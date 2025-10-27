Lífið

Stjörnulífið: „Dagur sem mun aldrei gleymast“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Konur tóku yfir Stjörnulífið þessa vikuna.
Konur komu, sáu og sigruðu þessa vikuna. Kvennafrídagurinn var haldinn hátíðlegur síðastliðinn föstudag og lögðu um fimmtíu þúsund manns niður störf sín í tilefni af fimmtíu ára afmæli kvennaverkfallsins. Um helgina var mikið um veisluhöld þar sem ástinni var fagnað í brúðkaupum, afmælum og árshátíðum stórfyrirtækja.

Fimmtíu ára afmæli Kvennverkfallsins

Um fimmtíu þúsund manns komu saman í miðbæ Reykjavíkur eftir að konur og kvár lögðu niður störf um allt land.

Halla Tómasdóttir forseti Íslands lét sig ekki vanta á Arnarhól og sendi konum og kvárum landsins kveðju í tilefni dagsins.

Andrea Magnúsdóttir fatahönnuður, Elísabet Gunnarsdóttir áhrifavaldur, Aldís Pálsdóttir ljósmyndari og Nanna Kristín Tryggvadóttir, framkvæmdastjóri Bestseller á Íslandi, vinkonurnar og konurnar á bak við góðgerðarverkefnið Konur eru konum bestar, hönnuðu sérstakan silkiklút til styrktar Hollvinum Grensás.

„Dagur sem mun aldrei gleymast,“ skrifaði Andrea og birti myndir frá deginum. Séra Guðrún Karls Helgudóttir biskup Íslands var meðal þeirra sem festu kaup á klútnum. 

Erna Hrund Hermannsdóttir, sölustjóri Collab, klæddist ljósum litum líkt og Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti Íslands gerði forðum daga.

Reykjavíkurdætur komu fram á samstöðufundinum á Arnarhóli.

„Það var mikill heiður að fá að koma fram á Kvennafrídaginn. Samstaðan og krafturinn var mögnuð upplifun.“

„Nornir eldast ekki“

Ástrós Traustadóttir, dansari og áhrifavaldur, fagnaði 31 árs afmæli sínu um helgina.

Pilates í Stóra eplinu

Birgitta Líf Björnsdóttir, áhrifavaldur og markaðsstjóri World Class, skellti sér í Pilates-tíma í Flat iron byggingunni í New York í vikunni.

Haustið hjá íslenskum fótboltakonum

Knattspyrnukonan Sveindís Jane Jónsdóttir birti myndir frá liðnum dögum.

Knattspynurkonan Sara Björk Gunnarsdóttir gerði það sömuleiðis.

Hrekkjavökuteiti

Vinkonurnar og áhrifavaldarnir Sunneva Einars, Birta Líf Ólafsdóttir, Eva Einarsdóttir og Jóhanna Helga Jensdóttir tóku forskot á sæluna og héldu skemmtilegt Hrekkjavökupartý.

Birta Líf klæddi sig upp sem Gugga í Gúmmíbát, eða Birta í björgunarbát, eins og Aron Mola bróðir hennar skrifaði við mynd af henni.

„Toppiði þessar“

Leikkonan Helga Braga Jónsdóttir og Halla Tómasdóttir forseti Íslands voru gestir í Vikunni hjá Gísla Marteini síðastliðið föstudagskvöld.

Lífið í New York

Heiðdís Rós Reynisdóttir, athafnakona, segist lifa sínu besta lífi í New York með kærasta sínum.

Bikini-myndataka 

TikTok stjarnan Brynhildur Gunnlaugs birti myndir frá uppáhalds myndatökunni sinni.

Fagnaði ástinni

Tara Sif Birgisdóttir, dansari og fasteignasali, fagnaði ástinni í brúðkaupi bestu vina sinna um helgina.

Jólakveðja úr Kópavogi

Rapparinn Herra Hnetusmjör sendi jólakveðju úr Kópavogi þar sem hann og sonur hans gerðu fyrsta snjókall vetrarins.

Sló met og lenti í hrakföllum

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þingkona Sjálfstæðisflokksins sló eigið met í fimm kílómetra hlaupi og lenti í hrakföllum á leiðinni og hljóp alblóðug og kom saumuð og bundin í mark.

