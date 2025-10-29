Bandidos-bifhjólagengið bannað í Danmörku Kjartan Kjartansson skrifar 29. október 2025 14:23 Norrænir félagar í Bandidos við útför fallins félaga árið 1999. Hjaðningarvíg urðu á milli þeirra og Vítisengla í Skandinavíu á 10. áratug síðustu aldar. Vísir/EPA Dómstóll í Danmörku lýsti bifhjólagengið alræmda Bandidos ólöglegt og skipaði fyrir um að það skyldi leyst upp í dag. Mismunandi deildir gengisins myndi eina heild sem sé skipulögð glæpasamtök. Danskir saksóknarar kröfðust þess að samtökin yrðu leyst upp í samræmi við ákvæði stjórnarskrá um samtök sem æsi til ofbeldis. Til þess þurftu þeir að sýna að þó að Bandidos sé að nafninu til fjöldi misstórra hópa myndi þeir ein skipulögð samtök. Meðlimir Bandidos hafa verið sakfelldir fyrir fjölda ofbeldisverka, þar á meðal morð, tilraunir til manndráps og líkamsárásir í gegnum tíðina. Danska lögreglan lagði tímabundið bann við starfsemi samtakanna í fyrra. Danska ríkisútvarpið segir að dómurinn í dag þýði að yfirvöld leggi hald á alla muni sem tengist Bandidos, þar á meðal vesti og annan einkennisklæðnað samtakanna. Lögmaður Bandidos segir að dómnum verði áfrýjað og er málið sagt geta velkst lengi enn um fyrir dönskum dómstólum. Peter Hummelgaard, dómsmálaráðherra, fagnar niðurstöðunni. Hún sé mikilvægt skref í baráttunni gegn glæpagengjum og skipulagðri glæpastarfsemi almennt. „Samkomufrelsi var ekki skapað til að vernda glæpagengi. Þess vegna tel ég að grípa ætti til aðgerða til þess að leysa upp önnur glæpagengi ef yfirvöld telja að grundvöllur sé til þess,“ skrifaði ráðherrann á samfélagsmiðli. Fréttin verður uppfærð. Danmörk Bifhjól Erlend sakamál Mest lesið Lögreglumenn svekktir að sjá hversu margir hundsuðu fyrirmæli í gær Innlent Ódæði eftir fall El Fasher: Blóðið sýnilegt úr geimnum Erlent Fundinum lokið án niðurstöðu Innlent Lögreglumenn hundfúlir með bruðl ríkislögreglustjóra Innlent Íslensk stúlka í klóm 764 hvött til sjálfsskaða og ofbeldis Innlent Vélfagsmönnum heitt í hamsi á fundi Viðreisnar Innlent Hálka á höfuðborgarsvæðinu og Hellisheiði Innlent Þurftu að halda peppfund á lygilegum óhappadegi Innlent Gera ekki tilkall til höfuðborgartitils þótt Akureyri verði borg Innlent Ástæða fyrir því að genaumræðan hafi ekki náð mikilli útbreiðslu Innlent Fleiri fréttir Prófuðu annað kjarnorkuknúið vopn Ákærðir fyrir hryðjuverk gegn ísraelska sendiráðinu í Kaupmannahöfn Segja vopnahléið aftur í gildi eftir miklar árásir Fundu flöskuskeyti frá tímum fyrri heimsstyrjaldarinnar Ódæði eftir fall El Fasher: Blóðið sýnilegt úr geimnum Rak nefndina sem átti að taka fyrir viðhafnarsalinn og sigurbogann Fjórtán drepnir í árásum á meinta fíkniefnasmyglara Þriðju kosningarnar á fjórum árum Stærsti fellibylur í sögu Jamaíka Færeyingar marka leið fyrir risastór neðansjávargöng Ísraelsher gerir árás á Gasa Andstæðingar olíuleitar Norðmanna hrósa sigri þrátt fyrir tap Skipar hernum að gera árásir á Gasa Áfrýjar sakfellingu í þagnargreiðslumálinu Sakar Evrópu um stríðsæsingu Musk í samkeppni við Wikipedia Búast við hamförum vegna Melissu Van de Velde bannað að ferðast til Ástralíu til að keppa á heimsmeistaramótinu Segja Rússa elta almenna borgara með drónum Játar að hafa myrt Shinzo Abe Undirrituðu samkomulag um fágæta málma Hljóp út í örvæntingu „með lífið í poka“ Réttað yfir tíu sem segja frönsku forsetafrúna vera karlmann Réttað yfir konu sem sagðist vera Madeleine McCann Áfjáður í að bjóða sig fram aftur í trássi við stjórnarskrá Hafa fundið Cessna-vélina Elsti forseti heims endurkjörinn í skugga mótmæla Jamaíka býr sig undir öflugasta fellibyl sem þangað hefur ratað Friður forsenda þess að erlent lið verði sent til Gasa Milei vann stórsigur í Argentínu Sjá meira