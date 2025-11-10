Sarkozy laus úr fangelsi Eiður Þór Árnason skrifar 10. nóvember 2025 15:26 Nicolas Sarkozy, fyrrverandi Frakklandsforseti, sést hér yfirgefa heimili sitt þann 21. október til að hefja fangelsisdóm sinn í La Santé-fangelsinu í París. AP/Thibault Camus Nicolas Sarkozy, fyrrverandi forseti Frakklands, var í dag sleppt úr fangelsi í París eftir niðurstöðu áfrýjunardómstóls. Innan við þrjár vikur eru liðnar frá því hann hóf afplánun fimm ára fangelsisdóms fyrir hafa tekið ólöglega við fjármunum frá Líbíu í tengslum við kosningabaráttu sína árið 2007. Skömmu eftir að honum var sleppt lausum úr La Santé-fangelsinu sást hann koma á heimili sitt í vesturhluta Parísar. Hinum sjötuga Sarkozy er óheimilt að yfirgefa franskt landsvæði og eiga í samskiptum við annað lykilfólk málsins á borð við vitni og aðra sem voru ákærðir. Gert er ráð fyrir að áfrýjunarmeðferð fari fram síðar og þá mögulega næsta vor. Eftir sakfellingu Sarkozy þann 25. september síðastliðinn varð hann fyrsti fyrrverandi nútímaþjóðhöfðingi Frakklands til að verða settur bak við lás og slá. Hann neitar sök en var fangelsaður 21. október á meðan hann beið áfrýjunar málsins. Hann sóttist strax eftir því að verða sleppt fyrr úr haldi og féllst áfrýjunardómstóll á þá beiðni í dag. Við réttarhöld í dag hélt Sarkozy því fram að hann hafi ekki farið á svig við lög þegar kom að fjármögnun kosningabaráttunnar og uppfyllt allar lagalegar kröfur. Fréttin er í vinnslu og verður uppfærð. Mest lesið Sigríður Björk segir af sér Innlent Ekki lengur vonlaust tilfelli sem enginn hefur trú á Innlent Heldur fullum launum Innlent Ósammála lækni og greiðir fyrir aðgerðina sjálfur Innlent Öll gögn á ensku annars ógildist krafan Innlent Sögð ætla að leita á náðir Trumps Erlent Flestum þykir Guðrún og Sigmundur hafa staðið sig illa Innlent Strætisvagni ekið á leikskólastarfsmann og barn Innlent Trump náðar Giuliani og aðra tengda kosningasamsærinu í Georgíu Erlent Rússar nýta samsæriskenningar til að réttlæta innrásina í Úkraínu Innlent Fleiri fréttir Lagði til að forsætisráðherrann yrði afhöfðaður Sögð ætla að leita á náðir Trumps Skaut hreingerningakonu sem fór húsavillt Mótmæli gegn loftmengun í Nýju-Delí: „Ég sakna þess að anda“ Trump náðar Giuliani og aðra tengda kosningasamsærinu í Georgíu Frumvarp um fjármögnun alríkisins samþykkt í öldungadeildinni Flugvallarþorp gæti öðlast framhaldslíf Forstöðumaður BBC segir af sér vegna misvísandi umfjöllunar Saka Rússa um að ógna kjarnorkuöryggi í Evrópu Bretlandsher aðstoðar Belga vegna drónaflugs Nærri milljón rýmir vegna ofurfellibyls Þrír látnir í risaöldum á Tenerife Gestir Bylgjunnar fá að synda undir þessu þaki Aflýsa yfir þúsund flugferðum Sex drepnir í árásum á blokkir og orkuinnviði Haldið föngnum neðanjarðar án sólarljóss mánuðum saman Bretar vilja fara „dönsku leiðina“ í innflytjendamálum Einn uppgötvenda byggingar DNA látinn Útbjuggu heimagerðar sprengjur fyrir árásir á húsnæði flóttamanna Trump veitir Ungverjum undanþágu Skoðar að undanþiggja Ungverja viðskiptaþvingunum á Rússa Neita fregnum um að Lavrov hafi verið settur af Dæmd í fangelsi fyrir áreitið Guðmundur dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð í Svíþjóð Njósnað um konuna sem ásakaði Khan um kynferðisbrot Gefa grænt ljós á kröfur um skráningu líffræðilegs kyns í vegabréfum Rússar nærri stærstu landvinningunum í rúm tvö ár Lykilorð Louvre einfaldlega Louvre „Samlokumaðurinn“ sýknaður Féll í yfirlið í skrifstofu Trumps Sjá meira