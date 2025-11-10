Dómarar við hæstarétt Bandaríkjanna höfnuðu í dag að taka fyrir dómsmál sem ætlað var að fella úr gildi stjórnarskrárbundinn rétt Bandaríkjamanna til að giftast manneskju af sama kyni. Málið á rætur að rekja allt til ársins 2015 þegar sýsluritari í Kentucky neitaði að veita samkynhneigðum pörum giftingarleyfi.
Ritarinn, sem heitir Kim Davis, en mál hennar vakti á sínum tíma mikla athygli um heiminn allan. Skömmu eftir að hæstiréttur Bandaríkjanna festi rétt samkynja para til að giftast í stjórnarskrá neitaði hún að veita slík leyfi í þeirri sýslu sem hún starfaði í.
Hún sat í fangelsi í fimm daga fyrir að neita að veita giftingarleyfin.
Eitt parið höfðaði mál gegn henni og tapaði hún því máli. Síðan þá hefur hún reynt að komast hjá því að þurfa að greiða 360 þúsund dali í skaðabætur og lögfræðikostnað pars sem hún neitaði um leyfi. Hún vildi einnig að hæstiréttur felldi úr gildi ákvörðunina frá 2015 um giftingar samkynja para.
Sjá einnig(frá 2015): Segja Kim Davis enn brjóta lög
Eins og alltaf þá gáfu dómararnir enga ástæðu fyrir því af hverju þeir neituðu að taka fyrir málið. Eins og fram kemur í grein New York Times þurfa að minnsta kosti fjórir af níu hæstaréttardómurum að samþykkja að taka fyrir mál.
Flestir sérfræðingar bjuggust við því að dómararnir myndu hafna beiðni Davis um að taka málið fyrir en það að beiðnin hafi verið tekin til skoðunar vakti áhyggjur samkynhneigðra víðsvegar um Bandaríkin.
Samkynhneigðir hafa óttast um rétt sinn síðan íhaldsamir dómarar í hæstarétti felldu úr gildi hálfrar aldar fordæmi sem festi í sessi rétt Bandaríkjamanna til þungunarrofs. Þegar sú ákvörðun var opinberuð kom í ljós að Clarence Thomas, dómari, skrifaði í úrskurðinn að einnig ætti að endurskoða úrskurðinn frá 2015.
Mathew Staver lögmaður hjá samtökum sem kallast Liberty Counsel sem hefur starfað fyrir Davis sagði í yfirlýsingu í dag að dómarar hæstaréttar hefðu rangt fyrir sér. Dómafordæmið frá 2015 væri rangt og það væri eingöngu tímaspursmál hvenær það yrði fellt úr gildi.