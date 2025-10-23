Á dögunum fór fram útför/minningarathöfn í Iðnó fyrir auglýsingamanninn, leikarann og fjölskyldumanninn Einar Gunnar Einarsson en hann lést í faðmi fjölskyldu sinnar fyrir tveimur mánuðum.
Einar skipulagði athöfnina sjálfur á dánarbeðinu sem samblöndu af tónlist, uppistandi og myndböndum og er útkoman nokkuð óhefðbundin útför með gleðina að leiðarljósi. Fjallað var um manninn og athöfnina í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi. Þar fengu áhorfendur að kynnast manninum.
Einar lést 68 ára að aldri eftir tveggja ára baráttu við Krabbamein. Tómas Arnar hitti einkadóttur hans nokkrum dögum fyrir útförina.
„Hann lét draumana rætast, elti þá og var ekkert feiminn við það að sækja það sem hann vildi í lífinu,“ segir Erna Soffía Einarsdóttir, einkadóttir Einars Gunn. Eftir að hafa starfað í auglýsingageiranum í New York í fjölmörg ár sneri hann við blaðinu og lagði óvænt fyrir sig leiklist, þá að nálgast fimmtugt. Einari bregður til að mynda fyrir í þáttum á borð við Law & Order, FBI og Blacklist sem margir kannast við.
Í gegnum lífsleiðina var Einar einnig flugmaður, ljósmyndari, höfundur og þá hóf hann starfsferil sinn sem þingsveinn. En fyrir utan vinnu var hann mikill fjölskyldumaður. Hann hafi gert allt fyrir móður Ernu eftir að hún greindist með MS árið 2012.
„Hún notar til dæmis göngugrind í dag og er í hjólastól en hún er seig, hörð og algjör nagli og lætur heldur ekkert stoppa sig,“ segir Erna og bætir við að eftir að hann veiktist sjálfur hafi það tekið á fyrir hann að geta ekki aðstoðað eiginkonuna eins og áður.
Einar greindist með krabbamein í brisi í ágúst 2023. Krabbameinið var þá ekki búið að dreifa úr sér en geisla og lyfjameðferð skilaði litlum árangri. Þegar Einar flytur loks heim í apríl á þessu ári hrakaði heilsu hans verulega og var hann kominn inn á krabbameinsdeild í júní.
„Hann var þegar farinn að sýna merki um að þetta væri ekki alveg í lagi. Hann var svo þrjóskur og ætlaði sér að vinna bug á þessu. Hann barðist til enda og er algjör hetja,“ segir Erna en í byrjun ágúst fékk fjölskyldan þær fréttir að það þyrfti að panta innlögn fyrir hann á líknardeild.
Þegar á líknardeild var komið horfðist Einar í augu við dauðann var fljótur að ákveða að hans síðasta verk myndi vera að skipuleggja sína eigin jarðarför.
„Hann sko lék í þáttaröðinni Jarðarförin mín. Hann sagði við mig, ég ætla bara að nota tækifærið og plana mína eigin jarðarför. Hvað á ég bara að sitja hér og deyja,“ segir Erna að faðir hennar hafi sagt við hana á líknardeildinni. Og úr varð þessi magnaða athöfn í Iðnó en hér að neðan má sjá hvernig til tókst.