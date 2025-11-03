Sjö lykilþættir að árangursríkari samskiptum

Hvernig tekst sumum að halda ró þegar allt er á yfirsnúningi og jafnvel hafa jákvæð áhrif á aðra í kringum sig? Er hægt að læra þessa hæfni? Svörin liggja í færni sem hægt er að þjálfa, hæfni sem hefur áhrif á okkur sjálf og samskipti við aðra.
Í nýjasta hlaðvarpsþætti Auðnast, sem ber heitið „Frá innri ró til ytri áhrifa“, ræða Ragnhildur Bjarkadóttir og Hrefna Hugosdóttir, eigendur Auðnast, sjö lykilþætti sem skipta máli bæði í leik og starfi. Þær fjalla um hvernig við getum þróað með okkur dýpri skilning á sjálfum okkur og byggt upp getu til að hafa raunveruleg áhrif í lífi okkar.
„Þessir lykilþættir eru gjarnan nefndir soft skills, en í raun eru þetta kjarnaþættir sem móta hvernig við eigum samskipti, tökumst á við álag og breytingar í daglegu lífi,“ segir Hrefna.
Ragnhildur segir þættina ekki vera tæknilega hæfileika heldur sálræna og félagslega þætti sem segja mikið til um hvernig við tengjumst öðrum, höfum áhrif og náum árangri í samskiptum.
„Þeir verða til innra með okkur í því hvernig við skiljum okkur sjálf, hugsum og bregðumst við og endurspeglast síðan í samskiptum okkar. Þetta eru hlutir sem þarf að þjálfa. Þetta er ekki eitthvað sem fólk fæðist með, það þarf einfaldlega að æfa sig,“ segir hún.
Sjálfsstjórn: Hæfni til að staldra við þegar tilfinningar ráða ríkjum og taka meðvitaða ákvörðun um næstu skref. Mikilvægur þáttur í að draga úr samskiptavanda á vinnustað.
„Ef þú nærð að halda kúlinu án þess að fara í vörn þá róast rýmið, þá róast í raun og veru umhverfi þitt og þið náið jafnvel að sigla úr tilfinningalega uppnáminu í rökréttu þættina,“ segir Ragnhildur sem dæmi.
Þrautseigja: Að halda áfram þrátt fyrir áskoranir, vaxa í verkefnum og treysta eigin getu með sveigjanleika í hugsun.
Dómgreind: Hæfni til að sjá heildarmyndina og greina á milli mikilvægra og minna mikilvægra þátta. Skapar traust í bæði leiðtogahlutverki og samstarfi.
Stefnumiðuð aðlögunarhæfni: Að geta brugðist við breytingum á markvissan hátt á meðan staðið er vörð um eigin gildi. Mikilvæg hæfni á síbreytilegum vinnumarkaði.
Áhrifarík samskipti: Að hlusta, skilja og samþætta ólík sjónarmið. Kunnátta í uppbyggilegri lausn ágreinings er lykilatriði.
Sannfæringarkraftur: Að hafa orð og gjörðir í samræmi við eigin gildi skapar trúverðugleika og áhrif í umhverfinu.
Persónutöfrar: Skapa nærveru sem byggir á öryggi og virðingu, sem gerir aðra örugga og velkomna í kringum sig.
„Hvernig líður fólki í kringum mig? Er fólk að upplifa það að ég sé að hlusta á það, að ég sjái það og er ég skapa þannig nærveru að fólk upplifi sig öruggt?“
Hrefna dregur þetta saman og segir umrædda þætti fela í sér ákveðið þroskaferli:
„Frá því að þróa innri ró og seiglu, yfir í dómgreind og aðlögunarhæfni, og svo að ytri þáttum eins og áhrifum í samskiptum og hæfni til að leiða aðra, er þetta í raun og veru þroskaferli. Þetta er kjarni alls leiðtogahlutverks. Ef þú velur að hugsa um það, hverjir hafa verið leiðtogar í kringum þig? Það er líklega fólk sem sýnir þessa eiginleika.“
„Við þurfum ekki að vera ráðin í ákveðið hlutverk – þetta snýst ekki um titilinn leiðtogi.“
Ragnhildur tekur undir orð Hrefnu: „Eigum við ekki öll að finna leiðtogann í okkur? Þó að við viljum ekki vera leiðtogar fyrir aðra, getum við verið leiðtogar fyrir okkur sjálf.“
Auðnast sinnir ýmist ráðgjöf innan fyrirtækja eða persónulegri handleiðslu og halda þær Ragnhildur og Hrefna úti hlaðvarpinu Auðnast þar sem þær fara yfir viðfangsefni sem tengjast þeirra daglegu störfum.
Þáttinn má heyra í heild sinni hér að neðan: