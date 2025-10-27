Pétur Kr. og Ingibjörg selja 270 fermetra eign við Ægisíðu Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 27. október 2025 15:10 Húsið var byggt árið 1953 og endurhannað að innan árið 2012 af Rut Káradóttur. Pétur Kristján Hafstein, fyrrum hæstaréttardómari og forsetaframbjóðandi, og eiginkona hans, Ingibjörg Ásta Hafstein, hafa sett glæsilega 270 fermetra eign við Ægisíðu á sölu. Eignin er jafnframt skráð á son þeirra, Pétur Hrafn Hafstein, aðstoðarsaksóknara. Ásett verð er 270 milljónir króna. Pétur Kristján var meðal þeirra sem buðu sig fram til forseta Íslands árið 1996, hlaut hann næst flest atkvæði en laut í lægra haldi fyrir Ólafi Ragnari Grímssyni. Húsið er tvíbýlishús byggt árið 1953 og teiknað af Gunnari Ólafssyni arkitekt. Eignin er á fyrstu hæð og í kjallara, auk 38 fermetra bílskúrs. Árið 2012 var eignin endurnýjuð að innan í samstarfi við Rut Káradóttur innanhússarkitekt. Aðalhæðin skiptist í forstofu, gang, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og þrjár stofur. Úr stofum er fallegt og óhindrað sjávarútsýni til suðurs. Íbúðin í kjallara skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og stofu. Þar er jafnframt þvottahús og geymsla. Nánari upplýsingar má nálgast á fasteignavef Vísis. Hús og heimili Fasteignamarkaður Reykjavík Mest lesið Betra að vera blankur nemi í New York Lífið „Get ekki hætt að hugsa um bragðarefinn sem hann pantaði“ Lífið Gisti hálft ár á sófum hjá bekkjarfélögum Lífið Upplifði stöðugan ótta við helvíti í samfélagi múslima í Svíþjóð Lífið Dannaðar dömur mættu með dramað Tíska og hönnun Stjörnulífið: „Dagur sem mun aldrei gleymast“ Lífið Samsæriskenningar notaðar sem stjórntæki Lífið Langþráður draumur verður að veruleika Lífið Fékk lífið til baka á korteri eftir tólf ár af sársauka Lífið Kynlífið innantómt með öðrum en fyrrverandi Lífið Fleiri fréttir Pétur Kr. og Ingibjörg selja 270 fermetra eign við Ægisíðu Barist upp á líf og dauða „Get ekki hætt að hugsa um bragðarefinn sem hann pantaði“ Langþráður draumur verður að veruleika Samsæriskenningar notaðar sem stjórntæki Stjörnulífið: „Dagur sem mun aldrei gleymast“ Gisti hálft ár á sófum hjá bekkjarfélögum Betra að vera blankur nemi í New York Kynlífið innantómt með öðrum en fyrrverandi Fékk lífið til baka á korteri eftir tólf ár af sársauka Staðfesta loks sambandið Einar og Milla skírðu drenginn Með blæðandi hjarta og ber örin með stolti Krakkatían: Kvennafrídagurinn, Ólsen ólsen og málsháttur Áslaug Arna kom alblóðug inn í sjúkratjaldið Upplifði stöðugan ótta við helvíti í samfélagi múslima í Svíþjóð Getur alls ekki verið einn Fréttatía vikunnar: Ungfrú Ísland Teen, Louvre-þjófnaður og hrukkur Myndaveisla: Troðfullur miðbær á kvennafrídegi Borgarfulltrúi bjargaði stolnum barnavagni „Segið að ég sé samkynhneigður en ekki ljúga með hitt“ Notaði ákveðinn mat til að hjálpa í krabbameinsmeðferðinni „Konu“ tónleikar í Hvolnum á Hvolsvelli í kvöld Kim Kardashian greindist með heilagúlp Stjörnurnar þökkuðu Vigdísi Björk deilir „heimi sínum óspilltum“ í nýrri tónleikamynd Óttaðist um líf sitt í Delta-flugi sem nauðlenti á Íslandi Þóttist ólétt, fæddi dúkkubarn og sagði það svo dáið Sextíu fermetrar og fagurrautt Einar skipulagði eigin útför og bauð í partí Sjá meira