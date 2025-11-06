Ráðherra samgöngumála í Bandaríkjunum, Sean Duffy, varar við því að frá og með morgundeginum gæti komið til þess að draga þurfi úr fjölda þeirra flugferða sem farnar eru frá fjörutíu stórum flugvöllum í Bandaríkjunum svo nemur tíu prósentum.
Rekstur ríkisstofnana Bandaríkjanna er nú í algjörum lamasessi þar sem fjárveitingar hafa ekki verið samþykktar á þinginu. Þetta hefur aukið álag á þá ríkisstarfsmenn sem enn eru í vinnu og segir Duffy að nú sé farið að bera á þreytu hjá flugumferðarstjórum í Bandaríkjunum svo að nauðsynlegt verði að draga úr flugferðum til að minnka álagið.
Að auki hafa flugumferðarstjórar ekki fengið greidd laun sín í rúman mánuð og því mun vera farið að bera á því að menn hringi sig inn veika eða fari jafnvel í önnur störf.
Reuters fréttaveitan segir að niðurskurðurinn í fjölda ferða eigi aðeins við innanlandsflug og að hann hefjist á morgun þannig að í næstu viku veðri búið að minnka álagið um tíu prósent. Þetta gæti haft áhrif á um það bil 4500 flugferðir á hverjum degi í Bandaríkjunum. Þá er fullyrt að þetta sé aðeins fyrsta skref aðgerða af þessu tagi, ef ekki tekst að leysa hnútinn og koma ríkisstofnunum aftur í samt lag.