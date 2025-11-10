Innlent

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum fjöllum við um mál ríkislögreglustjóra sem í morgun sagði af sér embætti og verður sett í sérverkefni innan dómsmálaráðuneytisins. 

Grímur Hergeirsson verður settur ríkislögreglustjóri tímabundið en við ræðum við dómsmálaráðherra um þessi mál í fréttatímanum. 

Að auki segjum við frá því að fölsuð þyngdarstjórnunarlyf séu nú þegar komin í umferð hér á landi. Læknir segir mikla hættu á alvarlegum afleiðingum þess.

Að auki segjum við frá því að tvö ár eru í dag liðin frá því Grindavík var rýmd vegna náttúruhamfara sem enn sér ekki fyrir endan á. 

Í sportinu verður farið yfir stórleikinn í enska boltanum sem fram fór í gær og farið yfir úrslitin í Formúlunni sem fram fóru í gær.

