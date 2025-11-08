„Rosalega stórt“ að fá aftur tilnefningu Tómas Arnar Þorláksson skrifar 8. nóvember 2025 22:47 Friðrik Margrétar Guðmundsson tónskáld ræddi þýðingu þess að fá Grammy-tilnefningu tvö ár í röð við fréttamann. Facebook/Vilhelm Tónskáld og poppsérfræðingur segir það risastóra viðurkenningu fyrir tónlistarkonuna Laufeyju Lin að fá tilnefningu fyrir poppplötu ársins ári eftir að hún sigraði í sama flokki Grammy-verðlaunanna. Með þessu festi Laufey sig í sessi á stjörnuhimninum í tónlistarlífi utan landsteinanna. Tilkynnt var í gær að tónlistarkonan Laufey Lín Jónsdóttir sé tilnefnd til Grammy-verðlauna í flokki hefðbundinnar popptónlistar fyrir breiðskífuna A Matter of Time sem kom út í ágúst á þessu ári. Í flokknum etur hún kappi við poppgoðsagnir á borð við Elton John, Lady Gaga og Börböru Streisand. Fyllti Madisongarðinn Friðrik Margrétar Guðmundsson, tónskáld og poppsérfræðingur, segir í samtali við fréttastofu að ljóst sé að Laufey sé risastórt nafn í tónlistarbransanum. Sem dæmi var uppselt á tónleika hennar í tónleikhöllinni Madisongarði í New York sem tekur um tuttugu þúsund manns í sæti. „Þetta eru náttúrulega stærstu tónlistarverðlaun í heiminum þannig að þetta er mjög stórt. Þá vegur það líka meira að hún er ekki að gera tónlist sem er ekki alveg eins og það vinsælasta í heiminum heldur er hún að fara sína eigin leið.“ Verðskuldað Þetta er í annað sinn sem Laufey er tilnefnd til þessara rómuðu verðlauna en hún hlaut verðlaunin í sama flokki á síðasta ári fyrir breiðskífuna Bewitched sem kom út árið 2023 og sigraði heimsbyggðina. „Plata er náttúrulega heildarverk, stórt verk, og að fá tilnefningu tvö ár í röð fyrir eitthvað eins og plötu er náttúrulega rosalega stórt og setur hana á þennan stall sem hún á skilið að vera á núna því hún er það stórt nafn. Tilnefningin sannreynir það og staðfestir það að hún er þessi stóra listakona sem hún er. Að hún geti fylgt eftir þessari frábæru plötu sem hún átti í fyrra með plötunni sem hún gerði í ár.“ En hvað er það við tónlist Laufeyjar sem er lykillinn að þessari miklu velgengni? „Umræðan um tónlistina er mikið bundin við hvað hún dregur mikil áhrif frá gamalli tónlist, tónlist frá millistríðs- og eftirstríðsárunum. Í kjarnanum er þetta rosalega nútímaleg tónlist. Þetta er látlaust-lágstemmt, sem er stílbragð sem hefur rutt sér til rúms síðustu ár,“ segir Friðrik. Tónlist Laufey Lín Grammy-verðlaunin Mest lesið Tvö ár í stofufangelsi Lífið Valdi fallegasta karlmanninn Lífið Hættir við keppni í Ungfrú alheimi Lífið „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Lífið Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Lífið Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Lífið Bragðlaust eins og skyr með sykri Gagnrýni Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu Lífið Finnur fyrir skoðunum fólks á aldursmuninum Lífið Strákarnir úr Benjamín dúfu sameinuðust á ný Lífið Fleiri fréttir „Rosalega stórt“ að fá aftur tilnefningu Mótorhjólaði aftur í kringum hnöttinn: „Fólk er gott“ Strákarnir úr Benjamín dúfu sameinuðust á ný Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Hættir við keppni í Ungfrú alheimi Tvö ár í stofufangelsi Fréttatía vikunnar: Grand Theft Auto, Neyðarkallinn og fjársvik Laufey tilnefnd til Grammy-verðlauna Elskar að bera klúta Valdi fallegasta karlmanninn Algjör óvissa með Söngvakeppnina Ólafur og Hildur selja í Vesturbænum „Ekkert of gott að vera of grannur“ Góð fjölskyldustund öll föstudagskvöld Nýsjálenskur James Bond-leikstjóri látinn Fundaði með rabbína til að biðjast afsökunar á gyðingaandúðinni „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Love Island bomba keppir í Eurovision „Við vitum í raun ekkert hvað bíður okkar“ Finnur fyrir skoðunum fólks á aldursmuninum Öskraði „pegga“ og salurinn grét úr hlátri „Ég vil verða eins og þú þegar ég verð stór“ Yfirgáfu salinn þegar gæslunni var sigað á „heimska“ ungfrú Mexíkó Nablinn ræðir um naflann fræga: Enginn gröftur en stundum skvört Sóldís Vala hafnaði í öðru sæti í Miss Earth Klettaskóli og Langholtsskóli áfram í úrslit Skrekk Sjá meira