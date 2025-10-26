Bournemouth upp í annað sæti og dramatík í Wolverhampton Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 26. október 2025 16:15 Bournemouth v Nottingham Forest - Premier League BOURNEMOUTH, ENGLAND - OCTOBER 26: Marcus Tavernier of AFC Bournemouth celebrates scoring his team's first goal with teammates (L-R) Justin Kluivert, Alex Scott and Daniel Adu-Adjei during the Premier League match between Bournemouth and Nottingham Forest at Vitality Stadium on October 26, 2025 in Bournemouth, England. (Photo by Eddie Keogh/Getty Images) Bournemouth heldur ótrúlegu gengi sínu áfram í ensku úrvalsdeildinni og nýliðar Burnley nældu í dramatískan sigur gegn lánlausum Úlfum. Bournemouth vann sterkan 2-0 sigur er liðið tók á móti Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í dag. Marcus Tavernier skoraði beint úr hornspyrnu fyrir liðið áður en Eli Junior Kroupi tryggði liðinu sigurinn. Niðurstaðan 2-0 sigur Bournemouth sem situr nú í öðru sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 18 stig eftir níu leiki, en Nottingham Forest situr í 18. sæti með fimm stig. Þá bauð viðureign Wolves og Burnley upp á gríðarlega dramatík á sama tíma. Gestirnir í Burnley komust í 0-2 með tveimur mörkum frá Zian Flemming áður en Jörgen Strand-Larsen og Marshall Munetsi sáu til þess að staðan var jöfn í hálfleik. Það var svo ekki fyrr en að komið var tæpar fimm mínútur fram yfir venjulegan leiktíma að úrslitin réðust þegar Lyle Foster kom boltanum í netið fyrir gestina og niðurstaðan því 2-3 sigur Burnley. Nýliðar Burnley sitja nú í 16. sæti deildarinnar með tíu stig, en Wolves er enn á botninum með aðeins tvö stig. Enski boltinn Mest lesið Bjórinn gefins og Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir Víkingum Fótbolti Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Íslenski boltinn Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Enski boltinn Landsliðskonan á von á barni Fótbolti „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Íslenski boltinn Nýtt fjölnota íþróttahús KR muni kosta rúma þrjá milljarða Sport Matty Cash afgreiddi City Enski boltinn Sjáðu mörkin sem björguðu KR og felldu Vestra og Aftureldingu Fótbolti Nýliðinn kom, sá og sigraði fyrsta kvöldið Sport Real Madrid - Barcelona | Spænska klassíkin Fótbolti Fleiri fréttir Fiorentina - Bologna | Albert og félagar í fallbaráttu Hákon skoraði og lagði upp í stórsigri Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap Bournemouth upp í annað sæti og dramatík í Wolverhampton Í beinni: Everton - Tottenham | Spurs vill halda í við toppliðin Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Eggert lagði upp og titilbarátta Brann lifir Real Madrid - Barcelona | Spænska klassíkin Tómas og félagar með átta stiga forskot eftir sigur gegn Celtic Mark Kristians gegn gömlu félögunum dugði skammt Vardy skoraði og fór í heljarstökk 38 ára „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Rúmir 800 dagar síðan Man Utd var síðast fyrir ofan Liverpool Sjáðu mörkin sem björguðu KR og felldu Vestra og Aftureldingu Landsliðskonan á von á barni Bjórinn gefins og Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir Víkingum Lögreglan hafi mætt og stöðvað bjórsölu: „Væntanlega til að bjarga mannslífum“ Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Napoli á toppinn eftir sigur í toppslag „Framtíðin er björt hérna á Skaganum“ „Förum eitt skref til baka en tökum svo tvö fram á við“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Andri Lucas tryggði Blackburn þrjú stig í endurkomusigri Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle FH - Fram: 3-4 | Þrenna Sigurðar Bjarts dugði skammt Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Meistararnir klára tímabilið með stæl Mikael kom Djurgården á bragðið í stórsigri Sjá meira