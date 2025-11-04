Mennirnir sem eru grunaðir um að hafa stolið hundruðum milljóna af íslenskum bönkum nýttu kerfisvillu til að margfalda upphæðir við millifærslur. Í kvöldfréttum Sýnar verður greint frá nýjum upplýsingum í málinu og farið yfir hvernig verknaðurinn átti sér stað.
Flugfélagið Icelandair réðst í hópuppsögn í morgun. Við ræðum við forstjóra félagsins á erfiðum degi og forstjóra Vinnumálastofnunar sem segir blikur á lofti í ferðaþjónustu.
Þá sjáum við glænýja könnun Maskínu þar sem traust til ráðherra ríkisstjórnarinnar er mælt. Samkvæmt henni vantreysta flestir ráðherrum Flokks fólksins.
Athugasemdir voru gerðar við útgáfu Veðurstofunnar á veðurviðvörunum á Alþingi í dag. Borið hefur á athugasemdum eftir „snjódaginn mikla“ í síðustu viku og við berum gagnrýnina undir deildarstjóra á Veðurstofu Íslands.
Lögreglukonur sem lentu í eltihrelli segja að halda þurfi betur utan um lögreglumenn sem verða skotspónn síbrotamanna vegna vinnu sinnar. Við ræðum við sálfræðing sem segir eltihrella geta haft gríðarleg áhrif á starfsgetu lögreglumanna.
Í Sportpakkanum heyrum við í þjálfara kvennalandsliðsins í fótbolta um krefjandi verkefni sem bíður liðsins í undankeppni HM og í Íslandi í dag hittum við hjón sem skipulögðu brúðkaupið á skömmum tíma. Brúðkaupsferðin breyttist í óvissuferð þegar Play féll sama dag og hún átti að hefjast.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18:30.