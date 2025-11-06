„Við vitum í raun ekkert hvað bíður okkar“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 6. nóvember 2025 15:00 Garpur og félagar gengu langa leið að Humarkló og reyndist hægara sagt en gert að klífa fjallið. „Ég hef held ég aldrei farið út í svona mikla óvissu. Við vitum í raun ekkert hvað bíður okkar, ekki þegar við keyrðum af stað, löbbuðum af stað eða fórum að klifra. Það er til mjög lítið af upplýsingum,“ segir Garpur Elísabetarson um ferðalag sitt upp á Humarkló í Heinabergsfjöllum. Ferðalagið þangað upp er umfjöllunarefni nýjasta þáttar Okkar eigin Íslands en í honum fer Garpur með vinum sínum, Leifi og Bergi, upp á Humarkló í Heinabergsfjöll. Humarkló er skammt frá Höfn. Heinabergsfjöll eru austan Skálafellsjökuls í suðaustanverðum Vatnajökli og blasa við frá Höfn í Hornafirði í norðvestri. Fáir hafa klifrað leiðina áður en þeir félagar vissu ekkert hvað þeir voru að fara út í. Ferðin fór heldur ekki alveg eins og þeir vildu. „Við vitum að bergið er laust“ Ferðalagið gekk ágætlega framan af þó spölurinn væri drjúgur. Á leiðinni fundu þremenningarnir tíma til að gantast með þúsundkalla og þið-sundkalla, söngla smá Bubba og gæða sér á nesti. Humarklóin minnir á höfuðstöðvar illmennis. „Það sem ég best kemst næst eru bara tveir hópar sem hafa klifrað þarna upp, þeir eru væntanlega fleiri en ég hef bara séð frásagnir frá tveimur,“ sagði Garpur í þættinum og óskaði eftir leiðréttingum frá áhorfendum. Humarklóin er illviðráðanleg. Eftir langa og stranga göngu komust þeir félagar loks að rótum Humarklóar og þá þurfti að hefja klifrið. „Þetta er sirka 80 til 90 metra klifur, við vitum ekki hvað bíður okkar en við vitum að bergið er laust,“ sagði Garpur fyrir klifrið. Grjótið og bergið í Humarkló er ansi laust í sér og ekki hlaupið að því að klifra upp fjallið. Loks þegar klifrið hófst reyndist grjótið mun illviðráðanlegra en þeir félagar höfðu séð fyrir. Til að sjá hvernig þeir félagar brugðust við því verður að horfa á þáttinn.

Okkar eigið Ísland
Sveitarfélagið Hornafjörður
Fjallamennska
Klifur
Ferðalög

Tengdar fréttir

„Ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist"

„Ég er mættur í eiginlega algjöra óvissuferð, sem hófst í morgun þegar ég sótti móður mína í Hveragerði og skutlaði henni í Selsund sem er bóndabær undir Heklu. Ég ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist á bílnum að Krakatind."

3. október 2025 14:32

Ótrúlegt útsýni og erfiðar aðstæður á Skessuhorni

Ævintýramaðurinn Garpur klifraði með vini sínum Bergi upp á Skessuhorn sem er eitt besta útsýnisfjall Borgarfjarðar. 