Kvennafrídagurinn var haldinn hátíðlegur síðastliðinn föstudag og lögðu um fimmtíu þúsund manns niður störf sín í tilefni af fimmtíu ára afmæli kvennaverkfallsins. Um helgina var mikið um veisluhöld þar sem ástinni var fagnað í brúðkaupum, afmælum og árshátíðum stórfyrirtækja.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.