Maður á Selfossi lætur ekkert stoppa sig þrátt fyrir að hafa fengið alvarlegt heilablóðfall árið 2007 og lamaðist hægra megin. Nú málar hann myndir á fullu krafti með vinstri hendi en hann var rétthentur fyrir áfall.
Hér erum við að tala um Sigurð Jónsson, eða Sigga Jóns eins og hann er oftast kallaður á Selfossi en hann starfaði til fjölda ára, sem grunnskólakennari á staðnum og var fréttaritari Morgunblaðsins til margra ára. Siggi fékk hins vegar heilablóðfall í lok árs 2007 en hann hefur ekki látið það stoppa sig í framkvæmdagleði með vinstri hendi því hann málar og málar myndir á striga og opnaði nýlega sýningu í Grænumörk á Selfossi, sal félags eldri borgara, ásamt þremur öðrum listamönnum, eða konunum Helgu Guðmundsdóttur, Gunni Sigurdísi og Ernu Gunnarsdóttir.
Hvað getur þú sagt mér um Sigga Jóns, hvers konar málari er hann?
„Hann er bara ótrúlegur, hann er svo duglegur að það er stórkostlegt. Hann hikar ekki við að reyna eitthvað nýtt og breyta um stíl eins og hann er búin að gera núna og allt með vinstri, maður skammast sín stundum þegar maður horfir á hann og maður með hendurnar í lagi og skuli ekki vera duglegri,“ segir Gunnur Sigdís Gunnarsdóttir, einn af sýnendum á málverkasýningunni.
Börn Sigga og Esterar Óskarsdóttur eru að vonum mjög stolt af pabba sínum og Esther af manni sínum.
„Hann er mjög framleiðslugjarn, hann er mjög duglegur. Málar skemmtilegar myndir svona línulegt og líflegar og skemmtilegar myndir, sem hann er að gera. Við erum mjög stolt af honum“, segir Sigríður Rós, dóttir Sigga.
„Jú, ég er stolt af honum, hann er svo mikill dugnaðarforkur. Mér finnst hann bara mjög flinkur, ég gæti ekki teiknað svona, það get ég alveg sagt þér,“ segir Esther, eiginkona Sigga.
Hvað eru þetta margar myndir á sýningunni hjá þér?
„Ég hef ekki hugmynd um það“, segir Siggi.
Og eru allir velkomnir að koma og skoða?
„Já, já“.
Og þú málar allt með vinstri hendinni?
„Já, það er ekkert mál,“ segir Siggi kátur og hress að vanda.