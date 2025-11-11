Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um líkamsárás í póstnúmerinu 104 á vaktinni í gærkvöldi og nótt, og þá var tilkynnt um ágreining og slagsmál í sama hverfi.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í yfirliti lögreglu yfir verkefni vaktarinnar.
Aðstoðar var óskað vegna hávaða og hótana milli tveggja manna í Vesturbæ og vegna umferðarslyss í miðborginni, þar sem bifreið var ekið á aðra bifreið. Engin slys urðu á fólki.
Aðstoðar lögreglu var einnig óskað vegna þjófnaðar í verslun í Seljahverfi en flest verkefni næturinnar vörðuðu brot í umferðinni. Nokkrir voru stöðvaðir vegna gruns um akstur undir áhrifum og þá voru aðrir stöðvaðir vegna hraðaksturs og símanotkunar, svo eitthvað sé nefnt.