Lífið

„Rosa­lega stórt“ að fá aftur til­nefningu

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Friðrik Margrétar Guðmundsson tónskáld ræddi þýðingu þess að fá Grammy-tilnefningu tvö ár í röð við fréttamann. 
Friðrik Margrétar Guðmundsson tónskáld ræddi þýðingu þess að fá Grammy-tilnefningu tvö ár í röð við fréttamann.  Facebook/Vilhelm

Tónskáld og poppsérfræðingur segir það risastóra viðurkenningu fyrir tónlistarkonuna Laufeyju Lin að fá tilnefningu fyrir poppplötu ársins ári eftir að hún sigraði í sama flokki Grammy-verðlaunanna. Með þessu festi Laufey sig í sessi á stjörnuhimninum í tónlistarlífi utan landsteinanna.

Tilkynnt var í gær að tónlistarkonan Laufey Lín Jónsdóttir sé tilnefnd til Grammy-verðlauna í flokki hefðbundinnar popptónlistar fyrir breiðskífuna A Matter of Time sem kom út í ágúst á þessu ári. Í flokknum etur hún kappi við poppgoðsagnir á borð við Elton John, Lady Gaga og Börböru Streisand.

Fyllti Madisongarðinn

Friðrik Margrétar Guðmundsson, tónskáld og poppsérfræðingur, segir í samtali við fréttastofu að ljóst sé að Laufey sé risastórt nafn í tónlistarbransanum. Sem dæmi var uppselt á tónleika hennar í tónleikhöllinni Madisongarði í New York sem tekur um tuttugu þúsund manns í sæti.

„Þetta eru náttúrulega stærstu tónlistarverðlaun í heiminum þannig að þetta er mjög stórt. Þá vegur það líka meira að hún er ekki að gera tónlist sem er ekki alveg eins og það vinsælasta í heiminum heldur er hún að fara sína eigin leið.“

Verðskuldað

Þetta er í annað sinn sem Laufey er tilnefnd til þessara rómuðu verðlauna en hún hlaut verðlaunin í sama flokki á síðasta ári fyrir breiðskífuna Bewitched sem kom út árið 2023 og sigraði heimsbyggðina.

„Plata er náttúrulega heildarverk, stórt verk, og að fá tilnefningu tvö ár í röð fyrir eitthvað eins og plötu er náttúrulega rosalega stórt og setur hana á þennan stall sem hún á skilið að vera á núna því hún er það stórt nafn. 

Tilnefningin sannreynir það og staðfestir það að hún er þessi stóra listakona sem hún er. Að hún geti fylgt eftir þessari frábæru plötu sem hún átti í fyrra með plötunni sem hún gerði í ár.“

En hvað er það við tónlist Laufeyjar sem er lykillinn að þessari miklu velgengni?

„Umræðan um tónlistina er mikið bundin við hvað hún dregur mikil áhrif frá gamalli tónlist, tónlist frá millistríðs- og eftirstríðsárunum. Í kjarnanum er þetta rosalega nútímaleg tónlist. Þetta er látlaust-lágstemmt, sem er stílbragð sem hefur rutt sér til rúms síðustu ár,“ segir Friðrik. 

Tónlist Laufey Lín Grammy-verðlaunin


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.