Kostnaður við stjórnsýslu borgarinnar mun hærri en landsmeðaltalið Jón Ísak Ragnarsson skrifar 1. nóvember 2025 14:06 Róbert segir að í ljósi stærðar ætti Reykjavíkurborg að hafa mjög góðar forsendur til að ná fram skilvirkni og stærðarhagkvæmni í umýslu sinni. Kostnaður við stjórnsýslu sé hins vegar mun hærri í borginni en gengur og gerist. Vísir Kostnaður við stjórnsýslu Reykjavíkurborgar er mun hærri en gengur og gerist í öðrum sveitarfélögum. Hann er 10 þúsund krónum hærri á hvern íbúa en landsmeðaltalið og 26 þúsund krónum hærri en á Akureyri. Stjórnsýslufræðingur segir áhugavert að stærsta stjórnsýslueining landsins skuli ekki ná að nýta stærðarhagkvæmni sína til að auka skilvirkni og hagræði. „Reykjavíkurborg er fjölmennasta sveitarfélag landsins, og eitt það þéttbýlasta, og ætti sem slík að hafa mjög góðar forsendur til að ná fram skilvirkni og stærðarhagkvæmni í umsýslu sinni. Það er hins vegar ekki raunin.“ Þetta segir Róbert Ragnarsson, stjórnsýslufræðingur, fyrrverandi bæjarstjóri Grindavíkur, og fyrrverandi leiðtogi sveitarstjórnarráðgjafar KPMG. „Ef borgin myndi ná landsmeðaltalinu, sem er hóflegt markmið, þá gæti hún sparað 500–1.000 milljónir króna á ári, sem hún gæti nýtt í aðra þjónustu en stjórnsýslu.“ „Einn milljarður jafngildir því til dæmis að bjóða upp á þjónustu fyrir 200 leikskólabörn.“ Stórar einingar geti misst fókus Róbert segir að í ljósi stærðar ætti kostnaður Reykjavíkur að vera minni en landsmeðaltalið, og sennilega ætti Reykjavík að vera ódýrust. „En eins og í öllu getur þetta verið flókið. Rannsóknir hafa sýnt að þegar einingar verða stórar, þá missa menn fókus. Þá verða til hlutverk sem ekki er þörf á, eitthvað verkefni sem var sett af stað einhvern tímann, sem er ekki þörf á lengur, það er samt haldið áfram með það.“ Kostnaður við stjórnsýslu á hvern íbúa hjá nokkrum sveitarfélögum síðustu þrjú ár, samkvæmt ársreikningum frá árbók sveitarfélaga. „Svona kerfi á oft erfitt með að losa sig úr tímabundnum verkefnum, þannig kostnaður helst inni.“ Sex hundruð millistjórnendur hjá borginni „Það eru rúmlega sex hundruð stöðugildi í stjórnsýslu borgarinnar. Það er fólk sem er ekki toppstjórnendur, og er ekki að vinna í beinum tengslum við íbúana. Þetta eru verkefnastjórar, millistjórnendur, hérna getur flækjustigið orðið mikið.“ Borgin velti um 200 milljörðum króna á ári, sem 23 borgarfulltrúum og ellefu þúsund starfsmönnum borgarinnar sé falið að ráðstafa með hagkvæmum hætti. „Til að uppfylla hlutverk sitt þarf borgin m.a. að verja fjármunum í grunnþjónustu eins og leikskóla, í lífsgæði sem felast m.a. í frístundum og menningu og rekstur innviða.“ „Þegar litið er til umsýslu borgarinnar, stjórnsýslu, fjármálaumsýslu, stoðþjónustu og eftirlits, þá er myndin athyglisverð. Árið 2024 kostaði þessi umsýsla um 13 milljarða króna, eða um 94 þúsund krónur á hvern borgarbúa. Landsmeðaltal allra sveitarfélaga er hins vegar 84 þúsund krónur á mann.“ Hægt er að nálgast ársreikninga sveitarfélaganna á í Árbók sveitarfélaga á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga. Rekstur hins opinbera Reykjavík Borgarstjórn Mest lesið Nokkrar milljónir horfnar á örfáum vikum Innlent Rændur fyrir utan Costco um hábjartan dag Innlent Líta eigi á eignir landsbyggðafólks í Reykjavík sem sumarbústaði Innlent Sendi síðasta bréfið degi áður en fellibylurinn gekk yfir Innlent Kúgaðist og öskurgrét yfir lýsingum sonarins Innlent Valhöll auglýst til sölu Innlent Telur að aðrar ferðaskrifstofur muni fylgja í kjölfarið Viðskipti innlent Lögreglan vill ná tali af þessu fólki Innlent „Þetta er búið að ræna okkur innri ró“ Innlent Handtóku menn á tvítugsaldri vegna stórfelldrar fölsunar rafrænna skilríkja Innlent Fleiri fréttir Kostnaður við stjórnsýslu borgarinnar mun hærri en landsmeðaltalið Tiltölulega lítil áhrif af breytingum Seðlabankans Tveir fá heilablóðfall á hverjum degi á Íslandi Breytingar sem litlu breyta og mokstursmenn þakka veðurguðunum Líta eigi á eignir landsbyggðafólks í Reykjavík sem sumarbústaði Sendi síðasta bréfið degi áður en fellibylurinn gekk yfir Borgin tekur út framkvæmdir við Vesturbæjarlaug Nokkrar milljónir horfnar á örfáum vikum Tilkynnt um bíl fullan af flugeldum Valhöll auglýst til sölu Rændur fyrir utan Costco um hábjartan dag Handtóku menn á tvítugsaldri vegna stórfelldrar fölsunar rafrænna skilríkja „Þetta er búið að ræna okkur innri ró“ Reiði meðal lögreglumanna Lögreglan vill ná tali af þessu fólki Lögreglustjóri situr sem fastast og spáin gerir krökkunum grikk Vonast til að geta bjargað föstum hnúfubak í fyrramálið Fagnar komu Dags um borð í evrubátinn Nær öllu innanlandsflugi aflýst Kúgaðist og öskurgrét yfir lýsingum sonarins Seðlabankinn rýmkar lánþegaskilyrði Mannekla hafi mikil áhrif á fangaverði Ástandið verði gjörbreytt í fyrramálið Íhugar ekki stöðu sína Þau sóttu um stöðu forstöðumanns Stafrænnar heilsu Hefði aldrei giskað á uppsagnir á hennar deild Svarar ekki beinum orðum hvort Sigríður Björk njóti trausts Langt í frá að málinu sé lokið Mest ánægja starfsfólks í sveitarfélögum á Suðurlandi Strætó enn á eftir áætlun en opnun hringvegarins í vinnslu Sjá meira